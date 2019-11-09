"Отряды самообороны" в Германии: от правых экстремистов до рокеров

Они планируют создавать "охранные зоны" и формировать отряды самообороны. Они считают себя "глазами и ушами полиции" и утверждают, что в Германии граждане "беззащитны перед импортированной преступностью".

В связи с растущей активностью самозванных охранников общественного порядка полицейское управление восточногерманского Хемница посчитало необходимым сделать специальное заявление. "Патрулирование улиц отрядом самообороны в Дёбельне (город в 45 км от Хемница - Ред.) не только излишне, но и совершенно неприемлемо. Монополия на применение силы находится исключительно в руках государства", - говорится в нем.

Подобные группы существуют почти во всех федеральных землях, сообщило федеральное министерство внутренних дел в ответе на запрос депутата бундестага от Левой партии Уллы Йелпке (Ulla Jelpke). "Внутри групп, выдающих себя за отряды самообороны, может возникнуть благоприятная среда для правого терроризма", - опасаются в МВД Германии.

Правовые возможности ограничены

С 2015 года в различных городах Германии и сельских общинах возникли группировки, объявившие себя народными дружинами или отрядами самообороны. К ним примкнули правые экстремисты, агрессивные футбольные фанаты и рокеры, а также так называемые "гневные граждане" (Wutbürger). Правоэкстремистские группировки требуют создания в Германии "охранных зон", в которых "немцы чувствовали бы себя в безопасности".

Отряды "гражданской обороны" в Дюссельдорфе

Опрос, проведенный кельнской социологической службой YouGov в начале 2016 года, показал, что почти треть немцев в принципе могут себе представить членство в народной дружине, чтобы в случае необходимости защищать свои интересы с применением силы, если это не будет делать государство. Причиной такого довольно высокого одобрения немцами народных дружин социологи тогда назвали события новогодней ночи 2016 года в Кельне.

Сейчас и полиция, и политики осознают опасность, исходящую от подобных групп. Однако правовые возможности для борьбы с самозванными охранниками порядка ограничены. По словам пресс-секретаря МВД Северного Рейна-Вестфалии Леони Мёлльман (Leoni Möllmann), полиция внимательно следит за этими группировками, однако те осознанно действуют на грани дозволенного законом, не переступая за нее.

"Прогулки" и "марши"

Полиция квалифицирует так называемые "прогулки" и "марши" подобных групп как "собрания граждан", которые должны проводиться с соблюдением требований соответствующего закона. В некоторых случаях полиция запрещает участникам одевать жилеты с надписями, усматривая в этом незаконное ношение униформы.

Протесты против строительства общежитий для беженцев, организованные Gruppe Freital

В саксонских Дёбельне и Фрайберге, например, в октябре прошлого года полиция конфисковала у участников маршей отрядов самообороны жилеты с надписью "охранная зона". По словам представителя полиции Анджея Рыдзика (Andrze Rydzik), других "возможностей действовать" закон не предусматривает, а повода для задержаний участников акций не было. Поставить отряды самообороны под официальное наблюдение Ведомства по защите конституции также "юридически не так то просто", указывает министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Херберт Ройль (Herbert Reul).

Рокеры, футбольные хулиганы, "гневные граждане"

В Северном Рейне-Вестфалии, по оценкам земельного МВД, в подобные группировки входит до 250 активистов. Им удается мобилизовать до 700 человек на демонстрации. Эта смесь из правых экстремистов, рокеров, футбольных хулиганов и "гневных граждан" пытается с помощью безобидных "прогулок" завоевать симпатии обычных граждан и привлечь их в свои ряды, заявил Ройль на слушаниях в земельном парламенте в октябре.

Маттиас Квент (Matthias Quent), изучающий правый экстремизм в Институте демократии и гражданского общества в Йене, делит отряды самообороны на четыре группы. Их спектр довольно широк: от протестных групп до готовых к насилию правых экстремистов.

К последней категории относятся Gruppe Freital и Revolution Chemnitz. В марте 2018 года высший земельный суд Дрездена приговорил 8 членов Gruppe Freital к длительным срокам заключения по обвинению в нападении на политических противников в Саксонии и общежития для беженцев с применением взрывчатых веществ. Процесс против Revolution Chemnitz идет в высшем земельном суде Дрездена с 30 сентября.

Правые экстремисты, пишет в своем исследовании Маттиас Квент, стараются придавать своим "дружинам" ореол защитников рядовых граждан и родины, чтобы избежать общественного осуждения и оправдать свою идеологию и готовность к применению насилия. Ученый считает чрезвычайно опасным отдавать проблему обесечения безопасности на откуп крайне правым.

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