От мясного короля до экс-канцлера: немцы, которых рисовал Энди Уорхол

Безнадежный ипохондрик, патологически боявшийся инфекций, король поп-арта терпеть не мог путешествия, но наведываться в Германию любил. Что связывало Энди Уорхола с этой страной?
В 1960-е годы его знаковые, неподражаемые работы произвели во всем мире настоящий фурор - в том числе, в общественном сознании. А сегодня Энди Уорхол входит в число самых популярных и самых продаваемых художников, хотя многие его творения стоят целое состояние. 6 августа 2018 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося американского художника, скульптора, продюсера, режиссера, писателя, издателя журналов, которого называют одним из главных фантазеров XX века и королем поп-арта. В расцвете своего творчества он часто бывал в Германии и даже создал тут целый ряд своих произведений. Что влекло его в эту страну?
(Не)удачная премьера Уорхола в Кельне
Вообще-то Энди Уорхол терпеть не мог путешествия: безнадежный ипохондрик, он патологически боялся инфекций, всячески избегал посещения общественных туалетов, а если и решался на какую-то дальнюю поездку, то обязательно брал с собой в дорогу полчемодана всевозможных витаминов и лекарств. Но в Европе - и в особенности в Западной Германии - Уорхол бывать любил. Возможно, в определенной мере тут сказывалось то, что он был выходцем из семьи австро-венгерских эмигрантов и его тянуло на европейский континент - в края предков. Но главное было в другом: в ФРГ, которая в 1960-е являла собой образец глубоких общественных изменений, он видел настоящее раздолье для творчества.
Первая выставка Уорхола в Германии, которую 24 января 1967 года организовал известный кельнский галерист, один из основателей знаменитой художественной ярмарки Art Cologne Рудольф Цвирнер (Rudolf Zwirner), потерпела фиаско. Дело в том, что вместо картин Уорхола был показан его перформанс. А выглядело все так: художник явился в экспозицию с толстым рулоном обоев, на которых были изображены коровы, передал его в руки специально приглашенных мастеров, и они стали оклеивать обоями стены арт-галереи. В это время над головами собравшихся в залах зрителей парили около полусотни наполненных гелием подушек, стоимость каждой из которых составляла, к слову, ни много ни мало 100 немецких марок.
Тем самым Уорхол хотел, чтобы его перформанс перекликался с прошедшим в рамках международной выставки сюрреализма в 1938 году в Париже представлением французского и американского художника Марселя Дюшана, когда тот подвесил к потолку мешки с углем, из которых на посетителей сыпалась черная пыль. В результате красовавшиеся на стенах экспозиционных залов творения Дали, Миро и Макса Эрнста (Max Ernst) воспринимались больше как унылые обои, нежели шедевры изобразительного искусства. Тем самым выставка не только объединяла работы в одно высказывание, но и разоблачала то, как институциональный контекст конструирует зрение в качестве единственного способа восприятия изобразительного искусства. Такого же эффекта добивался и Уорхол, для которого в творчестве всегда был важен интеллектуальный бэкграунд. Немцы восприняли устроенное им в Кельне шоу без восторга, зато бурно его обсуждали. А Цвирнер как раз внимания публики и добивался.
Фотосессия с Вилли Брандтом
Эта встреча прошла быстро и по-деловому. В один из холодных февральских дней 1976 года знаменитый американский мастер поп-арта Энди Уорхол прибыл из Нью-Йорка в Бонн специально для того, чтобы провести фотосессию с бывшим канцлером ФРГ Вилли Брандтом (Willy Brandt), а потом с этих фотографий написать серию портретов человека, входившего в число кумиров немецкого общества.
Брандт согласился позировать при одном условии - что один из портретов будет потом продан на Дюссельдорфской художественной ярмарке с аукциона, а вырученные деньги будут перечислены ЮНИСЕФ. Шесть недель спустя портреты, выполненные методом шелкографии, были готовы. Сегодня их называют классикой поп-арта.
Взрыв по милости Йозефа Бойса
В Германии Энди Уорхол подружился со знаменитым немецким художником Йозефом Бойсом (Joseph Beuys), большим поклонником творчества которого король поп-арта был. Уорхол любил приезжать в мастерскую Бойса, завтракать с ним, наблюдать, как он работает над своими инсталляциями. Они сошлись очень запросто - эти два мастера, определившие пути искусства второй половины XX века.
Бойс подарил Уорхолу инсталляцию из двух бутылок газировки. Как вспоминал потом американский художник, в дороге они взорвались у него в чемодане и испортили все, что было внутри. "Я до сих пор не открыл чемодан, потому что не знаю теперь, что это - все еще произведение искусства или просто чемодан с осколками бутылок. Поэтому в следующий визит Бойса в Нью-Йорк я попрошу его этот чемодан подписать - иначе от него не будет никакой пользы", - написал Уорхол в своем дневнике.
Уорхол в Европе: зашкаливающая популярность и недоуменные натурщики
В конце 1970-х - начале 1980-х годов Уорхол был в Европе еще популярнее, чем в США. Спрос на его картины здесь зашкаливал. Особенно он полюбился немцам. Они просто обожали созданные им растиражированные портреты поп-звезд и других знаменитостей - "Диптих Мэрилин", "Восемь Элвисов", "Че Гевара". Не говоря о таких масштабных и близких немцам картинах, как "Иоганн Вольфганг фон Гете" и "Кельнский собор".
Ряд портретов Уорхол написал и в Германии. Так, весной 1980 года ему позировал колоритный немецкий "мясной король", владелец мясоперерабатывающей фабрики Herta в западногерманском Хертене Карл Людвиг Швайсфурт (Karl Ludwig Schweisfurth), с которым художника свел дюссельдорфский галерист Ханс Майер (Hans Mayer). Правда, полгода спустя, в марте 1981 года, на устроенной Майером вечеринке, куда тот пригласил всех немцев, портреты которых написал Уорхол, художник никого из них не узнал - зато, приветствуя гостей, сказал буквально каждому, что с удовольствием написал бы его портрет. Бывшим натурщикам оставалось только недоуменно развести руками.
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