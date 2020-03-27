От короны не застрахован даже Rammstein - #тилльнеболей

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, сообщила 27 марта газета Bild. На прошлой неделе 57-летний исполнитель гастролировал в России. 15 марта состоялся концерт в Москве, после которого Линдеман вернулся в Германию. В Берлине он был доставлен в больницу с высокой температурой. Сообщается, что состояние его было крайне тяжелым и представляло угрозу для жизни. Тест на коронавирус SARS-CoV-2 оказался положительным. Затем врачи диагностировали пневмонию. Между тем, берлинская газета B.Z. сообщает, что состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.

Что будет дальше с Линдеманом и группой Rammstein?

Внезапное заболевание музыканта прервало его турне. Концерты в Перми, Казани и Воронеже отменены. Под большим вопросом - продолжение мирового турне. Стартовавший 27 мая 2019 года концертный проект Rammstein Stadium Tour мог бы стать одним из крупнейших туров в истории музыки. Культовый немецкий коллектив из Берлина во главе с Линдеманом намеревался совершить кругосветное путешествие и играть перед миллионами зрителей на крупнейших стадионах мира. В программе значатся более 70 концертов в 22 странах. Все билеты были раскуплены за считаные минуты.

В прошлом году Rammstein уже выступил в Барселоне, Мюнхене, Берлине, Париже, Москве и Санкт-Петербурге. Всего группа с начала своего стадионного турне успела сыграть 31 концерт, собрав почти полтора миллиона зрителей. С 27 мая по август 2020 года должны были состояться следующие 28 концертов в Европе, после чего группа намеревалась отправиться в Канаду, Мексику и США.

Но будет ли теперь продолжение? Пандемия коронавируса в настоящее время охватила практически весь мир. Повсюду действуют строгие ограничительные правила, направленные на подавление распространения инфекции. Невозможно предсказать, когда ситуация нормализуется.

Концерт в Берлине летом 2019 года

Реакция поклонников Rammstein

Поклонники активно шлют Тиллю Линдеману пожелания скорейшего выздоровления в комментариях к одному из постов в Instagram-профиле музыканта. Мы решили опубликовать парочку из них, правда, с купюрами. Многие фанаты Rammstein, как и музыканты их любимой группы и особенно сам Линдеман, любят использовать лексику, сильно далекую от нормативной.

- Выздоравливай скорее!

- Только что прочитал, что тебя тоже накрыло. Я надеюсь, ты уже идешь на поправку.

- Эх, дед! Сидел бы дома - не лежал бы в реанимации!

- Поправляйся скорее! Нам всем очень нужна твоя музыка!

- К ангелам тебе еще рано отправляться. Да тебя и не возьмут!

- Здоровья тебе, друг, самого крепкого, не оставляй мир без музыки.

- Тилль, мы любим тебя.

- Дед, живи, пожалуйста!

- Я надеюсь, ты скоро снова встанешь на ноги. Мир нуждается в тебе!

- Тилль, старик, ты сможешь!

- Тилль, все будет хорошо! Мы с тобой!

- Тилль, ты единственный нормальный мужик в Германии! Не болей!

Русскоговорящие поклонники создали в поддержку Линдемана хештеги #тилльживи и "#тилльнеболей".

Присоединяемся!

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