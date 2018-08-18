От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля" (фото)

Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии достаточно мест, не менее красивых и романтических, чем популярные заграничные достопримечательности.
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Туристический маршрут: Романтическая дорога
Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".
В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.
Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.
Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.
Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.
Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Фаллерслебен написал здесь строки, ставшие гимном Германии. На этом острове произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.
Проказа - страшное слово. Больные становились изгоями, лепрозории строили подальше от городов. Почти все они исчезли вместе с болезнью - их сравняли с землей.
В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?
Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.
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