От самолетов SSJ100 избавляется их последний зарубежный эксплуатант

От российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 избавляется их последний зарубежный эксплуатант - мексиканская авиакомпания Interjet. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники. Собеседники издания объясняют действия Interjet тяжелым финансовым положением авиакомпании.

Всего у Interjet 22 лайнера SSJ100. Это второй по величине парк после "Аэрофлота", у которого 49 таких самолетов. Источники "Ведомостей" расходятся в том, сколько именно SSJ100 собирается продать Interjet. Одни собеседники газеты говорят, что распродаются все самолеты, другой отмечает, что на продажу можно выставить лишь 21 лайнер, поскольку один был поврежден в аэропорту, пущен на запчасти и не подлежит восстановлению. Еще один источник утверждает, что компания желает продать только 14 самолетов, а семь оставить себе.

В поиске покупателей Interjet помогает производитель SSJ100 - "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, "дочка" государственной Объединенной авиастроительной корпорации).

Финансовые проблемы

Interjet начала искать покупателей из-за финансовых трудностей. В 2015-2016 годах авиакомпания считалась лучшим эксплуатантом, а SSJ100 приносил ей прибыль. Но в 2016-2017 годах обвалился песо, подорожал керосин, и Interjet стала проигрывать другим перевозчикам. Со временем авиакомпания перестала платить за запчасти как ГСС, так и производителю двигателей Powerjet. Те, со своей стороны, прекратили поставлять компоненты для лайнеров, и Interjet занялась "каннибализацией", то есть ставила часть самолетов на прикол и использовала их запчасти для остальных, пишут "Ведомости".

Как отметил один из собеседников издания, Interjet не брала SSJ100в лизинг, а покупала новые, поэтому они достались ей со скидкой - по 23,5 млн долларов за штуку при рыночной цене в 29 млн. Сейчас самолетам от четырех до шести лет, и Interjet хотела бы получить за каждый из них по 16-17 млн долларов.

В настоящее время из всех SuperJet, принадлежащих Interjet, летают лишь шесть. Семь прекратили полеты больше года тому назад, пять - минувшей осенью, еще три - в декабре-январе, а последний - в марте.

Россия не видит оснований для беспокойства

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что распродажа Interjet самолетов SSJ100 не является ударом по престижу российского авиастроения.

SuperJet "все больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями - крупнейшим эксплуатантом является "Аэрофлот", другие компании также летают на этих машинах. По мере того, как этих машин будет становиться больше, соответственно будут улучшаться все параметры и характеристики. Совершенно очевидный факт", - считает он.

"Международная авиационная конъюнктура - штука очень непростая - и продают, и не летают, и приземляют. Разное случается - это не повод для каких-то далеко идущих выводов", - резюмировал пресс-секретарь российского президента.

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