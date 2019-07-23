От Годунова до Джонсона: политики по имени Борис

Новый британский премьер Джонсон - не единственный политик, которого родители в свое время назвали Борисом. Вашему вниманию - выбор редакции, ничем другим, кроме как именем "Борис", не продиктованный.
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Бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон избран лидером консервативной партии. Это открывает ему путь к посту премьер-министра. Чем известен Джонсон и чего от него стоит ждать? (23.07.2019)
Консервативная партия выбрала Джонсона своим лидером. Глава правящей партии Великобритании традиционно становится премьер-министром. (23.07.2019)
Консервативная партия до середины июля должна будет выбрать нового председателя, который также возглавит правительство Великобритании. (07.06.2019)
"Мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас", - такой сигнал посылает российским оппозиционерам отравление Скрипаля, считает глава британского МИДа Борис Джонсон. Издание The Washington Post напечатало его колонку. (15.03.2018)
Имя министра иностранных дел Великобритании фигурирует в списке людей, отказавшихся от американских паспортов. Джонсон обладал гражданством США по праву рождения. (09.02.2017)
По мнению Бориса Джонсона, Брюссель хочет объединить Европу под одним руководством. Между тем опыт истории свидетельствует, что это невозможно, заявил бывший мэр Лондона. (15.05.2016)