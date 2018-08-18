 От немецких ″Венеций″ - до баварского ″Версаля″ (фото) | Фоторепортажи о Германии | DW | 20.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Фоторепортажи

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля" (фото)

Немцы любят отдыхать в своей стране. В Германии достаточно мест, не менее красивых и романтических, чем популярные заграничные достопримечательности.

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Удивительное - рядом в Германии

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Удивительное - рядом в Германии

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Удивительное - рядом в Германии

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Удивительное - рядом в Германии

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Удивительное - рядом в Германии

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    Германия - очень разнообразная страна для туризма. Помимо типично немецких достопримечательностей здесь найдется немало уголков, похожих на романтические и популярные места в других странах. Заглянем в некоторые из них, начав в "Маленькой Венеции".

  • Бамберг

    Удивительное - рядом в Германии

    "Маленькая Венеция" - бывший рыбацкий квартал в баварском Бамберге на реке Регниц. Многочисленные памятники этого древнего города включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Шпревальд

    Удивительное - рядом в Германии

    В земле Бранденбург находится еще одна немецкая "Венеция" - Шпревальд, то есть "Лес на реке Шпрее". Он богат пойменными лугами и речными каналами, по которым местные жители не только сами передвигаются на лодках, но и катают на них туристов. Плоскодонки, конечно, не гондолы, но тоже вполне себе романтично.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    На этой фотографии - не скалистое побережье Ирландии, а немецкий остров Гельголанд в Северном море. Он находится в сорока километрах от материковой части и является единственным немецким островом в открытом море, то есть за пределами территориальных вод Германии.

  • Гельголанд

    Удивительное - рядом в Германии

    Домики на Гельголанде напоминают типичные фасады норвежского Бергена. Сейчас на острове насчитывается около полутора тысяч жителей, но при этом число посетителей достигает десяти тысяч человек ежедневно. Остров обладает особым таможенным статусом в ЕС, что привлекает любителей беспошлинного шопинга.

  • Люнебургская пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее в нашем списке - Люнебургская пустошь. Этот немецкий заповедник иногда сравнивают с регионом Прованс на юге Франции, но цветет здесь не лаванда, а вереск. Находится он между немецкими городами Гамбургом, Бременом и Ганновером.

  • Люнебургскую пустошь

    Удивительное - рядом в Германии

    Сезон цветения вереска приходится на август-сентябрь. В это время Люнебургскую пустошь патрулируют конные полицейские - помогают охранять природу в самый горячий туристический сезон. Отметим также, что испокон веков в этих местах разводят овец особенной люнебургской породы - Lüneburger Heidschnucke, отличающихся неприхотливостью и выносливостью.

  • Озеро Айбзе

    Удивительное - рядом в Германии

    Далее наш путь лежит в горы - Баварские Альпы, где около города Гармиш-Партенкирхен находится живописное озеро Айбзе, по цвету напоминающее тропические лагуны.

  • Бавария

    Удивительное - рядом в Германии

    Такой вид на озеро Айбзе открывается из кабины канатной дороги на самую высокую гору Германии - Цугшпитце. Альпийские ландшафты в Баварии вполне могут конкурировать с горными панорамами где-нибудь на краю света в Новой Зеландии.

  • Саксонская Швейцария

    Удивительное - рядом в Германии

    Новую Зеландию немцы для себя "открыли" сравнительно недавно, посмотрев фильмы трилогии "Властелин колец", там снимавшейся. Раньше красивые горные ландшафты в своей стране они называли "Швейцариями". Сейчас их в Германии - несколько десятков. Одна из самых известных - в Саксонии (Sächsische Schweiz).

  • Херренкимзе

    Удивительное - рядом в Германии

    На острове в озере Кимзе можно посетить своего рода баварскую копию Версаля - дворец и парк Херренкимзе, появившиеся здесь по воле короля Людвига II - того самого, который построил знаменитый замок Нойшванштайн.

  • Дрезден

    Удивительное - рядом в Германии

    "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией" называют столицу Саксонии - Дрезден. Первый раз это сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также: 
Туристический маршрут: Романтическая дорога

  • Ротенбург-на-Таубере

    Романтическая дорога

    От Вюрцбурга до Фюссена

    Романтическая дорога (Romantische Straße) - самый известный и старый туристический маршрут в Германии. Общая протяженность превышает четыреста километров. Начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Альгое. Путешествуя по этой дороге, можно побывать в Аугсбурге, Ротенбурге-на-Таубере (фото) и Динкельсбюле, увидеть замок Нойшванштайн и многие другие достопримечательности Баварии и Баден-Вюртемберга.

  • Крепость Мариенберг (Festung Marienberg)

    Романтическая дорога

    Вюрцбург

    Отправная точка маршрута - Вюрцбург. Этот университетский город, окруженный живописными виноградниками, расположен на реке Майн. Над Вюрцбургом возвышается крепость Мариенберг, заложенная здешними князьями-епископами в начале XIII века. Через пятьсот лет они построили для себя в городе новый дворец - Вюрцбургскую резиденцию.

