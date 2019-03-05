 От чего хотят отказаться немцы во время Великого поста (фото) | Кадр дня | DW | 06.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

От чего хотят отказаться немцы во время Великого поста (фото)

В списке - не только отказ от алкоголя, сигарет и сладостей, но куда более важные в современном мире и для планеты в целом вещи.

В средневековых немецких монастырях монахи постились до 130 дней в году. На их столе в такие дни часто были лишь хлеб и крепкое пиво

В средневековых немецких монастырях монахи постились до 130 дней в году. На их столе в такие дни часто были лишь хлеб и крепкое пиво

Гамбург • В так называемую Пепельную среду (Aschermittwoch), 6 марта, в Германии начался Великий пост. Его соблюдают не только верующие. Многие другие жители страны отказываются в эти недели до Пасхи от каких-либо вещей или привычек, не руководствуясь религиозными мотивами, а исходя из личных побуждений.

Согласно результатам актуального опроса кассы медицинского страхования DAK и социологической службы Forsa, почти две трети респондентов считают такой временный отказ в целом разумным делом. За последние восемь лет их число увеличилось на десять процентов. 73 процента намерены во время нынешнего Великого поста отказаться от алкоголя. Попытку временно обойтись без сладостей предпримет 67 процентов. Исключить до Пасхи мясо и мясные блюда из своего меню хотят 46 процентов жителей Германии.

39 процентов намереваются не смотреть телевизор, примерно столько же - отказаться от курения, 29 процентов - проводить меньше времени за компьютером и реже пользоваться мобильными устройствами. 20 процентов решили не так часто садиться за руль автомобиля, то есть больше ходить пешком, ездить на велосипедах или пользоваться общественным транспортом.

В заключение также отметим один тренд, который в этом опросе не упоминается, но вполне в Германии актуален и перспективен. Это "пластиковый пост" , то есть отказ от покупки продуктов питания в фабричных пластиковых упаковках. В Германии уже есть магазины, предлагающие их на развес в принесенные стеклянные банки или многоразовые контейнеры. Недаром говорят: новое - это хорошо забытое старое.

Смотрите также: 
Выставки и ярмарки пасхальных яиц

  • Страусиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Страусиное яйцо со сценой Распятия Христа из коллекции Эрхарда Шверина (Erhard Schwerin), Лейпциг.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    "Падение Берлинской стены". Автор: Моника Гольдберг (Monika Goldberg).

  • Страусиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Такое страусиное яйцо можно было купить на пасхальной ярмарке в Люббенау (Бранденбург). Автор: Хельга Цапель (Helga Zapel) из Лейпцига.

  • Улитка

    Пасхальные яйца

    Левша, как известно, подковал блоху. Немецкие умельцы, как видно на фотографии, разрисовали пасхальные яйца для улитки. Экспонат Музея саксонского народного искусства в Дрездене.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    Если тыкву можно превратить в карету, то страусиное яйцо - в автомобиль. Его можно было купить на ярмарке пасхальных яиц в Лейпциге.

  • Пасхальное яйцо

    Пасхальные яйца

    В этом яйце уместился целый цирк. Экспонат Пасхального музея в Нессельванге (Nesselwang), Бавария.

  • Индюшиное яйцо

    Пасхальные яйца

    Индюшиное яйцо, украшенное изображением ягненка из Пасхального музея в Зонненбюле (Sonnenbühl), Баден-Вюртемберг.

  • Павлины на пасхальных яйцах.

    Пасхальные яйца

    Еще один экспонат музея в Зонненбюле - павлины на пасхальных яйцах.

  • Голубиные яйца

    Пасхальные яйца

    Голубиные яйца для роботов? Автор: Лудгер Брандт (Ludger Brandt).

  • Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца

    Пасхальные яйца, украшенные цветами и травами. Авторы: Гундула и Фридрих Готшлих (Gundula und Friedrich Gottschlich) из Бад-Мускау (Саксония).

  • Петушок на пасхальном яйце

    Пасхальные яйца

    Петушок на пасхальном яйце. Экспонат частной коллекции Доротеи Шольце (Dorothea Scholze) из Баутцена (Саксония).

