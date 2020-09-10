Отравление Навального и санкции против России: трудности перевода?

Отравление Навального и угроза вмешательства Москвы в белорусский кризис - повод для дискуссии о новых санкциях ЕС в отношении Кремля. Сергей Елкин о том, кто не хочет понять очевидное.
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Экс-посол ФРГ в РФ Рюдигер фон Фрич объяснил, почему Россия так ведет себя в деле об отравлении Навального, какому шаблону следует и при каких условиях может изменить свою реакцию.