 От Годунова до Джонсона: политики по имени Борис | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.07.2019

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Культура и стиль жизни

От Годунова до Джонсона: политики по имени Борис

Новый британский премьер Джонсон - не единственный политик, которого родители в свое время назвали Борисом. Вашему вниманию - выбор редакции, ничем другим, кроме как именем "Борис", не продиктованный.

  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

  • Борис Трайковский

    Политики по имени Борис

    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

  • Борис Тадич

    Политики по имени Борис

    Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

  • Борис Райн

    Политики по имени Борис

    Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

  • Борис Пальмер

    Политики по имени Борис

    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Борис Годунов - русский царь.

    Политики по имени Борис

    Борис Годунов (1552-1605 гг.) - боярин, брат жены царя Федора Иоановича, с 1587 по 1598 годы - фактический правитель государства, с февраля 1598 года по апрель 1605 года - русский царь. Наследником престола при жизни царя Федора был его младший брат Дмитрий. Но он погиб при невыясненных обстоятельствах в Угличе, а на царство венчали Годунова.

  • Борис Савинков

    Политики по имени Борис

    Борис Савинков (по центру) - российский революционер, террорист, один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения. Слева от Савинкова - генерал Корнилов.

  • Борис Третий

    Политики по имени Борис

    Борис Третий - предпоследний царь Болгарии. Правил с 1918 по 1943 годы. Не препятствовал сближению своих пронемецких министров с Гитлером в 1930-е годы и вовлечению Болгарии в круг сателлитов Германии. В 1941 году (при царе Борисе) Болгария присоединилась к Пакту трех держав (Германии, Японии, Италии).

  • Борис Ельцин

    Политики по имени Борис

    Борис Ельцин - советский и российский политик, первый президент Российской Федерации (1991 - 1999 гг.)

  • Борис Немцов

    Политики по имени Борис

    Борис Немцов - первый губернатор Нижегородской области, министр топлива и энергетики, вице-премьер правительства РФ, депутат Ярославской областной думы. И это - далеко не полный список. На момент работы губернатором и вице-премьером был самым молодым российским политиком на этих должностях.

  • Борис Тарасюк

    Политики по имени Борис

    Борис Тарасюк (слева) - министр иностранных дел Украины в 1998-2000 и с февраля 2005 по январь 2007 гг. На этой фотографии 1999 года - с тогдашним министром иностранных дел Германии Йошкой Фишером.

  • Борис Трайковский

    Политики по имени Борис

    Борис Трайковский - президент Республики Македонии с 1999 по 2004 годы.

  • Борис Тадич

    Политики по имени Борис

    Борис Тадич - президент Сербии (2004 - 2012 гг.).

  • Борис Райн

    Политики по имени Борис

    Борис Райн - христианский демократ, президент ландтага федеральной земли Гессен с января 2019 года.

  • Борис Пальмер

    Политики по имени Борис

    Борис Пальмер - видный немецкий политик, "зеленый" мэр Тюбингена с 2006 года.

  • Борис Джонсон

    Политики по имени Борис

    Борис Джонсон - лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года. До этого был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании.

    Автор: Дарья Брянцева


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Фотогалерея: Незабываемые наряды Терезы Мэй

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Занимавшая шесть лет должность министра внутренних дел Великобритании Тереза Мэй в 2016 году сменила Дэвида Кэмерона на посту премьер-министра и во главе правящей Консервативной партии. Сравнение с Маргарет Тэтчер напрашивается само собой и активно используется в британских СМИ: Терезу Мэй называли новой "железной леди" Соединенного королевства.

  • Тереза Мэй и Дэвид Камерун

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди в красном

    В ее гардероб входили костюмы и платья довольно вызывающих, во всяком случае, для политика, цветов и орнаментов. Экстравагантный стиль Терезы Мэй давно уже обсуждает британская общественность. Незадолго до вступления главы МИД в должность премьера бурный ажиотаж в социальных сетях вызвало одно ее красное платье, которое показалось чересчур легкомысленным некоторым наблюдателям.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Неординарные туфельки

    Но наибольший ажиотаж вызывала обувь теперь уже бывшего председателя британского правительства. Тереза Мэй подбирает туфельки к своим элегантным нарядам с неординарным, но всегда безупречным вкусом.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Телесный эпатаж

    Предумышленно или случайно, но платье с орнаментом ацтеков спровоцировало в светской хронике Великобритании целый скандал, потому что орнамент телесного цвета наводит на неподобающие мысли о теле, обнаженном в пикантных местах.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Леди от шляпки до туфель

    При всей его неординарности стилю Терезы Мэй в первую очередь присуща все-таки элегантность. И в этом она не уступает самой Маргарет Тэтчер, которая умела вести себя и выглядеть так, что ее образ сегодня, как и три десятилетия назад, считается эталоном классического стиля.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Каблук как символ власти

    Если символом власти Маргарет Тэтчер была ее знаменитая черная сумочка прямоугольной формы, то символом власти бывшего лидера британских консерваторов вполне могли бы стать ее экстравагантные туфли.

