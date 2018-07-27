Откуда появились бутерброд и бюстгальтер? (фото)

Почему немцы - немцы, страна их - Германия, а сами себя они называют Deutsche? Какие слова пришли в русский язык из немецкого? Об этом - подборка DW.
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