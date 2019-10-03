От фермеров до националистов-радикалов: день массовых протестов в Киеве

День защитника Украины в Киеве отметили многолюдными митингами и акциями протеста, в которых приняли участие ветераны войны в Донбассе, правые, фермеры и даже бывший "пленник Кремля" Олег Сенцов. Репортаж DW.
Уже пятый год подряд 14 октября в Украине - выходной, в который отмечают День защитника отечества. Но дополнительный нерабочий день после уикенда не помешал тысячам украинцев выйти на различные протестные акции в Киеве и ряде других городов страны.
FreeMarkiv у посольства Италии
В частности, в украинской столице утром состоялась акция в поддержку военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного в Италии на 24 года за содействие умышленному убийству итальянского фотожурналиста. Активисты международной инициативы FreeMarkiv провели манифестацию сначала у министерства иностранных дел Украины, а затем у стен посольства Италии. Среди участников акции были жена Маркива и недавно освобожденный из заключения в России кинорежиссер Олен Сенцов. Все они убеждены в том, что решение итальянского суда в июле этого года было несправедливым.
Вину Маркива в убийстве фотожурналиста Андреа Роккелли вблизи Славянска в мае 2014 они отвергают, требуют "справедливого суда" и освобождения украинского военнослужащего, гражданина Италии. "Я понимаю итальянских граждан, понимаю семью погибшего журналиста Роккелли. Но то, что Виталий там был, не означает, что он убил этого журналиста", - сказал во время акции Олег Сенцов. Он считает, что вина Маркива в суде доказана не была, а все дело - "однозначно политическое".
Националисты и фермеры
После обеда на протест в Киеве вышли националисты. Их было около 7 тысяч. От памятника Тарасу Шевченко в центре столицы Украины они прошли торжественным маршем по случаю 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА). Акция прошла под лозунгом "Защитим украинскую землю". Такой лозунг был выбран не случайно, ведь к акции присоединились украинские фермеры, которые протестовали против отмены моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения, которая ожидается в ближайшее время.
"Мы считаем, что особый статус, который власти хотят предоставить Донбассу, и продажа нашей земли приведут к развалу Украины. Это неприемлемо. Поэтому мы требуем от президента не допустить этого", - сказал DW один из организаторов акции, депутат Верховной рады предыдущего созыва от партии "Свобода" Юрий Левченко.
С барабанами, оркестром, баннерами и партийными флагами "Свободы", "Национальных дружин" и "Национального корпуса" представители и сторонники праворадикальных сил прошлись по Крещатику и завершили свою акцию под стенами Офиса президента, где зачитали свои требования к Владимиру Зеленскому. Среди них - отказаться от разведения войск на востоке Украины и предоставления особого статуса Донбассу и продлить мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. "Мы на нашей земле. Нам некуда отступать. Пусть Россия сначала заберет свои войска из Донбасса, потом будем дальше говорить. Зеленский должен нас слушать. Он обещал народовластие", - возмущается киевская пенсионерка Людмила Михайловна. Она отмечает, что ходит на марши националистов с 1989 года и на этот раз не могла пропустить событие, поскольку считает, что сейчас Украина в опасности.
Возмущенные военные
Ближе к вечеру начали свою акцию протеста ветераны, которые участвовали в боевых действиях в Донбассе. Они также прошли торжественным шествием "Нет капитуляции" и провели вече на Майдане против имплементации "формулы Штайнмайера". Люди выкрикивали лозунги "Одна единственная соборная Украина", "Требование нации - нет капитуляции", "Только победа!" и жгли файеры.
Колонна из более чем десяти тысяч военных-добровольцев, штатных или запасников, медиков, волонтеров шла по центральной улице Киева Крещатику. Им аплодировали прохожие и кричали "Спасибо". Свою акцию протестующие объявили аполитичной и призвали не использовать на ней никакой партийной символики, а также отказаться от выступлений политиков.
Так и было: на вече выступали исключительно военные и волонтеры. Они, в частности, возмущались тем, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и лидер фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия недавно заявляли, что, по имеющейся у них информации, за участие в предыдущих акциях подобного рода некоторым участникам платили деньги. "Мы требуем извинений. Каждый из нас считает такие обвинения унижением, ведь в 2014 году мы пошли защищать родину и ничего ни у кого не просили. Так и сейчас не просим. Но требуем: нет капитуляции", - звучало со сцены, которую установили на Майдане Независимости.
Наклейки на Офисе президента
"Это просто смешно, что нам кто-то платит. Если бы эти люди своими глазами видели умирающих друзей у них на руках, думаю, что таких глупостей бы не говорили", - возмущался бывший военный Николай из 72-й бригады Вооруженных сил Украины, который с раненой ногой пришел на вече. Там со сцены в этот момент демонстрировали видеообращение действующих военных, которые стоят на позициях в Золотом в Донбассе, где на прошлой неделе было сорвано разведение сил, о котором ранее договорились участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта между украинскими войсками и пророссийскими боевиками. В своем видеообращении военные заявили, что поддерживают участников акции на Майдане и не собираются отходить.
После вече участники пошли к Офису президента на улице Банковой и обклеили здание наклейками с надписями: "Нет капитуляции", "Крым - это Украина", "Донбасс - это Украина", "Нет формуле Штайнмайера", "Богдана в отставку".
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