Откуда появились бутерброд и бюстгальтер? (фото)

Немецкие слова в руссском языке, о которых вы не подозревали

Бутерброд

Когда это слово только пришло в русский язык, его писали с буквой "т" на конце. Дело в том, что "бутерброд" произошел от немецких слов Butter (масло) и Brot (хлеб). Булочку с сыром или колбасой, как это принято в русском языке, немцы бутербродом не называют - для них это только хлеб, намазанный маслом.