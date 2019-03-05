От чего хотят отказаться немцы во время Великого поста (фото)

В списке - не только отказ от алкоголя, сигарет и сладостей, но куда более важные в современном мире и для планеты в целом вещи.
В средневековых немецких монастырях монахи постились до 130 дней в году. На их столе в такие дни часто были лишь хлеб и крепкое пиво
Гамбург • В так называемую Пепельную среду (Aschermittwoch), 6 марта, в Германии начался Великий пост. Его соблюдают не только верующие. Многие другие жители страны отказываются в эти недели до Пасхи от каких-либо вещей или привычек, не руководствуясь религиозными мотивами, а исходя из личных побуждений.
Согласно результатам актуального опроса кассы медицинского страхования DAK и социологической службы Forsa, почти две трети респондентов считают такой временный отказ в целом разумным делом. За последние восемь лет их число увеличилось на десять процентов. 73 процента намерены во время нынешнего Великого поста отказаться от алкоголя. Попытку временно обойтись без сладостей предпримет 67 процентов. Исключить до Пасхи мясо и мясные блюда из своего меню хотят 46 процентов жителей Германии.
39 процентов намереваются не смотреть телевизор, примерно столько же - отказаться от курения, 29 процентов - проводить меньше времени за компьютером и реже пользоваться мобильными устройствами. 20 процентов решили не так часто садиться за руль автомобиля, то есть больше ходить пешком, ездить на велосипедах или пользоваться общественным транспортом.
В заключение также отметим один тренд, который в этом опросе не упоминается, но вполне в Германии актуален и перспективен. Это "пластиковый пост" , то есть отказ от покупки продуктов питания в фабричных пластиковых упаковках. В Германии уже есть магазины, предлагающие их на развес в принесенные стеклянные банки или многоразовые контейнеры. Недаром говорят: новое - это хорошо забытое старое.
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