  • Вюрцбургская резиденция (Würzburger Residenz)

    Романтическая дорога

    Вюрцбургская резиденция

    Бывшая резиденция князей-епископов в Вюрцбурге принадлежит к числу самых известных барочных дворцов Европы и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Была возведена по проекту Бальтазара Неймана в первой половине XVIII века. Парадное фойе украшает одна из самых больших потолочных фресок в мире.

  • Вайкерсхайм (Weikersheim)

    Романтическая дорога

    Дворец Вайкерсхайм

    Город Вайкерсхайм расположен в долине реки Таубер. Главные достопримечательности - дворец эпохи Ренессанса и парк, разбитый по образцу версальского. Обстановка и отделка в стиле барокко сохранились в оригинальном виде.

  • Таубербишофсхайм (Tauberbischofsheim)

    Романтическая дорога

    Таубербишофсхайм

    "Епископский дом на реке Таубер" - так можно перевести название этого небольшого города. В VIII веке в этих местах вел миссионерскую деятельность Св. Бонифаций - епископ Майнца. В Таубербишофсхайме сохранились участки средневековой крепостной стены, старые фахверковые дома и части древнего замка.

  • Рёттинген (Röttingen)

    Романтическая дорога

    Рёттинген

    История этого города насчитывает более девяти столетий. Особый интерес в Рёттингене представляют барочная ратуша, церковь Святого Килиана, замок Браттенштайн, а также городская стена и семь сохранившихся сторожевых башен.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber)

    Романтическая дорога

    Ротенбург-об-дер-Таубер

    Принадлежит к числу самых известных городов Германии, сохранивших средневековую атмосферу. В 1274 году получил статус свободного имперского города. Замечательный вид на город и долину реки Таубер открывается со смотровой площадки ратуши, расположенной на 60-метровой высоте.

  • Динкельсбюль (Dinkelsbühl)

    Романтическая дорога

    Динкельсбюль

    Остановка в этом городе является обязательной для всех, кто путешествует по Романтической дороге. В Динкельсбюле сохранилось шестнадцать средневековых башен, четверо городских ворот и старая городская стена.

  • Харбург (Harburg)

    Романтическая дорога

    Харбург

    Над этим швабским городом возвышается средневековый замок XII века. Регион вокруг Харбурга считается настоящим заповедником древней истории. В музеях собраны многочисленные экспонаты, напоминающие о живших здесь кельтах, римлянах и алеманах.

  • Донауверт (Donauwörth)

    Романтическая дорога

    Донауверт

    Донауверт расположен у места впадения реки Верниц в Дунай. В Средние века был богатым городом, о чем до сих пор напоминают здешние великолепные памятники архитектуры. Город окружен сказочными ландшафтами. Рядом находятся природные парки: Альтмюльталь, Аугсбургские Западные леса, нерестовый заповедник Дунай-Верниц.

  • Аугсбург (Augsburg)

    Романтическая дорога

    Аугсбург

    Аугсбург является одним из старейших городов Германии. Был основан римлянами более двух тысяч лет назад. Соратник Мартина Лютера Филипп Меланхтон в 1530 году составил здесь Аугсбургское исповедание, ставшее основой для создания протестантской церкви. Особого упоминания заслуживает Золотой зал ратуши - один из важнейших памятников светской архитектуры Ренессанса к северу от Альп.

  • Фуггерай (Fuggerei)

    Романтическая дорога

    Квартал Фуггерай

    Фуггерай - самый старый в мире квартал социального жилья из дошедших до наших дней. Был заложен в 1516 году на средства купца Якоба Фуггера. Желающие получить здесь жилье должны были проживать в Аугсбурге не менее двух лет, быть католиками и оказаться в бедности не по собственной вине. Семья Фуггеров поселилась в Аугсбурге в 1376 году и долгое время принадлежала к самым богатым в Европе.

  • Ландсберг-ам-Лех (Landsberg am Lech)

    Романтическая дорога

    Ландсберг-ам-Лех

    Возник на Соляном пути из Италии в Аугсбург. Получил статус города в XIII веке, а затем право собирать таможенную соляную пошлину, что стало основой его богатства. В городе много прекрасно сохранившихся памятников разных эпох. Фасад Старой ратуши был оформлен в стиле рококо по проекту Доминика Циммерманна.

  • Вильдштайг (Wildsteig)

    Романтическая дорога

    Вильдштайг

    Горная сельская община Вильдштайг расположена в самом сердце региона Пфаффенвинкель в Южной Баварии недалеко от знаменитой церкви Вискирхе. Это настоящий рай для тех, кто любит проводить время на природе. Живописные предгорья Альп и озера словно зовут туристов в поход - пешком или на велосипедах, например, по одной из паломнических троп - Пути Святого Иакова.

