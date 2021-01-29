Отели в Германии

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Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких отелях.
Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
В этом немецком замке около Франкфурта-на-Майне сейчас снимают новый фильм о принцессе Диане.
Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
В конце апреля президент США посетит немецкий город Ганновер. Для него здесь забронирован небольшой и уютный отель.
Этот замок, построенный нацистами в регионе Айфель примерно в 70 километрах от Кельна, должен был стать местом подготовки будущих гауляйтеров и других функционеров НСДАП.
Помимо категоризации с помощью звезд в Германии существует еще одна система классификации - по типу гостиницы.
Более 90 процентов пользователей перед бронированием отелей читают отзывы на сайтах вроде TripAdvisor или HRS. Эти сервисы играют все более важную роль.
О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
Вы ошибаетесь, если думаете, что из номеров немецких отелей исчезают разве что только мыло, шампунь да махровые халаты, а особые пожелания ограничиваются цветами в номер.
Самые популярные и самые необычные блюда, которые заказывают в свои номера постояльцы отелей.
Когда автор этой статьи дошел до ее последнего пункта, он понял, что давно не останавливался в пятизвездочных отелях: иначе бы не удивился, что в номере обязательно должен быть…
Чем лучше отель, тем больше звезд. Если следовать этой логике, плохие гостиницы следует отмечать… черными дырами?
В ближайшие два года в Берлине появится еще 8000 гостиничных мест. Но уже сейчас немецкая столица по этому показателю опережает даже Нью-Йорк.
Одна ночевка в Берлине обходится, в среднем, в 84 евро, и столица в этом плане - далеко не самый дорогой город Германии. Немецкий лидер здесь - Мюнхен, мировой - Нью-Йорк, а европейский - Москва.
Голь на выдумки хитра... Годовой дефицит городского бюджета в Кельне составляет около 350 миллионов евро. Власти изобрели новый налог, который вызвал неподдельный интерес по всей стране.
15 евро за ночевку с завтраком, 25-30 евро - за полный пансион?! Немецкие молодежные турбазы, где цены именно такие, не только отметили вековой юбилей, но и установили новый рекорд популярности.
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