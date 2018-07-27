 Откуда появились бутерброд и бюстгальтер? (фото) | Учеба и работа в Германии | DW | 30.07.2018

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Учеба и карьера

Откуда появились бутерброд и бюстгальтер? (фото)

Почему немцы - немцы, страна их - Германия, а сами себя они называют Deutsche? Какие слова пришли в русский язык из немецкого? Об этом - подборка DW.

  • Германия

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    Немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли так славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле - "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в середине 80-х годов прошлого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось после выхода одноименного мистического триллера в 1982 году.

  • Спутник

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Германия

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Германия

    Немцев (а также поначалу шведов, голландцев, датчан) называли так славяне. Как легко догадаться, происходит это название от слова "немой", в смысле - "неспособный изъясняться". Но страна стала в русском варианте (как и, например в английском) Германией - от латинского общего названия германских племен. Сами себя немцы называют Deutsche - от древневерхненемецкого слова, означающего "народ".

  • Бутерброд

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Бутерброд

    Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.

  • Парикмахер

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Парикмахер

    Слово "парикмахер" тоже имеет немецкие корни. Pеrüсkеnmасhеr переводится как "изготовитель париков". Сразу после появления в русском языке его произносили как "перукмахер", вскоре оно получило более привычное для нас звучание. Совсем другая судьба у этого слова в Германии - сегодня людей, которые занимаются прическами, обозначают французским понятием Friseur.

  • Конфеты

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Штука

    Слово Stück (штука) проделало долгий путь: оно попало в польский язык из немецкого (первоначальное значение "отрезок", "обрубок"), потом перекочевало в украинский и белорусский, и уже оттуда - в русский.

  • Бюстгальтер

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Бюстгальтер

    Название этого предмета женского гардероба происходит от немецкого Büstenhalter. Слово образовано от двух корней: Büste (бюст) и Halter (держатель). Сегодня немцы в разговоре о нижнем белье используют простое сокращение - BH.

  • Шлагбаум

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Шлагбаум

    Это слово появилось в русском языке еще во времена Петра I. "Шлагбаум" образован от немецкого глагола schlagen (ударять) и существительного Baum (дерево). Сейчас вместо "ударного дерева" в современном немецком языке используют другие слова: Schranke или Barriere.

  • Пляж

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Курорт

    Термин для обозначения местности с особым климатом и минеральными источниками образован от Kur (лечение) и Ort (место). В немецком языке до сих пор используется это слово.

  • Туфли

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Туфли

    История происхождения слова "туфли" немного запутанная. С начала XVIII века понятие Tuffel существовало как в голландском, так и в средненижненемецком языках. Обувь на завязках называли Pantuffel. Это понятие встречается и в итальянском - раntоfоlа.

  • Ремонт

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Шпатлевка

    Как писать правильно: шпатлевка или шпаклевка? В любом случае, слово происходит от немецкого Spatel, что обозначает лопатку для перемешивания и растирания различных веществ.

  • Наездники

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Рейтузы

    Неожиданно, но рейтузы тоже заимстованы из немецкого языка. Только словом Reithosen в Германии называют обтягивающие брюки для верховой езды, а не трикотажные штаны с тесемкой, охватывающей ступню.

  • Призрак

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Полтергейст

    Приведений, барабашек, домовых и прочую нечисть стали называть полтергейстом в середине 80-х годов прошлого столетия. Слово, образованное от немецкого poltern (шуметь) и Geist (дух), появилось после выхода одноименного мистического триллера в 1982 году.

  • Спутник

    Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

    Русские слова в немецком

    Есть, конечно, слова в русском языке, которые перешли в немецкий. В основном это слова уже нового времени. Например, Wodka (водка) Sputnik (спутник), Perestroika (перестройка), Glasnost (гласность), Kalaschnikow (автомат Калашникова) и другие. На фотографии : "Спутник-2", второй космический аппарат, на котором в 1957 году на орбиту Земли была выведена собака Лайка.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотрите также:

  • Соленые огурцы

    Мемы немецкого лета

    Sauergurkenzeit - "время соленых огурцов"

    С началом школьных каникул и летних отпусков у политиков замирает общественная жизнь. Этот период немцы называют "временем соленых огурцов". В старину так именовали "голодную" часть года, когда все запасы уже съедены, а новый урожай еще не поспел. Какие еще слова полезно знать, отправляясь в разгар лета в Германию?

  • Сотрудник офиса

    Мемы немецкого лета

    Urlaubsreif - "созреть для отпуска"

    Согласно опросам, треть работающего населения Германии не использует полностью полагающийся им отпуск. Последствия хронического трудоголизма известны: мигрень, бессонница, раздражительность… Самый верный способ проверить, "созрел" ли человек для отпуска, сравнить отражение в зеркале с неулыбчивой фотографией в паспорте. Если похож, то "созрел". За год немцы несколько раз "созревают для отпуска".

