От бикини до буркини: в Германии открылся музей купальников (фото)

BikiniArtMuseum - так по-немецки называется новый Музей бикини в земле Баден-Вюртемберг, широко распахнувший свои двери в прошедшие выходные.
Бад-Раппенау • На карте необычных музеев Германии (и мира) в прошедшие выходные появилась новая достопримечательность. В небольшом баден-вюртембергском городе Бад-Раппенау, расположенном недалеко от Гейдельберга, принял первых посетителей Музей бикини - BikiniArtMuseum.
Бикини и эффект разорвавшейся бомбы
Открытие уникальной экспозиции было приурочено ко Дню бикини, отмечаемому 5 июля. Именно в этот день в 1946 году в Париже была впервые продемонстрирована первая такая модель современного открытого женского купальника, созданная французом Луи Реаром.
За несколько дней до этого США произвели атомный взрыв на атолле Бикини в Тихом океане. Как отмечают историки моды, выбор названия, в частности, указывает на шок, которой произвела эта новинка - эффект как от взрыва бомбы. По мнению создателей музея, бикини является частью истории женской эмансипации.
Уникальная коллекция купальников
Музей в Бад-Раппенау основан по частной инициативе немецкого менеджера и предпринимателя из Регенсбурга Александра Рушейнски (Alexander Ruscheinsky).
Как отмечает агентство dpa, работа над его созданием продолжалась пять лет. Музейная коллекция состоит примерно из тысячи экспонатов, из них 12 - модели купальников, созданные Луи Реаром.
Экспозиция BikiniArtMuseum посвящена истории пляжной моды, начиная с 1870-х годов до наших дней, включая буркини - купальных костюмов для мусульманок. В ней также представлены купальники Мерлин Монро, Брижит Бардо, Скарлетт Йоханссон и других мировых знаменитостей, а также разные другие экспонаты - вроде таких фигурок садовых гномов.
Смотрите также:
История пляжной моды
В нашей подборке - Зюльт, Рюген, Хиддензе, Йюст, Боркум, Санкт-Петер-Ординг, Узедом, Амрум, Тиммендорфер-Штранд и Преров. Порядок - произвольный. (19.06.2020)
Чтобы отдохнуть на пляже, совсем не обязательно ехать за тридевять земель на море, да и поездки на далекие моря во время коронавирусной пандемии остаются пока под вопросом. (16.06.2020)
"Не зная броду, не суйся в воду!", - гласит народная мудрость. В воду также лучше не соваться, если нет уверенности в ее чистоте. (30.07.2018)
Может ли учитель публиковать в соцсетях фото в бикини, а ученик - видеозапись урока? Как защитить себя от травли в медиапространстве? Интервью DW с экспертом. (22.08.2019)
Смелое открытое бикини или слитный купальник-монокини? Туника, юбка или сарафан? Брюки или шорты? Чему отдать предпочтение, собирая чемодан в летний отпуск? Ответ дает выставка нижнего белья и пляжной одежды в Берлине. (09.07.2010)
Эта фотография была сделана на балтийском курорте Альбек в Мекленбурге - Передней Померании. Здесь прошел показ купальников в ретро-стиле дизайнера Катрин Вергер. (12.05.2017)
На что только не жалуются немцы и британцы, недовольные своим отпуском! За какие только курьезные "недостатки" не судятся они с турфирмами! DW выбрала самые невероятные примеры. (14.07.2015)
Фотографии про то, как французские полицейские якобы заставляют мусульманку снять верхнюю одежду на пляже, облетели весь мир. DW представляет различные версии случившегося. (26.08.2016)
Муниципальные власти Канн разрешили появляться в буркини на пляжах после беспрецедентного постановления Высшего административного суда Франции. Мэр города Давид Лиснар, тем не менее, не считает проблему решенной. (30.08.2016)