От чего хотят отказаться немцы во время Великого поста (фото)

Гамбург • В так называемую Пепельную среду (Aschermittwoch), 6 марта, в Германии начался Великий пост. Его соблюдают не только верующие. Многие другие жители страны отказываются в эти недели до Пасхи от каких-либо вещей или привычек, не руководствуясь религиозными мотивами, а исходя из личных побуждений.

Согласно результатам актуального опроса кассы медицинского страхования DAK и социологической службы Forsa, почти две трети респондентов считают такой временный отказ в целом разумным делом. За последние восемь лет их число увеличилось на десять процентов. 73 процента намерены во время нынешнего Великого поста отказаться от алкоголя. Попытку временно обойтись без сладостей предпримет 67 процентов. Исключить до Пасхи мясо и мясные блюда из своего меню хотят 46 процентов жителей Германии.

39 процентов намереваются не смотреть телевизор, примерно столько же - отказаться от курения, 29 процентов - проводить меньше времени за компьютером и реже пользоваться мобильными устройствами. 20 процентов решили не так часто садиться за руль автомобиля, то есть больше ходить пешком, ездить на велосипедах или пользоваться общественным транспортом.

В заключение также отметим один тренд, который в этом опросе не упоминается, но вполне в Германии актуален и перспективен. Это "пластиковый пост" , то есть отказ от покупки продуктов питания в фабричных пластиковых упаковках. В Германии уже есть магазины, предлагающие их на развес в принесенные стеклянные банки или многоразовые контейнеры. Недаром говорят: новое - это хорошо забытое старое.

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Выставки и ярмарки пасхальных яиц

Пасхальные яйца Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

Пасхальные яйца "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

Пасхальные яйца Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

Пасхальные яйца Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

Пасхальные яйца Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

Пасхальные яйца В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

Пасхальные яйца Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

Пасхальные яйца Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

Пасхальные яйца Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

Пасхальные яйца Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

Пасхальные яйца Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

Пасхальные яйца Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

Пасхальные яйца "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

Пасхальные яйца Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

Пасхальные яйца Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

Пасхальные яйца "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

Пасхальные яйца Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

Пасхальные яйца Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

Пасхальные яйца Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

Пасхальные яйца Где птички, так и кошечки… Автор: Максим Нелюбин



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