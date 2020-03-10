От коронавируса в России скончался первый пациент

Первый смертельный случай вследствие пандемии нового коронавируса 19 марта официально зарегистрирован в России. В Москве в результате тяжелой пневмонии скончалась 79-летняя женщина, которую госпитализировали 13 марта, сообщили в оперативном штабе российской столицы по борьбе с коронавирусом. Она имела целый ряд хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническую легочную гипертензию, моче-каменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.

Общее число зараженных SARS-CoV-2 в РФ составляет 147 человек, 9 человек считаются полностью выздоровевшими. В Москве количество случаев заражения коронавирусом выросло до 86, 30 новых заболевших посещали европейские страны в последние две недели

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