  • Традиционные пасхальные яйца из Лужицы
    Еще по теме

    Пасхальные яйца

    Традиционные пасхальные яйца из Лужицы - области проживания лужицких сербов в Восточной Германии и Польше. Сначала их красят, а затем выцарапывают узоры или рисунки. С другими пасхальными традициями этого западнославянского народа можно познакомиться по ссылке в конце страницы.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    "Ателье художника" - экспонат выставки, проходившей в Вендском музее в Котбусе (Бранденбург). Автор: Кристина Хаген (Christina Haagen).

  • Яйцо как символ плодородия

    Пасхальные яйца

    Яйцо - символ плодородия во многих культурах мира. Эти страусиные яйца были частью экспозиции, проходившей несколько лет назад в Краеведческом музее Цвёница (Zwönitz) в Саксонии. На выставке было представлено около тысячи экспонатов из 100 стран.

  • Пасхальное яйцо из флюорита

    Пасхальные яйца

    Пасхальное яйцо из флюорита - экспонат специальной выставки Немецкого музея самоцветов в городе Идар-Оберштайн (Рейнланд-Пфальц). Автор: Дитер Иерусалим (Dieter Jerusalem).

  • Яйцо дракона

    Пасхальные яйца

    "Яйцо дракона" из частной коллекции - экспонат пасхальной выставки, проходившей в Вендском музее в 2012 году.

  • Яйцо

    Пасхальные яйца

    Другие экспонаты пасхальной выставки Вендского музея в Котбусе.

  • Страусиные яйца

    Пасхальные яйца

    Страусиные яйца - экспонаты выставки, проходившей в замке Райдт в городе Мёнхенгладбах (Северный Рейн - Вестфалия).

  • Индюшиные яйца

    Пасхальные яйца

    Индюшиные яйца, украшенные изображениями птиц, на пасхальной ярмарке в Цонсе (Северный Рейн - Вестфалия). Автор: Биргит Фёлькер (Birgit Völker).

  • Яйца с изображением домашних животных

    Пасхальные яйца

    Где птички, так и кошечки…

    Автор: Максим Нелюбин


Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Кто расплачивается за грехи немцев

Сколько карнавалу не буйствовать, но Великий пост грядет. (05.03.2019)  

От чего немцы готовы отказаться во время Великого поста

Каждый второй житель Германии соблюдает пост. Но от чего именно воздерживаться эти семь недель, каждый решает для себя сам. (19.02.2018)  

Европарламент проголосовал за запрет упаковки из пластика

Решение о запрете одноразовых изделий из пластика принято парламентом ЕС в рамках борьбы с загрязнением мирового океана. (24.10.2018)  

Чем заменяют в Германии пластиковые упаковки

Немцы производят горы бытового мусора, немалую часть которого составляют пластиковые упаковки. Но так ли безвредны заменители полиэтиленовых пакетов? (08.02.2018)  

Постная кухня: пшено с овощами

Каши из крупы сегодня, возможно, не каждому по вкусу. Но в сочетании с овощами пшено превращается в почти экзотическое блюдо. (26.02.2018)  

Постная кухня: свекольный суп

В поваренных книгах старых немецких монастырей сохранилось множество рецептов будничных, праздничных, целебных блюд. Вот одно из них. (24.02.2018)  

Постная кухня: рис с грибами

В Европе рис поначалу считался средством целебным. В сочетании с грибами, богатыми растительными белками, он заслуживает особого внимания. (21.02.2018)  

Пасхальные яйца  

Аудио- и видеофайлы по теме

Супермаркеты без пластика: как в Европе меняют подходы к упаковке  

Жизнь без пластика: как работает магазин без упаковки в Бонне  

Что едят европейцы на Пасху  

Также по теме

Nubbel BdT

Кто расплачивается за грехи немцев (фото) 05.03.2019

Сколько карнавалу не буйствовать, но Великий пост грядет.

BdT Weiberfastnacht in Köln

В Германии начался уличный карнавал (фото) 28.02.2019

Главными карнавальными бастионами в Германии считаются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.

BdT - Ausstellung Die Welt im Ei in Eutin

В Германии открывается выставка миниатюр "Мир в яйце" (фото) 27.02.2019

В экспозиции представлено более восьмидесяти работ немецкой художницы Эдды Хеншель.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера