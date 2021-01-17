Отлет Алексея Навального в Москву - продолжение спецэфира DW

В воскресенье, 17 января, российский оппозиционный политик Алексей Навальный в 16.45 мск вылетает рейсом авиакомпании "Победа" из берлинского аэропорта в Москву. Самолет должен приземлиться в аэропорту Внуково в 19.20 по Москве

О том, что он решил вернуться в Россию, Навальный, который с конца августа проходил в Германии лечение, объявил 13 января. После этого руководство Внуково запретило массовые мероприятия и фото- и видеосъемку в здании аэропорта, сославшись на "недопущение распространения коронавирусной инфекции, а также обеспечение безопасности прибывания пассажиров и гостей".



DW показывает в прямом эфире репортаж об этом событии.

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