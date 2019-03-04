Отмывочная виолончель Ролдугина: друг Путина снова под подозрением

"Панамские досье": Петр Порошенко и Джеки Чан в одной лодке

Не только политики

Среди фигурантов "панамских досье" оказался и актер Джеки Чан. На него зарегистрировано не менее шести офшорных фирм под управлением Mossack Fonseca . Впрочем, из документов не следует, что звезда Голливуда использовал их в преступных целях. В архиве панамской фирмы также упоминается имя аргентинского футболиста Лионеля Месси. В его случае уклонение от уплаты налогов давно не секрет.