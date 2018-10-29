Отменено уголовное дело против вскрывшей вены активистки "Другой России"

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении активистки "Другой России" Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке. Отменен и ее допрос.
Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против активистки незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники "Интерполитех".
Как сообщает во вторник, 30 октября, Telegram-канал правозащитного направления "Открытой России" "Правозащита Открытки", о прекращении дела следователь уведомила адвоката этой организации Сергея Бадамшина, который представляет интересы Шалиной. Назначенный на 16.00 допрос отменен, указывается в сообщении.
Накануне стало известно, что в отношении госпитализированной Ольги Шалиной возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 30 октября активистку должны выписать из больницы им. Склифосовского.
Произвол в местах лишения свободы
Шалина устроила акцию протеста на "Интерполитехе" 25 октября. Она залезла на выставленный автозак и раскидала листовки со словами "ФСИН - это АД". Активистка говорила о пытках в колониях, голодовках, бунтах и низкой оплате труда осужденных.
"Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных", - говорится в листовке Шалиной.
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