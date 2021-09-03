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Отто фон Бисмарк

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Отто фон Бисмарк".

Результаты поиска генерируются автоматически на основании ключевых слов.

Insel Rügen, Reisereportage, Deutschland entdecken. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. Jagdschloß Granitz.

Охотничий замок Границ на балтийском острове Рюген 03.09.2021

Замок спрятался в буковом лесу на острове Рюген. Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Deutscher Reichstag 1871: Blick in den alten Reichstagssaal in der Leipziger Straße in Berlin, oben links sitzend Reichskanzler Otto von Bismarck. Photographie.

Что делал рейхстаг в Германской империи 21.03.2021

150 лет назад, 21 марта 1871 года, в Берлине прошло первое заседание первого немецкого парламента - рейхстага. Споры о его роли и значении идут до сих пор.
Zeitgenössisches Porträt des preußischen Staatsmanns Otto Fürst von Bismarck. Er war von 1871 bis 1890 deutscher Reichskanzler. Otto Fürst von Bismarck wurde am 1.4.1815 in Schönhausen in der Altmark geboren und starb am 30.7.1898 in Friedrichsruh.

Бисмарк, Германская империя и Россия 18.01.2021

150 лет назад было торжественно провозглашено создание Германской империи. Выдающуюся роль сыграл в объединении страны Отто фон Бисмарк.
26.08.2019, Baden-Württemberg, Feldberg: Wanderer laufen zum Bismarckdenkmal. Mit knapp 19 Grad gehört der Feldberg (Schwarzwald) heute zu kühlsten Orten in Baden-Württemberg. Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Памятник "железному канцлеру" в Шварцвальде (фото) 31.08.2019

Памятники Отто фон Бисмарку начали возводить в Германии еще при жизни, а после смерти они стали появляться повсеместно.
Alexander Mikhailovich Gorchakov - ehemaliger russischer Kanzler (1867-1883)

Канцлер Российской империи Александр Горчаков и его загадочная смерть 15.06.2018

15 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Горчакова. Об этой уникальной личности сложилось немало легенд, и мы попробуем разобраться, какие из них - правда.
### Pressebild nur im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung über die Ausstellung verwenden! ### SCHIRN KUNSTHALLE FRANKFURT Ausstellung Power to the People. Politische Kunst jetzt 21. MÄRZ – 27. MAI 2018 Julius von Bismarck, Fuguration #5 (May Day Riot Police), 2009, Inkjet print, 50 x 75 cm, © Der Künstler, Courtesy alexander levy, Berlin; Sies + Höke, Düsseldorf

Художественный приговор политике (фотогалерея) 24.04.2018

Какое место занимает политика в современном искусстве? На выставке "Власть народу" музей Schirn во Франкфурте-на-Майне показывает актуальный международный агитпроп.
1-W45-E1880-1 (83745) Bismarck bei Wilhelm I. / Holzstich Wilhelm I., König von Preußen, ab 1871 deutscher Kaiser, Berlin 22.3.1797 - ebd. 9.3.1888. - Reichskanzler Otto von Bismarck zum Vortrag bei Kaiser Wilhelm I. - Holzstich, um 1880, unbez. E: Bismarck with German emperor Wilhelm I Wilhelm I, King of Prussia, since 1871 German emperor, Berlin 22.3.1797 - ibid. 9.3.1888. - German chancellor Otto von Bismarck during a presentation with Wilhelm I. - Woodcut, ca.1880, not signed. |

Бабельсберг - замок, в котором началась карьера "железного канцлера" 16.10.2017

В 1862 году в этой потсдамской резиденции состоялась историческая встреча короля Вильгельма I и прусского дипломата Отто фон Бисмарка.
Denkmal, Karl Marx, Strasse der Nationen, Chemnitz, Sachsen, Deutschland | Verwendung weltweit

О каких памятниках спорит Германия 10.09.2017

В воскресенье, 10 сентября, в Германии отмечается традиционный День открытых памятников. В ФРГ почти полтора миллиона памятников и мемориалов находятся под охраной государства.
***Archivbild*** Angelique et le roy, aka: Angelique und der König, Frankreich/Italien/Deutschland 1966, Regie: Bernard Borderie, Darsteller: Michelle Mercier, Samy Frey | Verwendung weltweit

