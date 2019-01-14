От Зубкова требуют покинуть пост главы Федерации бобслея РФ

Российские бобслеисты Александр Зубков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев дисквалифицированы на два года за подмену допинг-проб в 2014 году, результаты спортсменов за минувшие четыре года аннулированы. Об этом в среду, 16 января, сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В федерации напомнили, что Зубков был в предварительном порядке отстранен от соревнований с 19 декабря 2018 года, остальные атлеты - с 13 декабря минувшего года.

Уйти с поста главы Федерации бобслея России

Кроме того, до 18 декабря 2020 года Александру Зубкову, занимающему пост президента Федерации бобслея России, запрещено заниматься "административной деятельностью" и работать "в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтера в национальных организациях", указали в IBSF.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков попросил в досрочном порядке прекратить полномочия Зубкова и провести выборы нового руководителя организации.

"Не получил документы"

Сам российский атлет, который уже закончил спортивную карьеру, отметил, что пока не получил соответствующего постановления IBSF: "Когда мы получим все документы, их переведут, с ними ознакомятся адвокаты, и после этого будет решение".

Московский городской суд 11 января оставил в силе решение признать бобслеиста олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ. Апелляция, поданная Олимпийским комитетом России (ОКР), была отклонена.

Зубков, который в настоящий момент возглавляет Федерацию бобслея России, был обвинен в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года. Результаты его выступления в Сочи, где он завоевал две золотых медали, были аннулированы. Однако в ноябре Мосгорсуд объявил бобслеиста олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ.

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