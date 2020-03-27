 От короны не застрахован даже Rammstein - #тилльнеболей | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2020

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Культура и стиль жизни

От короны не застрахован даже Rammstein - #тилльнеболей

Тилль Линдеман в реанимации. Грандиозное концертное турне - под большим вопросом. Коронавирус продолжает шокировать мир. 

Тилль Линдеман

Тилль Линдеман

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман (Till Lindemann) помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции, сообщила 27 марта газета Bild. На прошлой неделе 57-летний исполнитель гастролировал в России. 15 марта состоялся концерт в Москве, после которого Линдеман вернулся в Германию. В Берлине он был доставлен в больницу с высокой температурой. Сообщается, что состояние его было крайне тяжелым и представляло угрозу для жизни. Тест на коронавирус SARS-CoV-2 оказался положительным. Затем врачи диагностировали пневмонию. Между тем, берлинская газета B.Z. сообщает, что состояние музыканта уже улучшилось, опасности для жизни нет.  

Что будет дальше с Линдеманом и группой Rammstein? 

Внезапное заболевание музыканта прервало его турне. Концерты в Перми, Казани и Воронеже отменены. Под большим вопросом - продолжение мирового турне. Стартовавший 27 мая 2019 года концертный проект Rammstein Stadium Tour мог бы стать одним из крупнейших туров в истории музыки. Культовый немецкий коллектив из Берлина во главе с Линдеманом намеревался совершить кругосветное путешествие и играть перед миллионами зрителей на крупнейших стадионах мира. В программе значатся более 70 концертов в 22 странах. Все билеты были раскуплены за считаные минуты.

В прошлом году Rammstein уже выступил в Барселоне, Мюнхене, Берлине, Париже, Москве и Санкт-Петербурге. Всего группа с начала своего стадионного турне успела сыграть 31 концерт, собрав почти полтора миллиона зрителей. С 27 мая по август 2020 года должны были состояться следующие 28 концертов в Европе, после чего группа намеревалась отправиться в Канаду, Мексику и США.  

Но будет ли теперь продолжение? Пандемия коронавируса в настоящее время охватила практически весь мир. Повсюду действуют строгие ограничительные правила, направленные на подавление распространения инфекции. Невозможно предсказать, когда ситуация нормализуется.  

Концерт в Берлине летом 2019 года

Концерт в Берлине летом 2019 года

Реакция поклонников Rammstein

Поклонники активно шлют Тиллю Линдеману пожелания скорейшего выздоровления в комментариях к одному из постов в Instagram-профиле музыканта. Мы решили опубликовать парочку из них, правда, с купюрами. Многие фанаты Rammstein, как и музыканты их любимой группы и особенно сам Линдеман, любят использовать лексику, сильно далекую от нормативной.  

- Выздоравливай скорее!
- Только что прочитал, что тебя тоже накрыло. Я надеюсь, ты уже идешь на поправку.
- Эх, дед! Сидел бы дома - не лежал бы в реанимации!
- Поправляйся скорее! Нам всем очень нужна твоя музыка!
- К ангелам тебе еще рано отправляться. Да тебя и не возьмут!
- Здоровья тебе, друг, самого крепкого, не оставляй мир без музыки.
- Тилль, мы любим тебя.
- Дед, живи, пожалуйста!
- Я надеюсь, ты скоро снова встанешь на ноги. Мир нуждается в тебе!
- Тилль, старик, ты сможешь!
- Тилль, все будет хорошо! Мы с тобой!
- Тилль, ты единственный нормальный мужик в Германии! Не болей!

Русскоговорящие поклонники создали в поддержку Линдемана хештеги #тилльживи и "#тилльнеболей" 

Присоединяемся! 

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    Автор: Марина Барановская


  • Вагнер и Тиль Линдеманн

    Вагне(Р)амштайн

    Поразительное сходство

    Два титана немецкой музыки: их либо любят, либо ненавидят. Но это - не единственный общий знаменатель. Композитор позапрошлого века Рихард Вагнер и современная рок-группа Rammstein не боятся в своей музыке глубинных погружений в экстремальные душевные состояния. И даже внешне вокалист Rammstein Тиль Линдеман чем-то похож на великого реформатора оперы.

  • Летучий голландец (1896), Альберт Пинкхэм Райдер

    Вагне(Р)амштайн

    Ужасы

    В композициях Rammstein часто речь идет о серьезных проблемах, в частности - о жестоком обращении с детьми, каннибализме или некрофилии. В творческом наследии Вагнера нашлось место убийствам, грабежам, инцесту... А опера "Летучий голландец" посвящена кораблю-призраку, обреченному на вечное плавание: эта история наводила ужас на современников Вагнера.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Экспортные звезды

    По своей известности за пределами Германии Rammstein даст фору многим немецким "знаменитостям". И музыкальное наследие Вагнера, к которому немцы относятся в силу исторических причин зачастую скептически, ценится очень высоко за границей: среди гостей традиционного вагнеровского фестиваля в Байройте всегда много англичан и японцев. А самые страстные поклонницы музыки Вагнера живут во Франции.

  • Зигфрид

    Вагне(Р)амштайн

    Материнская тема

    Зигфрид из одноименной оперы Вагнера размышляет о матери, которой он никогда не видел. Rammstein в композиции "Mutter" от лица ребенка умоляет: "Мама, дай мне сил!" Общность экзистенциальной проблематики очевидна.

  • Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Гезамткунстверк

    Сочетание музыки, текста и драматического действия составляет знаменитый вагнеровский гезамткунстверк. Аналогичным образом и Rammstein превращает свои выступления в "многослойные спектакли" с музыкой, видеоклипами, пиротехникой и многими другими потрясающими эффектами.

  • Ноты Rammstein

    Вагне(Р)амштайн

    Ноты для домашнего музицирования

    К своему 21-летию в 2015 году группа Rammstein издала сборник нот "XXI Notenbuch Klavier". Он содержит 13 композиций из шести альбомов - в обработке для вокала и фортепиано. Подобным образом нес свою музыку в массы и Вагнер: до появления пластинок и дисков его арии исполнялись обывателями на домашних клавесинах.

  • Рукописный текст

    Вагне(Р)амштайн

    Тексты на немецком языке

    Вагнер сам сочинял тексты для своих опер. Сегодня вряд ли стоит по ним учить немецкий язык - чересчур витиевато и высокопарно изъясняются оперные персонажи. А вот лирика Rammstein вполне сгодится для этих целей. В интернете есть порталы, где прямо так и говорится: "Учите немецкий с группой Rammstein"!

  • Знак запрещено на нотах Вагнера

    Вагне(Р)амштайн

    На мушке у цензоров

    На продажи некоторых треков Rammstein критики то и дело пытались ввести ограничения - как правило, без успеха. Вагнер неофициально запрещен в Израиле, а причиной тому - антисемитизм композитора и его популярность среди нацистов.

    Автор: Рик Фулкер, Элла Володина


Контекст

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