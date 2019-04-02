 Отсрочка ″Брекзита″ грозит Европарламенту многомиллионными расходами | Новости из Германии о Европе | DW | 21.04.2019

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Европа

Отсрочка "Брекзита" грозит Европарламенту многомиллионными расходами

Зарплаты, которые придется платить британским депутатам Европарламента при переносе "Брекзита", в сумме составят не менее 21 миллиона евро, пишет Bild am Sonntag.

Здание Европарламента в Страсбурге (фото из архива)

Отсрочка выхода Великобритании из состава Евросоюза ("Брекзит") грозит Европарламенту существенными расходами. Если британские депутаты после майских выборов в Парламент ЕС останутся в его составе, им будет необходимо выплачивать зарплату. Это означает дополнительные затраты в 21 миллион евро, пишет немецкое издание Bild am Sonntag в воскресенье, 21 апреля. При этом годовые расходы на британских депутатов составят около 36 млн евро, приводит издание расчеты европарламентария Ингеборг Гресле (Ingeborg Gräßle).

В случае переноса "Брекзита" граждане Великобритании имеют право участвовать в очередных выборах депутатов Европарламента, заявил ранее глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он сослался на действующее законодательство Евросоюза. Выборы в Парламент ЕС пройдут 23-26 мая 2019 года.

Контекст

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На саммите Евросоюза договорились об отсрочке до 31 октября

Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Британский премьер-министр Тереза Мэй приняла это предложение, особо выделив возможность довести до конца начавшийся процесс упорядоченного выхода Великобритании из ЕС. В июне Евросоюз проверит, прилагает ли Лондон все необходимые усилия для "Брекзита".

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  • итоги референдума по возрастным группам

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская


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