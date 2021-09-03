Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Отто фон Бисмарк".
Результаты поиска генерируются автоматически на основании ключевых слов.
Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
150 лет назад, 21 марта 1871 года, в Берлине прошло первое заседание первого немецкого парламента - рейхстага. Споры о его роли и значении идут до сих пор.
150 лет назад было торжественно провозглашено создание Германской империи. Выдающуюся роль сыграл в объединении страны Отто фон Бисмарк.
Памятники Отто фон Бисмарку начали возводить в Германии еще при жизни, а после смерти они стали появляться повсеместно.
15 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Горчакова. Об этой уникальной личности сложилось немало легенд, и мы попробуем разобраться, какие из них - правда.
Какое место занимает политика в современном искусстве? На выставке "Власть народу" музей Schirn во Франкфурте-на-Майне показывает актуальный международный агитпроп.
В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
В воскресенье, 10 сентября, в Германии отмечается традиционный День открытых памятников. В ФРГ почти полтора миллиона памятников и мемориалов находятся под охраной государства.
Помните киноцитату из "Бриллиантовой руки": "Дальше следует непереводимая игра слов..."? Шутки шутками, но во многих языках действительно есть слова, которые нельзя перевести.
200 лет назад в Вене родился Франц Захер. Знаменитый венский шоколадный торт "Захер" увековечил имя кондитера. Однако это не единственный пример съедобной знаменитости.
В Потсдаме завершились работы по ремонту фасадов и фонтанов замка Бабельсберг.
Этот выбор наглядных символов немецкой истории - разумеется, условный и субъективный. Но все же, на наш взгляд, это действительно самые важные вехи в становлении Германии.
Главным героем выходящих в России книг о Германии и из Германии стал в этом году Отто фон Бисмарк. О "железном канцлере" пишут очень много - в том числе и неправды.
Власти Швейцарии начали публикацию данных предполагаемых налоговых уклонистов из разных стран. В Германии заявили, что намерены провести расследование.
В среду, 1 апреля, в Германии отмечают 200-летие со дня рождения Отто фон Бисмарка.
Политическая деятельность выдающегося немецкого политика, "железного канцлера" Отто фон Бисмарка была тесно связана с Россией. Теснее, чем обычно считается.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact