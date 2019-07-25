От чего страдают червяки в Германии (фото)

Франкфурт-на-Майне • Из-за продолжительной жары и засухи этим летом даже после выпадения осадков дождевые черви в Германии предпочитают не выползать на поверхность. Как отмечает представительница немецкой экологической организации NABU в федеральной земле Гессен Катрин Кальтвассер (Kathrin Kaltwaßer), в такие погодные периоды они предпочитают оставаться в глубоких слоях почвы - некоторые даже закапываются на семиметровую глубину.

В сообщении информационного агентства dpa также отмечается, что под угрозой исчезновения находится около 40 процентов из 46 видов дождевых червей, встречающихся в Германии. В городах и населенных пунктах они страдают из-за сокращения площадей зеленых насаждений. На полях и прочих сельскохозяйственных угодьях - из-за распространения монокультур, чрезмерного использования навоза в качестве удобрения, применения пестицидов, а также слишком частой обработки почвы. Это уже привело к тому, что во многих местах сейчас обитает всего три-четыре вида дождевых червей.

Эти животные играют очень важную роль в экосистеме в целом, так как - в частности - разрыхляют и удобряют почву. Одним из индикаторов снижения числа дождевых червей является сокращение популяции черных дроздов, которым они служат основным кормом для выращивания птенцов.

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Альтернативные ландшафты Германии



Альтернативные ландшафты Германии Дисен-ам-Аммерзе (Бавария) • На прошлой июльской неделе мы опубликовали этот снимок из Баварии в нашей рубрике "Кадр за кадром" - причем, руководствуясь чисто эстетическими соображениями: не смогли пройти мимо столь живописного ландшафта. Публикация этого пейзажа с солнечными батареями вызвала оживленное обсуждение в соцсетях - о пользе и вреде возобновляемых источников энергии.

Альтернативные ландшафты Германии Лемвердер (Нижней Саксония) • Поэтому сегодня продолжим тему солнечных панелей и ветряков на немецких просторах. На возобновляемые источники в Германии уже приходится более 40 процентов всего объема вырабатываемой электроэнергии.

Альтернативные ландшафты Германии Ульм (Баден-Вюртемберг) • При этом официальная немецкая статистика в этих данных учитывает энергию ветра, солнца, воды, а также получаемую разными путями из биомассы и органической части домашних отходов.

Альтернативные ландшафты Германии Якобсдорф (Бранденбург) • В 2018 году на наземные (оншорные) и морские (офшорные) ветроэнергетические установки и парки в Германии пришлась почти половина всего объема произведенной возобновляемой энергии - 41 % и 8 % соответственно.

Альтернативные ландшафты Германии Пайц (Бранденбург) • Доля солнечных электростанций в этом возобновляемом энергетическом "коктейле" достигла 20 %.

Альтернативные ландшафты Германии Юнде (Нижняя Саксония) • Ровно столько же, то есть 20 % пришлось на использование биомассы в качестве альтернативного источника электрической энергии. Еще три процента дает использование органической части домашних отходов.

Альтернативные ландшафты Германии Хаймбах (Северный Рейн - Вестфалия) • Оставшиеся семь процентов возобновляемой энергии приходятся на ГЭС. Возможности для строительства гидроэлектростанций в Германии ограничены, но используются эти ресурсы уже очень давно. Эту электростанцию в регионе Айфель построили в 1905 году. Оснащенная современными турбинами, она исправно работает до сих пор.

Альтернативные ландшафты Германии Халлиг Хооге (Шлезвиг-Гольштейн) • Для полноты картины приведем расклад по всем источникам в Германии за 2018 год: АЭС - 13,3 %, бурый уголь - 24,1 %, каменный уголь - 14,0 %, природный газ - 7,4 %, ГЭС - 3,2 %, ветер - 20,2%, солнце - 8,5 %, биомасса - 8,3 %.

Альтернативные ландшафты Германии Гарцвайлер (Северный Рейн - Вестфалия) • В 2038 году в Германии намерены полностью отказаться от сжигания бурого угля для получения электроэнергии. Последний атомный реактор, согласно решению федерального правительства, должны вывести из эксплуатации в 2022 году. В прошлом году на АЭС и бурый уголь пришлось более 37 %, которые необходимо будет чем-то замещать.