  • Самолет

    Мемы немецкого лета

    Fernweh - "тоска по чужбине"

    Немецкий писатель и садовод Герман фон Пюклер-Мускау (1785-1871) был еще и страстным путешественником. Литературные описания его приключений принесли князю широкую известность в Германии. В путевых записках Пюклера часто встречается выражение "тоска по чужбине". И сегодняшних немцев, уставших от "серой Германии" и "унылых будней", нередко обуревает томление по чужеземной экзотике.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Heimweh - "тоска по родине"

    В дальних странах "утомленных" отчизной немцев поджидает другая "тоска" - по домашнему уюту. Всем случается взгрустнуть во время путешествий. Но у немцев все гораздо серьезнее. Болезненность немецкой "тоски" усиливает сформулированное в эпоху Романтизма состояние Sehnsucht, т.е. "жажда недостижимого" или в переводе английского поэта Перси Шелли - "желание ночной бабочки долететь до звезды".

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    All Inclusive - "все включено"

    Любимый отдых немцев - на морском курорте по системе "все включено". Трехразовое питание, пляж, бассейн, экскурсии - весь день от заката до восхода распланирован и никаких забот. Подавляющее большинство немцев, согласно опросам, предпочитает такую разновидность отдыха. Также в тренде - океанские круизы с полным обеспечением на борту.

  • Мемы немецкого лета

    Мемы немецкого лета

    Sommerurlaub auf Malle - "летний отпуск на Майорке"

    Испанский остров в Средиземном море в шутку называют 17-й федеральной землей Германии. Более 30 тысяч немцев живут здесь постоянно и миллионы прилетают на "Малле" ежегодно в отпуск. Здесь говорят по-немецки, здесь кормят немецкой едой - все как дома, только погода во сто раз лучше!

  • Пассажир в самолете

    Мемы немецкого лета

    Reiseversicherung - "cтрахование поездки"

    Немцам присущ гипертрофированный пессимизм. В английском есть даже понятие German Angst, означающее даже не просто страх, а "всесокрушающий ужас". Немцы, согласно опросам, чаще других европейцев страшатся непредвиденных обстоятельств. В отпуске они боятся заболеть, стать жертвой теракта или цунами. 80% немцев заключают страховки на все случаи отпускной жизни - от потери багажа до отмены поездки.

  • Река

    Мемы немецкого лета

    Sommerfrische - "летняя свежесть"

    Популярное в XIX веке понятие сегодня кажется устаревшим, а ведь означает оно не что иное, как "дачный сезон". Словарь братьев Гримм определяет "летнюю свежесть" как "отдых горожан в сельской местности в летнее время". С появлением поездов путешествовать стало легко и просто. До того аристократы отдыхали в городе зимой, а летом в деревне надо было заниматься хозяйством.

  • Автобан

    Мемы немецкого лета

    Stau - "пробка на дороге"

    Летние школьные каникулы в федеральных землях Германии начинаются в разное время, чтобы не все сразу отпускники выезжали одновременно на дороги. Тем не менее, в первые дни школьных каникул автобаны забиты многокилометровыми пробками. По прошествии шести недель, когда каникулы заканчиваются, дороги снова становятся непроездными.

  • Обезьяна

    Мемы немецкого лета

    Affenhitze - "обезьянья жара"

    Англичане летом потеют, как свиньи ("sweating like a pig"), немцы страдают от "обезьяньей жары". Выражение появилось впервые в Берлине в конце XIX века. Почему именно обезьяна фигурирует в немецком аналоге "зверской жары", история умалчивает. Не исключено, что обитатели тропиков из Зоологического сада вдохновили немцев на неологизм, который сегодня входит в число самых известных летних мемов.

  • Пляж

    Мемы немецкого лета

    Sonnenbrand - "cолнечный ожог"

    Вырвавшись, наконец, на курорт, немецкие туристы забывают о страхах и предосторожностях. По статистике, каждый четвертый немец получает в отпуске солнечный ожог. Прямое воздействие ультрафиолетового излучения вредно, нейтрализовать его не может даже прохлада Балтийского моря.

  • Бассейн

    Мемы немецкого лета

    Freibad - "открытый плавательный бассейн"

    В городе от жары спасают плавательные бассейны, которых в Германии насчитывается более 7 тысяч. Бассейны под открытым небом, как правило, окружены просторными лужайками с травой, оборудованы вышками для прыжков в воду и водными горками. Ну, а если зарядил дождь, то немцы перебираются в термальные бассейны с саунами.

  • Гриль

    Мемы немецкого лета

    Grillparty - "гриль-вечеринка"

    Главное развлечение летом в Германии - "шашлыки", в роли которых выступают колбаски, стейки, куриные ножки и прочие мясопродукты. Жарят на гриле повсюду, на собственных участках и в городских садах и парках. По выходным и праздникам, и даже в будние дни в Германии летом в воздухе витают волшебные ароматы. Почти полмиллиарда евро сжигают немцы каждый год на этом "священном огне".

    Автор: Элла Володина


Контекст

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