 От бикини до буркини: в Германии открылся музей купальников (фото) | Кадр дня | DW | 06.07.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Кадр за кадром

От бикини до буркини: в Германии открылся музей купальников (фото)

BikiniArtMuseum - так по-немецки называется новый Музей бикини в земле Баден-Вюртемберг, широко распахнувший свои двери в прошедшие выходные.

Купальник Woman Power - экспонат нового музей в Бад-Раппенау

Купальник "Woman Power" - экспонат нового музей в Бад-Раппенау

Бад-Раппенау • На карте необычных музеев Германии (и мира) в прошедшие выходные появилась новая достопримечательность. В небольшом баден-вюртембергском городе Бад-Раппенау, расположенном недалеко от Гейдельберга, принял первых посетителей Музей бикини - BikiniArtMuseum.

Музей бикини (BikiniArtMuseum)

Общая площадь экспозиции - 1500 квадратных метров

Бикини и эффект разорвавшейся бомбы

Открытие уникальной экспозиции было приурочено ко Дню бикини, отмечаемому 5 июля. Именно в этот день в 1946 году в Париже была впервые продемонстрирована первая такая модель современного открытого женского купальника, созданная французом Луи Реаром.

За несколько дней до этого США произвели атомный взрыв на атолле Бикини в Тихом океане. Как отмечают историки моды, выбор названия, в частности, указывает на шок, которой произвела эта новинка - эффект как от взрыва бомбы. По мнению создателей музея, бикини является частью истории женской эмансипации.

Коллекция купальников в стиле Брижит Бардо

Коллекция купальников в стиле Брижит Бардо

Уникальная коллекция купальников

Музей в Бад-Раппенау основан по частной инициативе немецкого менеджера и предпринимателя из Регенсбурга Александра Рушейнски (Alexander Ruscheinsky).

Как отмечает агентство dpa, работа над его созданием продолжалась пять лет. Музейная коллекция состоит примерно из тысячи экспонатов, из них 12 - модели купальников, созданные Луи Реаром.

Музей бикини (BikiniArtMuseum)

Купальник бразильской певицы Кармен Миранды (1909-1955)

Экспозиция BikiniArtMuseum посвящена истории пляжной моды, начиная с 1870-х годов до наших дней, включая буркини - купальных костюмов для мусульманок. В ней также представлены купальники Мерлин Монро, Брижит Бардо, Скарлетт Йоханссон и других мировых знаменитостей, а также разные другие экспонаты - вроде таких фигурок садовых гномов.

Музей бикини (BikiniArtMuseum)

Пляжная мода для садовых гномов

Смотрите также: 
История пляжной моды

  • Девушки в бикини
    Еще по теме

    История купальника

    День бикини

    Да, у этого культового творения модельеров есть даже свой день - День бикини, отмечаемый 5 июля. Теперь у бикини появится и свой музей в Германии - BikiniARTmuseum в Бад-Раппенау. Экспозиция состоит из 1200 объектов пляжной моды. На девушках - модели, которые тоже заслуживают места в коллекции, - бикини 1940-50-х годов. Бикини в горошек - детище француза Луи Реара.

  • default

    История купальника

    Из пены морской рожденная

    Возможно, именно такой представлялась жителям Древней Греции богиня красоты Афродита, а древним римлянам - Венера. Нечто наподобие раздельных купальников носили более двух тысяч лет назад - и в те времена, когда нагота грехом не считалась. Позже традицию принятия водных процедур, как и специальную одежду для купания забыли на века. Купальному костюму в его нынешнем понимании - больше ста лет.

  • default

    История купальника

    Кокетливо и непрактично

    Первые купальные костюмы появились во второй половине XVIII века. Для соблюдения норм морали они закрывали большую часть тела. Пышные юбки с оборками были громоздкими и крайне неудобными: раздувались в воде, стесняли движения и долго сохли. А в Англии и вовсе применяли домики-повозки, скрывавшие дам от мужских глаз. Лишь к середине XIX века женские купальные ансамбли стали проще и демократичнее.

  • default

    История купальника

    Чепец, купальник, сандалии

    Вхождению в обиход облегченного варианта купального костюма способствовала мода на курортное лечение в конце XIX - начале XX века и настоятельные рекомендации врачей принимать морские и воздушные ванны. На фотографии 1910 года - юная купальщица. Ее волосы собраны под чепец-полукосынку, на ногах - сандалии. Костюм в духе новой эпохи с более свободными нравами.

  • default

    История купальника

    Полосатый период

    Курорт на острове Узедом. Фотография сделана на пляже для мужчин в 1912 году. Принимать полезные морские ванны мужчины и женщины ходили раздельно. Очевидно, мужской костюм для купания у модельеров того времени ассоциировался именно с полосатой тельняшкой.

