 Отменено уголовное дело против вскрывшей вены активистки ″Другой России″ | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

Отменено уголовное дело против вскрывшей вены активистки "Другой России"

Прокуратура отменила уголовное дело в отношении активистки "Другой России" Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на полицейской выставке. Отменен и ее допрос.

На выставке Интерполитех

На выставке "Интерполитех"

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела против активистки незарегистрированной оппозиционной партии "Другая Россия" Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники "Интерполитех".

Как сообщает во вторник, 30 октября, Telegram-канал правозащитного направления "Открытой России" "Правозащита Открытки", о прекращении дела следователь уведомила адвоката этой организации Сергея Бадамшина, который представляет интересы Шалиной. Назначенный на 16.00 допрос отменен, указывается в сообщении.

Контекст

Адвокат фонда "Общественный вердикт" в "Немцова. Интервью" рассказала о расследовании пыток в ярославской колонии и в других тюрьмах и СИЗО, а также об угрозах, вынудивших ее покинуть страну. (12.09.2018)

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)

Накануне стало известно, что в отношении госпитализированной Ольги Шалиной возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 30 октября активистку должны выписать из больницы им. Склифосовского.

Произвол в местах лишения свободы

Шалина устроила акцию протеста на "Интерполитехе" 25 октября. Она залезла на выставленный автозак и раскидала листовки со словами "ФСИН - это АД". Активистка говорила о пытках в колониях, голодовках, бунтах и низкой оплате труда осужденных.

"Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных", - говорится в листовке Шалиной.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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Тюрьмы в России - самые страшные в мире, или Добро пожаловать в ад - "Европа в фокусе"

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Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

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