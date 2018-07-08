Откровения украинской модели о кастингах в Германии

Таша Тарусова родилась в украинском городе Сумы и начала карьеру модели еще в школе: ее случайно заметили на музыкальном конкурсе и пригласили на съемку. В 14 лет она впервые поехала в качестве модели в Японию. Спустя шесть лет девушка может похвастаться своим участием на неделях моды в Лондоне, Париже, Милане, Берлине, съемками для известных брендов и журналов.
"Самым необычным показом для меня было шоу Undercover во время Парижской недели моды. Мы должны были исполнять роли близнецов из фильма "Сияние" Стэнли Кубрика. В финале шоу участвовали пять пар девушек-близняшек, шестая пара - я и модель из России. Чтобы быть похожими, мои волосы тонировали, а напарнице нарастили волосы. На нас надели голубые платья с красными пятнами, напоминающими кровь. Подиум освещался одним маленьким красным прожектором, мы шли под устрашающую музыку, держа друг друга за руки", - рассказала Тарусова в интервью DW.
С 2015 года украинская модель снимает видео для собственного YouTube-канала, в котором откровенно рассказывает о своей работе: травмах и страхах моделей, трудностях во время кастингов и постоянных перелетах.
Осенью прошлого года Таша Тарусова отправилась в Гамбург, чтобы самостоятельно найти модельное агентство в Германии. После кастингов в шести компаниях девушка заключила договор с агентством М4. Видео с историей о поисках в Германии стало одним из самых популярных на ее канале.
Опыт модели в Германии
На минувшей Неделе моды в Берлине украинская модель участвовала в показе немецкого дизайнера Irene Luft. "В Германии мне очень понравилось работать. Рынок по-своему интересный и в то же время простой. Заказчики милые и приятные. Мне очень симпатизируют немцы, поэтому я быстро нахожу с ними общий язык, хотя общаемся мы зачастую на английском. В основном в Германии любят моделей с формами, красивых девушек с большими глазами и пухлыми губами. Немецкие кастинги в отличие от французских проходят легко и свободно: всегда предлагают кофе или чай, никто никуда не спешит и с большим интересом тебя слушает. На неделе моды было немного скучно в плане работы: я привыкла за день проходить по 15 кастингов и участвовать в нескольких шоу. А в Берлине дизайнеров и показов меньше, чем в Милане, Лондоне или Париже", - считает Тарусова.
Из-за модельной карьеры Тарусова после девятого класса была вынуждена перейти из школы в колледж, где получила образование повара-кондитера. Сейчас она учится на третьем курсе факультета журналистики. " Модельный бизнес - это отличная возможность узнать культуру страны, новый язык, попробовать разные национальные блюда, найти друзей, постоянно развиваться и стать уверенней в себе. Это сложный и долгий путь, вы должны быть готовы к тому, что вам нужно будет постоянно выходить из зоны комфорта".
Украинская модель чередует работу в Азии и Европе и не собирается оставаться в конкретной стране. В Азии ее привлекает возможность заработка, а в Европе - карьерный рост. На вопрос, в каком показе хотела бы поучаствовать, двадцатилетняя модель не называет конкретных дизайнеров: "У каждой модели есть свои мечты и желания. Моя цель - это всегда быть востребованной".
Таша Тарусова на показе немецкого дизайнера Irene Luft
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