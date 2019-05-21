От самолетов SSJ100 избавляется их последний зарубежный эксплуатант

Парк российских самолетов SSJ100 распродает мексиканская авиакомпания Interjet. Перевозчик объясняет свои действия финансовыми трудностями.
От российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 избавляется их последний зарубежный эксплуатант - мексиканская авиакомпания Interjet. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники. Собеседники издания объясняют действия Interjet тяжелым финансовым положением авиакомпании.
Всего у Interjet 22 лайнера SSJ100. Это второй по величине парк после "Аэрофлота", у которого 49 таких самолетов. Источники "Ведомостей" расходятся в том, сколько именно SSJ100 собирается продать Interjet. Одни собеседники газеты говорят, что распродаются все самолеты, другой отмечает, что на продажу можно выставить лишь 21 лайнер, поскольку один был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Еще один источник утверждает, что компания желает продать только 14 самолетов, а семь оставить себе.
В поиске покупателей Interjet помогает производитель SSJ100 - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации).
Финансовые проблемы
Interjet начала искать покупателей из-за финансовых трудностей. В 2015-2016 годах авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, а SSJ100 приносил ей прибыль. Но в 2016-2017 годах обвалился песо, подорожал керосин, и Interjet стала проигрывать другим перевозчикам. Со временем авиакомпания перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей Powerjet. Те, со своей стороны, прекратили поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занялась "каннибализацией", то есть ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для остальных, пишут "Ведомости".
Как отметил один из собеседников издания, Interjet не брала SSJ100в лизинг, а покупала новые, поэтому они достались ей со скидкой - по 23,5 млн долларов за штуку при рыночной цене в 29 млн. Сейчас самолетам от четырех до шести лет, и Interjet хотела бы получить за каждый из них по 16-17 млн долларов.
В настоящее время из всех SuperJet, принадлежащих Interjet, летают лишь шесть. Семь прекратили полеты больше года тому назад, пять - минувшей осенью, еще три - в декабре-январе, а последний - в марте.
Россия не видит оснований для беспокойства
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что распродажа Interjet самолетов SSJ100 не является ударом по престижу российского авиастроения.
SuperJet "все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями - крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики. Совершенно очевидный факт", - считает он.
"Международная авиационная конъюнктура - штука очень непростая - и продают, и не летают, и приземляют. Разное случается - это не повод для каких-то далеко идущих выводов", - резюмировал пресс-секретарь российского президента.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android
Смотрите также: