 От Зубкова требуют покинуть пост главы Федерации бобслея РФ | Новости из Германии о России | DW | 16.01.2019

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Россия

От Зубкова требуют покинуть пост главы Федерации бобслея РФ

Четыре российских бобслеиста, включая Александра Зубкова, дисквалифицированы на два года за подмену проб. От Федерации бобслея России требуют провести перевыборы главы организации.

Александр Зубков

Александр Зубков

Российские бобслеисты Александр Зубков, Александр Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев дисквалифицированы на два года за подмену допинг-проб в 2014 году, результаты спортсменов за минувшие четыре года аннулированы. Об этом в среду, 16 января, сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

В федерации напомнили, что Зубков был в предварительном порядке отстранен от соревнований с 19 декабря 2018 года, остальные атлеты - с 13 декабря минувшего года.

Уйти с поста главы Федерации бобслея России

Кроме того, до 18 декабря 2020 года Александру Зубкову, занимающему пост президента Федерации бобслея России, запрещено заниматься "административной деятельностью" и работать "в качестве должностного лица, директора, сотрудника или волонтера в национальных организациях", указали в IBSF.

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков попросил в  досрочном порядке прекратить полномочия Зубкова и провести выборы нового руководителя организации.

"Не получил документы"

Сам российский атлет, который уже закончил спортивную карьеру, отметил, что пока не получил соответствующего постановления IBSF: "Когда мы получим все документы, их переведут, с ними ознакомятся адвокаты, и после этого будет решение".

Московский городской суд 11 января оставил в силе решение признать бобслеиста  олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ. Апелляция, поданная Олимпийским комитетом России (ОКР), была отклонена.

Зубков, который в настоящий момент возглавляет Федерацию бобслея России, был обвинен в нарушении антидопинговых правил во время зимних Игр 2014 года. Результаты его выступления в Сочи, где он завоевал две золотых медали, были аннулированы. Однако в ноябре Мосгорсуд объявил бобслеиста олимпийским чемпионом Игр в Сочи на территории РФ. 

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Ссылки в интернете

Пресс-служба IBSF

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Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

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