10 слов, которые нельзя перевести на другие языки 29.08.2017

Помните киноцитату из "Бриллиантовой руки": "Дальше следует непереводимая игра слов..."? Шутки шутками, но во многих языках действительно есть слова, которые нельзя перевести.
Konfekt und eine Demels Sachertorte sind in einem Schaufenster der K.u.K. Hofzuckerbäckerei Demel in Wien ausgestellt, aufgenommen am 19.07.2005. Foto: Votava +++(c) dpa - Report+++

Съедобные знаменитости (фотогалерея) 19.12.2016

200 лет назад в Вене родился Франц Захер. Знаменитый венский шоколадный торт "Захер" увековечил имя кондитера. Однако это не единственный пример съедобной знаменитости.
16.08.2016 *** In kaiserzeitlicher Pracht zeigt sich am 16.08.2016 das Schloss Babelsberg in Potsdam (Brandenburg). Nach Abschluss der Hüllensanierung wurden jetzt auch die umgebenden Terrassen mit ihren Brunnen und Wasserspielen fertiggestellt. Foto: Bernd Settnik/dpa (zu dpa Wie zu Kaisers Zeiten: Babelsberger Wasserspiele sprudeln wieder vom 16.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/B. Settnik

Замок, в котором началась карьера Бисмарка (фото) 17.08.2016

В Потсдаме завершились работы по ремонту фасадов и фонтанов замка Бабельсберг.
Ein weiblicher deutscher Fan freut sich am Mittwoch (24.06.2008) während der EM-Public-Viewing-Veranstaltung in Hannover. Tausende Fußball-Begeisterte sind in die Gilde-Parkbühne gekommen, um das Fußball-EM-Halbfinalspiel Deutschland-Türkei zu verfolgen. Foto: Peter Steffen +++(c) dpa - Report+++

Фотогалерея: История Германии в 10 символах 03.12.2015

Этот выбор наглядных символов немецкой истории - разумеется, условный и субъективный. Но все же, на наш взгляд, это действительно самые важные вехи в становлении Германии.
Otto Count Bismarck (1815-1898). German chancellor and statesman. Ca. 1870. Otto comte Bismarck (1815-1898), homme d'Etat allemand. Vers 1870. </francai

"Русский" Бисмарк - действительный и мнимый 04.09.2015

Главным героем выходящих в России книг о Германии и из Германии стал в этом году Отто фон Бисмарк. О "железном канцлере" пишут очень много - в том числе и неправды.
ILLUSTRATION - Euro-Scheine stecken in einer Tasse mit der Schweizer Flagge, aufgenommen am 03.04.2012 in Nürnberg (Mittelfranken). In die Schweiz gebrachtes Vermögen deutscher Bürger aus den vergangenen zehn Jahren soll mit bis zu 41 Prozent besteuert werden. Das haben Deutschland und die Schweiz nach langen Verhandlungen am Donnerstag vereinbart. Im Bundesrat ist die Regierungskoalition jedoch auf SPD und Grüne angewiesen. Foto: Daniel Karmann dpa/lby (zu dpa «Poker um deutsches Schwarzgeld in der Schweiz und kein Ende» vom 06.04.2012) pixel

В Германии проверят открытые данные Швейцарии о налоговых уклонистах 25.05.2015

Власти Швейцарии начали публикацию данных предполагаемых налоговых уклонистов из разных стран. В Германии заявили, что намерены провести расследование.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sitzt am Samstag (02.05.2009) mit einem Heringsbrötchen im Restaurant Moby Dick im Sassnitzer Hafen. Die Kanzlerin hat als Bundestagsabgeordnete ihren Wahlkreis auf Rügen. In Nordvorpommern wird gern Fisch gegessen und in Sassnitz wird er täglich frisch angelandet. Der frühere Steigenberger-Spitzenkoch Holger Nebel hat in seinem Restaurant Moby Dick eine ganz besondere Art, Matjes mit Kräutern oder Bismarckhering im warmen Brötchen zuzubereiten. Foto: Andreas Küstermann dpa/lmv +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Сельдь Бисмарка" для Ангелы Меркель 01.04.2015

В среду, 1 апреля, в Германии отмечают 200-летие со дня рождения Отто фон Бисмарка.
Otto Count Bismarck (1815-1898). German chancellor and statesman. Ca. 1870. Otto comte Bismarck (1815-1898), homme d'Etat allemand. Vers 1870. </francai

Любимое русское слово канцлера Бисмарка 01.04.2015

Политическая деятельность выдающегося немецкого политика, "железного канцлера" Отто фон Бисмарка была тесно связана с Россией. Теснее, чем обычно считается.
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