  • default

    История купальника

    Шерстяные купальники

    Первые трикотажные купальники изготавливались, в основном, из шерсти. Такие модели лучше держали форму. Некоторые из них были представлены на выставке в Штутгарте под названием "На обнаженной коже. Тело. Белье. Мечты" ("Auf nackter Haut–Leib. Wäsche. Träume") . На фото: купальники 1930-40-х годов.

  • default

    История купальника

    День рождения бикини

    "Смело, откровенно и, наконец, возмутительно!" - такова была реакция на первую презентацию раздельного купальника французского инженера Луи Реара 5 июля 1946 года (на фото). Носить такое "безобразие" на многих пляжах считалось долгое время непристойным. И только в 1960-е бикини смог одержать победу, став бесспорным любимцем купальщиц.

  • default

    История купальника

    "Париж" и "Касабланка"

    В Штутгарте в сентябре 1963 года известный изготовитель нижнего белья и купальников Benger-Ribana представил коллекцию нового сезона: купальники со звучными именами - "Париж", "Касабланка"… Наряду с бикини, модельеры разработали новые фасоны слитных купальников с тщательно продуманными деталями.

  • default

    История купальника

    Люминесцентная волна

    В Музее истории федеральной земли Баден-Вюртемберг собрана коллекция пестрых купальников, изготовленных из новых синтетических материалов, снискавших огромную популярность у широкого круга потребителей в 1960-70 годы: легкий трикотаж не требовал особого ухода и быстро высыхал после купания.

  • default

    История купальника

    Монокини

    Монокини - облегченный вариант слитного купальника - часто называют универсальным и даже идеальным. В нем удобно и плавать, не опасаясь даже самых буйных волн, и загорать - благо купальник закрывает далеко не все. А повязав вокруг талии воздушное парео, его и вовсе можно превратить в вечерний ансамбль.

  • default

    История купальника

    Танкини и шорты

    Еще один вариант женского купальника - танкини, состоящий из шорт и топа. Мужское трико для купания со временем уменьшилось в размере до купальных шорт, длина которых выбирается индивидуально.

  • default

    История купальника

    Буркини

    Но и сегодня далеко не все заходят в море в купальниках, почти полностью открывающих тело. Мусульманки, например, принимают морские ванны в специально придуманном для этого буркини, напоминающем гидрокостюм, который защищает его обладательницу с головы до пят от назойливых взглядов и палящего солнца.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

10 лучших морских курортов Германии (фотогалерея)

В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. (19.06.2020)  

Пляжные альтернативы во время пандемии - отдых на озерах (фотогалерея)

Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом. (16.06.2020)  

Ныряй, но проверяй: советы отдыхающим на морских курортах

"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте. (30.07.2018)  

Фото в купальнике и шашлыки: что можно учителю в соцсетях?

Может ли учитель публиковать в соцсетях фото в бикини, а ученик - видеозапись урока? Как защитить себя от травли в медиапространстве? Интервью DW с экспертом. (22.08.2019)  

Рекомендуется оголяться, или Как правильно подобрать пляжный гардероб

Смелое открытое бикини или слитный купальник-монокини? Туника, юбка или сарафан? Брюки или шорты? Чему отдать предпочтение, собирая чемодан в летний отпуск? Ответ дает выставка нижнего белья и пляжной одежды в Берлине. (09.07.2010)  

Ретро-купальники - модные новики наступающего сезона

Эта фотография была сделана на балтийском курорте Альбек в Мекленбурге - Передней Померании. Здесь прошел показ купальников в ретро-стиле дизайнера Катрин Вергер. (12.05.2017)  

Девушки топлес и соседский секс, или 8 самых невероятных жалоб отпускников

На что только не жалуются немцы и британцы, недовольные своим отпуском! За какие только курьезные "недостатки" не судятся они с турфирмами! DW выбрала самые невероятные примеры. (14.07.2015)  

Инцидент с буркини в Ницце: что случилось на самом деле

Фотографии про то, как французские полицейские якобы заставляют мусульманку снять верхнюю одежду на пляже, облетели весь мир. DW представляет различные версии случившегося. (26.08.2016)  

В Каннах разрешили появляться в буркини на пляжах

Муниципальные власти Канн разрешили появляться в буркини на пляжах после беспрецедентного постановления Высшего административного суда Франции. Мэр города Давид Лиснар, тем не менее, не считает проблему решенной. (30.08.2016)  

Невероятно, но факт: Брижит Бардо - 80!

Французской актрисе, певице, модели, секс-символу 1960-х годов - исполняется 80 лет. Она снялась в полусотне фильмов, записала десятки грампластинок, сделала модным бикини... (26.09.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Бикини: что сейчас в моде  

Мусульманки на пляжах Франции: буркини или все же бикини?  

Бикини: чем меньше, тем лучше?  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW