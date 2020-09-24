От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине

Приезд Светланы Тихановской в Германию - событие для Берлина. Это показала публичная лекция Тихановской в Фонде имени федерального канцлера Гельмута Шмидта (BKHS) в среду, 10 ноября. Лекция стала лишь одним из мероприятий, запланированных в графике лидера белорусской оппозиции: хоть и без участия будущих канцлера и президента ФРГ, зато с аншлагом и овациями публики. Что же так впечатлило представителей истеблишмента германской столицы?

Свободных мест на лекции Тихановской не было

На мероприятие в берлинском Музее коммуникаций - первую из серии лекций о демократии в Фонде Гельмута Шмидта, на которые устроители намерены приглашать "знаковых для общества фигур", - пришли около 200 человек, в том числе депутаты бундестага, политологи, эксперты и журналисты. Свободных мест в зале не было. Ощущение того, что Тихановская - действительно знаковая фигура, возникло сразу: публика встретила ее аплодисментами. Короткое выступление лидера белорусской оппозиции, а затем - и ее публичное интервью несколько раз прерывались овациями.

Тихановская: "Диктаторы приходят и уходят"

Светлана Тихановская начала лекцию с упоминания о Берлине: "Быть здесь для меня - всегда особенно. Берлин видел, как диктаторы приходят и уходят. Он был свидетелем страданий и разрушений, но и смирения, безграничного восхищения свободой. Для меня это не только место памяти, но и мощный символ свободы и мирных перемен, которые мы стремимся осуществить в Беларуси".

Зрители, казалось, ловили каждое слово Светланы Тихановской

Лидер белорусской оппозиции затронула и тему беженцев: "Сейчас ежедневно от 800 до 1000 мигрантов прибывают в Беларусь, планируется увеличить пропускную способность аэропортов. Тысячи мигрантов, семьи с детьми оказались в ловушке в лесу, на одном из самых опасных маршрутов в Европу".

У Лукашенко нет мандата на управление страной, а его единственным источником власти являются насилие и пытки, подчеркнула Тихановская. Она также рассказала присутствующим о небывалой национальной кампании на выборах 2020 года, о глубоких изменениях в обществе, жестоком подавлении протестов, масштабных репрессиях, поломанных судьбах, личной трагедии в ее семье и о продолжении борьбы в эмиграции.

Белорусский феминизм

Кроме того Светлана Тихановская посетовала на медлительность, с которой Запад вводил санкции против режима Лукашенко. Она считает, что международное давление должно было быть более быстрым и решительным, тогда шансы на перемены были бы выше. Германия при этом, по ее мнению, должна сыграть роль посредника, взять на себя большую ответственность.

Впрочем, в публичном интервью речь шла не только о политике и мигрантах. Тихановскую спросили, какие еще происходят перемены в белорусском обществе, кроме политических, и о том, как изменилась роль женщины. "Мы являемся постсоветским обществом, где женщины зачастую - на вторых ролях. Но наши женщины доказали, что готовы перенимать роль: руководить семьей, бизнесом, страной. Ну а нашим мужчинам придется привыкнуть к этому", - ответила Светлана Тихановская, чем сорвала овации.

Роль Москвы в приграничном кризисе

"Нам было важно, чтобы на первой лекции у нас выступила настоящая звезда, знаменитость. Но мы гордимся также тем, что имеем дело не с классическим традиционным политиком, а с экстраординарной женщиной", - так охарактеризовал в интервью DW Светлану Тихановcкую председатель попечительского совета Фонда Гельмута Шмидта Пер Штайнбрюк (Peer Steinbrück).

Он напомнил о роли Москвы в белорусском кризисе, в частности о том, что режим Лукашенко опирается на масштабную помощь России: "Очевидно, что Кремль, как и в случае с Украиной, с позиций старой советской империи беспокоится, что Беларусь обретет демократические свободы и станет правовым государством".

В конце дискуссии у Светланы Тихановской спросили, где она находит силы продолжать борьбу. "У меня нет выбора. Иногда просыпаешься - и сил нет. Принимаешь душ, пьешь кофе. И понимаешь, что мой муж не может сделать то же, Маша (Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико на выборах президента Белоруссии 2020 года, ныне политзаключенная. - Ред.) не может, сотни политзаключенных не могут. Мы должны бороться за их свободу", - отметила лидер оппозиции. Зрители, казалось, ловили ее каждое слово, а когда лекция закончилась, аплодировали стоя - такое на лекциях встречается не каждый раз.



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