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Британия под шпилькой

    Как только стало известно о назначении Терезы Мэй новым премьером в 2016 году, британская газета The Sun опубликовала на первой странице фотографии ведущих политиков тори под двусмысленным заголовком "Heel, Boys". "Heel" означает "каблук" и "к ноге". Вот и получается: "Мальчики, к ноге!"

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Туфли со смыслом

    Впрочем, предпочтение Тереза Мэй отдавала все-таки туфлям на низком каблуке, часто украшенным стразами. Видимо, для большей убедительности и устойчивости в политических баталиях...

  • Туфли Терезы Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Любимый мотив

    Помимо страз и металлических шипов на туфлях Тереза Мэй очень любит леопардовые орнаменты и охотно комбинирует и то и другое сразу.

  • Тереза Мэй

    Стильные наряды второй "железной леди"

    Стратегия стиля

    Тереза Мэй отрицает наличие стратегии в выборе гардероба. "Я женщина, которая любит платья и туфли", - говорила она публично. Однако, в день избрания в члены Палаты общин в 1997 году она появилась в костюме а-ля Тэтчер с той многозначительной разницей, что юбка Мэй не закрывала коленей. Лишь много позднее новая "железная леди" начала вносить вольности в имидж, созданный ее предшественницей.

  • Тереза Мэй, июль 2019 года

    Стильные наряды второй "железной леди"

    До свидания, Тереза Мэй!

    Преемником Терезы Мэй станет бывший глава британского МИДа Борис Джонсон. Официально она покидает свой пост премьер-министра 24 июля. Но о ее неординарных нарядах будут еще долго вспоминать.

    Автор: Элла Володина


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Контекст

Борис Джонсон: евроскептик, русофил, ловелас

Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером консервативной партии. Это открывает ему путь к посту премьер-министра. Чем известен Джонсон и чего от него стоит ждать? (23.07.2019)  

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Тереза Мэй ушла с поста главы Консервативной партии

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Борис Джонсон: Отравление Скрипаля - сигнал инакомыслящим в России

"Мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - такой сигнал посылает российским оппозиционерам отравление Скрипаля, считает глава британского МИДа Борис Джонсон. Издание The Washington Post напечатало его колонку. (15.03.2018)  

Борис Джонсон отказался от гражданства США

Имя министра иностранных дел Великобритании фигурирует в списке людей, отказавшихся от американских паспортов. Джонсон обладал гражданством США по праву рождения. (09.02.2017)  

Экс-мэр Лондона увидел сходство целей ЕС и Гитлера

По мнению Бориса Джонсона, Брюссель хочет объединить Европу под одним руководством. Между тем опыт истории свидетельствует, что это невозможно, заявил бывший мэр Лондона. (15.05.2016)  

Мэр Лондона выступил за выход Великобритании из ЕС

Борис Джонсон, которого называют наиболее харизматичным консерватором, вступил в открытую полемику с премьером Кэмероном и начал агитировать за выход британцев из ЕС. (21.02.2016)  

Политики по имени Борис

От Годунова до Джонсона. Произвольный и ничем, кроме имени Борис, не продиктованный выбор редакции. (24.07.2019)  

Сказал, но не подумал: почему Борису Джонсону будет не просто во главе МИДа

Экс-мэр Лондона Борис Джонсон теперь отвечает за внешнюю политику Великобритании. Его работа на новом посту может быть осложнена из-за ранее сделанных резких выпадов в адрес политиков и целых стран. (14.07.2016)  

Стильные наряды второй "железной леди"

В гардеробе Терезы Мэй, занимавшей пост премьер-министра Великобритании три года, немало неординарных нарядов. Яркие примеры - в фотогалерее DW.  

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В то же время Борис Джонсон отметил, что страна способна выйти из состава ЕС до 31 октября, для чего "безусловно, есть технология".

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Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании 13.06.2019

На первом голосовании Борис Джонсон с большим отрывом опередил остальных претендентов на пост главы британского правительства. Трое кандидатов покинули предвыборную гонку.

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