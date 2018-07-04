Отравление под Солсбери расследует антитеррористическое подразделение

К расследованию отравления в британском Эймсбери, где несколько дней назад были обнаружены без сознания мужчина и женщина, подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Об этом в среду, 4 июля, сообщает агентство Reuters.

Как заявили агентству AFP в полиции графства Уилтшир, поскольку до сих пор не удалось определить вещество, контакт с которым, возможно, послужил причиной отравления, подобная совместная работа правоохранительных структур является "рабочим мероприятием". В то же время политический редактор издания The Sun рассказал Reuters, что у пострадавших в Эймсбери "наблюдаются очень похожие симптомы" с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Правоохранители допускают их возможный контакт с "неизвестным веществом". Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности.

Отравление в Солсбери

В начале марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР.

Великобритания и ее союзники по ЕС и НАТО возложили ответственность за это преступление на Москву.

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