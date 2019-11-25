 ″Открытая Россия″ проведет аукцион в поддержку фигурантов политических дел | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

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Россия

"Открытая Россия" проведет аукцион в поддержку фигурантов политических дел

Аукцион пройдет 28 ноября, на нем разыграют лоты, в частности, от Александра Паля, Веры Полозковой и "Дождя".

Участница панк-группы Pussy Riot Ника Никульшина

Ника Никульшина

Незарегистрированная организация "Открытая Россия" проведет благотворительный аукцион в поддержку фигурантов политических дел и их семей. Мероприятие пройдет в Москве 28 ноября, ведущей будет активистка Pussy Riot Ника Никульшина, сообщил в понедельник, 25 ноября, "Интерфакс".

"Мы разыграем лоты от актера Александра Паля, поэтессы Веры Полозковой, художника Павлика Кузнецова, телеканала "Дождь", фигурантов "московского дела", "Нового величия" и другие. Многие из лотов будут представлены их авторами", - сообщили агентству в "Открытой России".

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После аукциона пройдет представление "Добрый ящик" кукольного переносного театра с детскими игрушками для детей из интернатов о недавних политических событиях. "Это взгляд со стороны, это ирония, издевательство и смех. Потому что нельзя смотреть на все без смеха", - сообщил один из авторов спектакля Вася Березин.

Незарегистрированная организация

"Открытая Россия" была создана в декабре 2001 года по инициативе Михаила Ходорковского и фактически прекратила свое существование в 2006 году после решения Басманного суда Москвы наложить арест на ее счета. После освобождения Ходорковского деятельность организации была возобновлена в 2014 году в Берлине. В 2016 году в Хельсинки прошла учредительная конференция общественно-сетевого движения "Открытая Россия".

В июле 2019 года Минюст РФ в третий раз отказал "Открытой России" в регистрации, сославшись на наличие в реестре российских НКО организации с аналогичным названием. В начале ноября Замоскворецкий суд Москвы признал решение законным.

В последние два года в РФ в отношении активистов движения было возбуждено несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации. В январе 2019 года против члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко было возбуждено уголовное дело по статье о деятельности нежелательной организации. Это стало первым случаем уголовного преследования по данной статье.

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    Автор: Елена Барышева


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