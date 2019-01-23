 ″Открытая Россия″ призвала СПЧ вмешаться в дело Анастасии Шевченко | Новости из Германии о России | DW | 23.01.2019

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Россия

"Открытая Россия" призвала СПЧ вмешаться в дело Анастасии Шевченко

Движение "Открытая Россия" называет применение против него закона о нежелательной организации проявлением репрессий. Оно обратилось за помощью к СПЧ, обращение поддержали оппозиционные политики и журналисты.

В центре председатель СПЧ Михаил Федотов

В центре председатель СПЧ Михаил Федотов

Движение "Открытая Россия" обратилась к Совету по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с призывом вмешаться ситуацию и оказать помощь в прекращении уголовного дела против активистки движения Анастасии Шевченко. Соответствующее открытое письмо появилось в среду, 23 января, в "Новой газете".

"Данное уголовное дело является политическим мотивированным и сфабрикованным от начала до конца", - говорится в письме. "Фактически, сегодня речь идет об уголовной ответственности за сотрудничество с российским оппозиционным движением, действующим строго в рамках российского законодательства. Иначе как политическими репрессиями такие действия правоохранительных органов назвать нельзя", - утверждают его авторы далее.

Контекст

Способен ли ребрендинг спасти "Открытую Россию" от преследования властей? И чего на самом деле боятся те, кто гоняются за "Открыткой" по всему интернету? Александр Плющев - специально для DW. (21.12.2017)

Активиста "Открытой России" обвиняют в членстве в нежелательной организации, в Казани и Ростове-на-Дону были проведены обыски. Это первый случай применения статьи в России, говорят правозащитники. (21.01.2019)

Письмо было подписано целым рядом оппозиционных политиков и журналистов, включая Илью Яшина, Льва Шлосберга, Дмитрия Гудкова, а также Дмитрия Муратова, Льва Пономарева, Олега Кашина.

Накануне в России впервые начато расследование по делу о нежелательной организации. Дело было возбуждено в отношении члена федерального совета ОР Анастасии Шевченко, в его рамках в Казани и Ростове-на-Дону прошли обыски у активистов организации.

Авторы письма в СПЧ считают, что закон о нежелательных организациях является репрессивным и призывают совет "оказать содействие в скорейшем внесении изменений в российское законодательство в целях полной ликвидации института "организаций, деятельность которых признана нежелательной".

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    Автор: Ирина Филатова


Контекст

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Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW. (31.01.2018)  

Ссылки в интернете

Открытое письмо на сайте "Новой"

Аудио- и видеофайлы по теме

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