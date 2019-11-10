Отставка Моралеса: что будет дальше с экс-президентом?

Президент Боливии ушел в отставку из-за массовых протестов, но утверждает, что бежать из страны не собирается. Карикатурист Сергей Елкин вспомнил о Януковиче и Моралесу не поверил.
Смотрите также:
Руководство Боливией взяла на себя зампредседатель сената. Ранее в отставку ушло все высшее руководство страны, включая президента Моралеса. (11.11.2019)
Избирком Боливии утверждает, что Эво Моралес победил уже в первом туре. Колумбия призвала Боливию сотрудничать с Миссией по наблюдению за выборами ОАГ. (25.10.2019)
Сотрудничество с Венесуэлой изначально было очень рискованным экспериментом для Беларуси, констатируют эксперты. Что сохранилось от былой дружбы между двумя странами - у DW. (05.08.2019)
Попытка Гуайдо свергнуть режим Мадуро с помощью военных пока что провалилась. От патовой ситуации в стране больше всего страдают граждане, пишет в гостевом комментарии для DW Гюнтер Майхольд. (03.05.2019)
В случае падения в Венесуэле социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)