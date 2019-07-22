Отставка правительства Украины: при чем тут Путин

Парламент Украины отправил в отставку кабмин страны. Карикатуристу Сергею Елкину это напомнило недавнюю отставку правительства России. Что хорошо Путину, хорошо и Зеленскому?
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