  • Вискирхе (Wieskirche)

    Романтическая дорога

    Вискирхе

    В 1738 году около баварской деревушки Штайнгаден одна крестьянская пара увидела слезы, выступавшие из глаз фигуры Иисуса Христа. Вскоре после этого чуда здесь построили небольшую часовню для паломников, а еще через семь лет возвели храм. Сегодня церковь Вискирхе считается одним из важнейших памятников эпохи рококо в мире и внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Нойшванштайн (Neuschwanstein)

    Романтическая дорога

    Замок Нойшванштайн

    Этот замок возвышается на последних километрах Романтической дороги посреди сказочного горного ландшафта. Был заложен в 1868 году для баварского короля Людвига II. По словам Рихарда Вагнера, Нойшванштайн построен в стиле настоящих немецких рыцарских замков. Получил всемирную известность, став прототипом дворца для диснеевского мультфильма "Спящая красавица".

  • Хоэншвангау (Hohenschwangau)

    Романтическая дорога

    Замок Хоэншвангау

    Замок Хоэншвангау, находящийся около Нойшванштайна, появился здесь раньше. Он был летней резиденцией баварских монархов. Людвиг II провел в нем часть своего детства. Замок Хоэншвангау был построен в неоготическом стиле в первой половине XIX века. В этом замке Людвиг II неоднократно встречался с композитором Рихардом Вагнером.

  • Фюссен (Füssen)

    Романтическая дорога

    Фюссен

    Город Фюссен на реке Лех - конечный пункт нашего путешествия по немецкой Романтической дороге. Его история уходит во времена древних римлян. В Средние века князья-епископы Аугсбурга возвели над ним летнюю резиденцию - замок Хоэ Шлосс в позднеготическом стиле. Город богат достопримечательностями, среди которых особо следует упомянуть монастырь Санкт Манг.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

Бамберг - "франконский Рим"

Что общего между Бамбергом и Москвой? Оба города расположены на семи холмах. Москву называли "третьим Римом", а Бамберг - "франконским".  

Церкви и монастыри Бамберга

В этом немецком городе находится единственный в мире протестантский храм, освященный папой римским.  

Императорский собор в Бамберге - уникальный памятник романской эпохи

Фигуры Адама и Евы на одном из порталов этого древнего храма считаются первыми скульптурными изображениями обнаженного тела в искусстве средневековой Европы.  

Старая ратуша в Бамберге - одна из самых красивых в Германии

Свою ратушу жители Бамберга построили под носом у епископа - на искусственном острове посреди реки. С историей строительства связана легенда.  

Всемирное наследие: Бамберг

Его основатели причислены к лику христианских святых. На примере Бамберга можно проследить стадии развития и структуру европейских городов, зародившихся в Раннем Средневековье.  

Гордый остров Гельголанд решил остаться маленьким

Его любили пираты. Им владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. Фаллерслебен написал здесь строки, ставшие гимном Германии. На этом острове произвели самый мощный неядерный взрыв в истории человечества.  

По Люнебургской пустоши - в ганзейский лепрозорий

Проказа - страшное слово. Больные становились изгоями, лепрозории строили подальше от городов. Почти все они исчезли вместе с болезнью - их сравняли с землей.  

Ганзейская соль для Великого Новгорода

В Люнебурге более тысячи лет добывали соль, два года ходил в школу Бах и написал свою "Лорелею" Гейне.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. Ежегодно его посещают около 7,5 миллиона гостей из-за рубежа. В чем секреты такой привлекательности?  

"Голубое чудо" - знаменитый дрезденский мост через Эльбу

Этот подвесной мост через Эльбу построили в Дрездене в 1893 году. В июле он отметил свой 125-летний юбилей, но на пенсию не собирается.  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.  

Сколько в Германии "Швейцарий"?

Хороша страна Германия, здесь "Швейцарий" больше, чем в любом другом государстве мира! Ничего случайного в этом нет.  

Удивительное - рядом в Германии

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля". (20.08.2018)  

Романтическая дорога  

Аудио- и видеофайлы по теме

Всемирное наследие: Бамберг  

Достопримечательности Дрездена  

Церковь Фрауэнкирхе в Дрездене  

Сокровищница на Эльбе  

Шпреевальд - немецкая "Венеция"  

Также по теме

BdT mit Deutschlanbezug 21.02.2018 - Kölner Dom

Самая посещаемая достопримечательность Германии (фото) 15.08.2018

770 лет назад, 15 августа 1248 года, в Кельне был заложен фундамент нового городского собора, ставшего выдающимся памятником готики в Германии.

Deutschland Bamberg

1000 сортов пива и другие причины любить Верхнюю Франконию (фото) 27.07.2018

Верхняя Франкония - регион "Тысячи сортов пива", однако туристы едут сюда не только, чтобы попробовать этот национальный баварский напиток.

Frankenstein

Немецкий город, в котором Франкенштейн создал своего монстра 09.08.2018

В баварском Ингольштадте отмечают 200-летие первой публикации романа Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей".

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера