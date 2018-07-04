 Отравление под Солсбери расследует антитеррористическое подразделение | Новости из Германии о Европе | DW | 04.07.2018

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Европа

Отравление под Солсбери расследует антитеррористическое подразделение

Политический редактор издания The Sun считает, что симптомы нового отравления очень схожи с историей покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.

Главный вход в здание больницы в Солсбери

Главный вход в здание больницы в Солсбери

К расследованию отравления в британском Эймсбери, где несколько дней назад были обнаружены без сознания мужчина и женщина, подключилось подразделение по борьбе с терроризмом. Об этом в среду, 4 июля, сообщает агентство Reuters.

Контекст

Замглавы дипмиссии США в Москве Энтони Годфри рассказал DW о причинах выдворения российских дипломатов и о том, может ли этот шаг сказаться на выдаче американских виз гражданам России. (28.03.2018)

В соседнем с британским Солсбери городе были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Они находятся в больнице. Полиция допускает их контакт с неизвестным веществом. (04.07.2018)

Как заявили  агентству AFP в полиции графства Уилтшир, поскольку до сих пор не удалось определить вещество, контакт с которым, возможно, послужил причиной отравления, подобная совместная работа правоохранительных структур является "рабочим мероприятием". В то же время политический редактор издания The Sun рассказал Reuters, что у пострадавших в Эймсбери "наблюдаются очень похожие симптомы" с отравлением бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери, расположенном неподалеку от Солсбери, в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Правоохранители допускают их возможный контакт с "неизвестным веществом". Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности.

Отравление в Солсбери

В начале марта бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в британском Солсбери. По данным Лондона, они были отравлены высокотоксичным веществом "Новичок", разработанным в СССР.

Великобритания и ее союзники по ЕС и НАТО возложили ответственность за это преступление на Москву. 

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    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Ссылки в интернете

Экс-шпиона Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом

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Дело Скрипаля: новые данные Скотланд-Ярда и дипломатический бойкот Запада  

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В соседнем с британским Солсбери городе были обнаружены два человека в бессознательном состоянии. Они находятся в больнице. Полиция допускает их контакт с неизвестным веществом.

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