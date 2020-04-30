Откуда берутся ведьмы (фото)

Тале • Пандемия - пандемией, но на календаре - 1 мая. Позади - очередная Вальпургиева ночь. Разумные и законопослушные ведьмы и черти вопреки зову традиции должны были остаться дома до лучших времен. Если бес не попутал, то так оно и было, но разве за ними всеми уследишь…

Головы будущих броккенских ведьм из Гарца

Если серьезно, то отмена праздничных сборищ на Вальпургиеву ночь особенно больно ударила по отелям и другим предприятиям туристического сектора в немецком регионе Гарц, где находится знаменитая ведьмина гора Броккен.

В мастерской "Ведьминой мануфактуры"

И все же оптимизма здесь не теряют - например, как сообщает агентство dpa, на небольшой "Ведьминой мануфактуре" (Hexenmanufaktur) в городе Тале продолжают выпускать такие вот сувениры - броккенских ведьм и чертей на любой вкус и цвет, конечно же, ручной работы. Покупают их не только туристы, которых после отмены карантина, что рано или поздно должно произойти, здесь очень ждут, но и коллекционеры из разных стран мира. Заказы приходят даже из Австралии. Стоит нечисть от 4 до 65 евро - в зависимости от размера, костюма и экипировки.

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