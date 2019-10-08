От Чайки до Медведева: кого еще затронет транзит власти в России?

Генпрокурор РФ Юрий Чайка уходит в отставку вслед за правительством России под руководством Дмитрия Медведева. Карикатурист Сергей Елкин о кадровых перестановках на фоне транзита власти.
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