Альтернативные ландшафты Германии Сиверсдорф (Бранденбург) • По данным на конец 2018 года в Германии насчитывалось более 29 тысяч наземных ветроэнергетических турбин. В прибрежных морских водах Германии расположено еще около 1350 ветряков, однако более четырех десятков из них еще не были подключены в энергетическую сеть.

Альтернативные ландшафты Германии Северное море (Шлезвиг-Гольштейн) • Серьезную проблему представляет необходимость строительства новых энергетических трасс для транспортировки энергии из северных регионов, где ветер дует чаще и сильнее (здесь много таких турбин), к потребителям в западные и южные части Германии.

Альтернативные ландшафты Германии Лебус (Бранденбург) • Эти планы вызывают протесты жителей в тех густонаселенных регионах, по которым линии электропередач должны проходить. В некоторых местах люди требуют убирать высоковольтные ЛЭП под землю.

Альтернативные ландшафты Германии Рюген (Мекленбург - Передняя Померания) • Планы установки новых ветроэнергетических турбин в разных регионах все чаще наталкиваются в Германии на сопротивление со стороны населения. Соответствующие судебные иски часто имеют успех, что уже заметно сказывается на годовых показателях роста отрасли - тем более, что подходящие места становится находить все труднее.

Альтернативные ландшафты Германии Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Согласно данным службы Deutsche WindGuard, в 2018 году в Германии было введено в эксплуатацию всего 743 новых ветряка. При этом предыдущий 2017 год оказался рекордным в истории развития этого вида возобновляемой энергии в ФРГ: почти 1849 новых установок.

Альтернативные ландшафты Германии Дассов (Мекленбург - Передняя Померания) • Всего в Германии сейчас насчитывается около тысячи гражданских инициатив, выступающих против строительства новых ветряков. Их сторонники считают, что эти установки разрушают жизненное пространство птиц и летучих мышей, уродуют ландшафты, а инфразвук и прочий постоянный шум этих установок вредит здоровью людей, живущих по соседству.

Альтернативные ландшафты Германии Восточная Фризия (Нижняя Саксония) • Эти инициативы требуют, в частности, в качестве альтернативы рассматривать газовые и паровые электростанции, повышать эффективность угольных станций, а также пересмотреть решение парламента и правительства Германии об отказе от атомной энергии.

Альтернативные ландшафты Германии Зауэрланд (Северный Рейн - Вестфалия) • Представители отрасли обычно указывают на недоказанность негативного влияния инфразвука на здоровье. Что касается гибели птиц из-за ветровых установок, специалисты называют разные цифры, максимум - до 200 тысяч в год в целом по Германии. Для сравнения: в результате столкновений со стеклами окон и фасадов погибает около 18 миллионов птиц в год.

Альтернативные ландшафты Германии Сиверсдорф (Бранденбург) • Летучих мышей гибнет более 100 тысяч в год (по некоторым оценкам, втрое больше) - не только от столкновений с лопастями, но и из-за травм, получаемых в результате завихрений воздуха, когда они пролетают рядом. Много гибнет во время сезонной миграции. Эксперты требуют учитывать эти факторы - в частности, отключать ветряки в часы особой активности летучих мышей.

Альтернативные ландшафты Германии Бедбург-Хау (Северный Рейн - Вестфалия) • Правила выбора мест для ветряков регулируются земельными законами. Например, в Северном Рейне - Вестфалии минимальное расстояние до жилых построек составляет 1500 метров, в Тюрингии - 750 метров. В Баварии это расстояние вычисляется по формуле "Высота установки х 10", то есть, например, два километра между жилыми зданиями и двухсотметровым ветряком.

Альтернативные ландшафты Германии Ренцов (Мекленбург - Передняя Померания) • Дискуссии о развитии возобновляемых источников энергии часто ведутся в Германии эмоционально и будут продолжаться в обозримом будущем. Чтобы повысить готовность населения видеть в окрестностях такие установки, предлагается, в частности, отчислять дополнительную часть доходов конкретным регионам на различные нужные и полезные для местных жителей проекты. Автор: Максим Нелюбин



Как в Германии спасаются от 40-градусной жары

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Флёрсхайм-ам-Майн (Гессен)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Лейпциг (Саксония)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Мюнхен (Бавария)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Берлин

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Дуйсбург (Северный Рейн - Вестфалия)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Берлин

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Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Ганновер (Нижняя Саксония)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Дрезден (Саксония)

Как в Германии спасаются от 40-градусной жары Билефельд (Северный Рейн - Вестфалия) Автор: Максим Нелюбин



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