 Отравленный ″Новичком″ британец пришел в сознание | Новости из Германии о Европе | DW | 10.07.2018

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Европа

Отравленный "Новичком" британец пришел в сознание

Состояние отравленного "Новичком" Чарли Роули критическое, но стабильное. Двумя днями ранее умерла Дон Стерджес, доставленная в больницу вместе с Роули.

Дом в Эймсбери, где были отравлены Новичком Роули и Стерджес

Дом в Эймсбери, где были отравлены "Новичком" Роули и Стерджес

Гражданин Великобритании Чарли Роули, об отравлении которого веществом "Новичок" сообщали ранее британские власти, во вторник, 10 июля, пришел в сознание. Его состояние остается критическим, но стабилизировалось, сообщили представители больницы, где он находится. "Это хорошие новости, однако на поправку он пока не идет", - заметили в больнице. 45-летний Роули будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей.

Контекст

Новый случай отравления в Великобритании - тем же ядом, которым, как считается, отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь. Главные вопросы и ответы - у DW. (05.07.2018)

Правоохранительные органы Великобритании начали расследование по обвинению в убийстве в связи с гибелью 44-летней Дон Стерджес. (08.07.2018)

Роули и 44-летняя Дон Стерджес были доставлены с признаками отравления в больницу в городе Эймсбери в конце июня. Первой стало плохо женщине, спустя несколько часов резко ухудшилось состояние мужчины. Сначала врачи предполагали, что причиной попадания в больницу стал прием обоими некачественных наркотиков или их передозировка. Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей.

О смерти Стерджес было сообщено 8 июля. Полиция исходит из того, что оба пострадавших прикасались к емкости, содержащей "Новичок". Доза вещества была очень высокой, сообщает Скотланд-Ярд. В настоящее время устанавливается, есть ли связь между отравлением Роули и Стерджес и делом Скрипалей. Лондон уже обвинил Россию в смерти Стерджес.

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    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

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    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?

 

Контекст

"Новичок" и его жертвы

По данным Скотленд-Ярда, умершая 8 июля британка Дон Стерджес была отравлена ядом группы "Новичок". Как и ранее экс-агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. DW - о "Новичке" и его жертвах. (10.07.2018)  

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Гибель британки от "Новичка": какими могут быть последствия для Москвы?  

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Умершая британка была отравлена ядом группы "Новичок". Таким образом, она подверглась воздействию вещества той же группы нервно-паралитических ядов, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

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