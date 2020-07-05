От бикини до буркини: в Германии открылся музей купальников (фото)

Бад-Раппенау • На карте необычных музеев Германии (и мира) в прошедшие выходные появилась новая достопримечательность. В небольшом баден-вюртембергском городе Бад-Раппенау, расположенном недалеко от Гейдельберга, принял первых посетителей Музей бикини - BikiniArtMuseum.

Общая площадь экспозиции - 1500 квадратных метров

Бикини и эффект разорвавшейся бомбы

Открытие уникальной экспозиции было приурочено ко Дню бикини, отмечаемому 5 июля. Именно в этот день в 1946 году в Париже была впервые продемонстрирована первая такая модель современного открытого женского купальника, созданная французом Луи Реаром.

За несколько дней до этого США произвели атомный взрыв на атолле Бикини в Тихом океане. Как отмечают историки моды, выбор названия, в частности, указывает на шок, которой произвела эта новинка - эффект как от взрыва бомбы. По мнению создателей музея, бикини является частью истории женской эмансипации.

Коллекция купальников в стиле Брижит Бардо

Уникальная коллекция купальников

Музей в Бад-Раппенау основан по частной инициативе немецкого менеджера и предпринимателя из Регенсбурга Александра Рушейнски (Alexander Ruscheinsky).

Как отмечает агентство dpa, работа над его созданием продолжалась пять лет. Музейная коллекция состоит примерно из тысячи экспонатов, из них 12 - модели купальников, созданные Луи Реаром.

Купальник бразильской певицы Кармен Миранды (1909-1955)

Экспозиция BikiniArtMuseum посвящена истории пляжной моды, начиная с 1870-х годов до наших дней, включая буркини - купальных костюмов для мусульманок. В ней также представлены купальники Мерлин Монро, Брижит Бардо, Скарлетт Йоханссон и других мировых знаменитостей, а также разные другие экспонаты - вроде таких фигурок садовых гномов.

Пляжная мода для садовых гномов

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