"Открытая Россия" призвала СПЧ вмешаться в дело Анастасии Шевченко

Движение "Открытая Россия" обратилась к Совету по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с призывом вмешаться ситуацию и оказать помощь в прекращении уголовного дела против активистки движения Анастасии Шевченко. Соответствующее открытое письмо появилось в среду, 23 января, в "Новой газете".

"Данное уголовное дело является политическим мотивированным и сфабрикованным от начала до конца", - говорится в письме. "Фактически, сегодня речь идет об уголовной ответственности за сотрудничество с российским оппозиционным движением, действующим строго в рамках российского законодательства. Иначе как политическими репрессиями такие действия правоохранительных органов назвать нельзя", - утверждают его авторы далее.

Письмо было подписано целым рядом оппозиционных политиков и журналистов, включая Илью Яшина, Льва Шлосберга, Дмитрия Гудкова, а также Дмитрия Муратова, Льва Пономарева, Олега Кашина.

Накануне в России впервые начато расследование по делу о нежелательной организации. Дело было возбуждено в отношении члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко, в его рамках в Казани и Ростове-на-Дону прошли обыски у активистов организации.

Авторы письма в СПЧ считают, что закон о нежелательных организациях является репрессивным и призывают совет "оказать содействие в скорейшем внесении изменений в российское законодательство в целях полной ликвидации института "организаций, деятельность которых признана нежелательной".

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