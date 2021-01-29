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Отели в Германии

Материалы рубрики DW "Окно в Германию". Достопримечательности Германии. Досье о немецких отелях.

Schauspielerin Kristen Stewart als Prinzessin Diana in einer Szene des Films Spencer (undatiert). In dem Set-Foto des verwandelt sich Stewart täuschend echt in Prinzessin Diana - mit leicht geneigtem Kopf und scheuem Blick unter einem schwarzen Hut mit Schleier. Die Dreharbeiten unter Regie von Larrain sind jetzt angelaufen. +++ dpa-Bildfunk +++

Голливудская звезда сыграет принцессу Диану в Германии (фото) 29.01.2021

Отель "Кронберг" в немецком замке Фридрихсхоф стал местом съемок нового фильма о принцессе Диане, которую играет голливудская звезда Кристен Стюарт. Почему выбор пал на него?
Bad Homburg v. d. Höhe, Schloss Friedrichshof, Victoria v. Großbritannien

Замок Кронберг в Гессене 29.01.2021

В этом немецком замке около Франкфурта-на-Майне сейчас снимают новый фильм о принцессе Диане.
+++++++++ Archiv 1990 ++++++++++++++++ Archivbild vom Juli 1990 zeigt das Gästehaus der Bundesregierung auf dem Petersberg bei Bonn. Die Bundesregierung hat wegen des geplanten Umzugs nach Berlin den Verkauf ihres seit 1990 genutzten Gästehauses in die Wege geleitet. Der Bund hatte das ehemalige Hotel 1979 gekauft und in den 80er Jahren für 130 Millionen Mark zu einem prunkvollen Haus für seine Staatsgäste umgebaut. Potentielle Käufer müssen dem Bund bis zum Wechsel nach Berlin das Gästehaus für die Unterbringung und Bewirtung ausländischer Staatsgäste zur Verfügung stellen. (zudpa 4014) dpa nur s/w | (c) picture-alliance/dpa/M. Becker

Гостиница особого значения: Петерсберг - гранд-отель немецкой истории 10.10.2019

Чемберлен жил здесь во время переговоров с Гитлером, Аденауэр делал первые шаги на посту канцлера ФРГ, Брежнев разбил дареный "Мерседес", а Далай-лама спал на полу…
14.04.2016 *** Das Hotel Seefugium in Hannover (Niedersachsen), aufgenommen am 14.04.2016. US-Präsident Obama soll hier während seinem Besuch der Hannover Messe am 24.04.2016 übernachten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

Где будет ночевать Барак Обама (фото) 15.04.2016

В конце апреля президент США посетит немецкий город Ганновер. Для него здесь забронирован небольшой и уютный отель.
6.1.2016 Die ehemaligen Kameradschaftshäuser K13 sind am 18.12.2015 in Schleiden (Nordrhein-Westfalen) auf dem Gelände der ehemaligen NS-Ordensburg Vogelsang zu sehen. Im Februar soll das erste private Gästehaus in einem Gebäude eröffnen, in dem früher der NS-Führungsnachwuchs untergebracht war. Foto: Henning Kaiser/dpa (zu dpa: Erstes Gästehaus öffnet auf früherer NS-Ordensburg Vogelsang am 07.01.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/H. Kaiser

В бывшем нацистском замке Фогельзанг открывается частная гостиница (фото) 07.01.2016

Этот замок, построенный нацистами в регионе Айфель примерно в 70 километрах от Кельна, должен был стать местом подготовки будущих гауляйтеров и других функционеров НСДАП.
Das Hotel Loev, aufgenommen am 11.06.2015 in Binz auf der Insel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern). Bäderarchitektur ist an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns auf den Inseln Rügen und Usedom sowie in Kühlungsborn und Heiligendamm zu finden. Die Bauten haben meist ihren Ursprung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und werden dem Historismus zugerechnet. Foto: Stefan Sauer

Фотогалерея: Типы отелей в Германии - от пансиона до крестьянского подворья 18.11.2015

Помимо категоризации с помощью звезд в Германии существует еще одна система классификации - по типу гостиницы.
Ein Mann hält am 22.10.2013 in Berlin ein Smartphone mit einer App des Bewertungsportals Tripadvisor, auf der eine Empfehlung der Imbissbude im Hintergrund zu sehen ist. In den speziellen sozialen Netzwerken tummeln sich tausende Hobbyrezensenten und geben ihre Reiseerfahrungen und Insider-Tipps weiter. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa (zu dpa-Korr: Teufelsberg statt Fernsehturm - Internet verändert den Tourismus)

Доверяют и проверяют: как работают TripAdvisor и другие сайты отзывов 17.11.2015

Более 90 процентов пользователей перед бронированием отелей читают отзывы на сайтах вроде TripAdvisor или HRS. Эти сервисы играют все более важную роль.
Ein goldener Bär mit dem Hinweis Ältester Gasthof Deutschlands ist am Donnerstag (13.01.2011) in Freiburg als Wirtshausschild an der Fassade des Gasthauses Zum Roten Bären angebracht. Links im Hintergrund das Fachwerk des Schwabentors. Das Gasthaus Zum Roten Bären in Freiburg feiert in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen. Nach Angaben der Betreiber ist die Gaststätte der älteste urkundlich nachgewiesene Gasthof in Deutschland. Ein Dokument im Stadtarchiv belegt, dass das Gasthaus schon seit 1311 existiert. Foto: Rolf Haid dpa/lsw (zu lsw 7020 vom 13.01.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Где находится самый старый трактир Германии? 22.10.2015

О своем праве называться самым старым постоялым двором Германии заявляют сразу три заведения, в которых уже много сотен лет заботятся о благе путников.
Modern bed with furry bedspread and lamp on the bedside table. © Victoria Andreas #34726998 - Fotolia.com

Что крадут из немецких отелей 26.02.2014

Вы ошибаетесь, если думаете, что из номеров немецких отелей исчезают разве что только мыло, шампунь да махровые халаты, а особые пожелания ограничиваются цветами в номер.
raspberry morning, ant and human take berries 22655754

Муравьи с доставкой в номер 03.12.2012

Самые популярные и самые необычные блюда, которые заказывают в свои номера постояльцы отелей.
Closeup macro of food being eaten © Yuri Arcurs - Fotolia.com fotolia 10873965

"Астрология" немецких отелей 06.07.2012

Когда автор этой статьи дошел до ее последнего пункта, он понял, что давно не останавливался в пятизвездочных отелях: иначе бы не удивился, что в номере обязательно должен быть…
Hotel icons set in retro style - Travel Icons © onflying #21784010

Черные дыры со звездами и без: худшие отели Германии 14.05.2012

Чем лучше отель, тем больше звезд. Если следовать этой логике, плохие гостиницы следует отмечать… черными дырами?
treffpunkt Fotolia_8937932 Fotolia/Gordon Bussiek

Отели-рекордсмены: Берлин обогнал Нью-Йорк 06.01.2012

В ближайшие два года в Берлине появится еще 8000 гостиничных мест. Но уже сейчас немецкая столица по этому показателю опережает даже Нью-Йорк.
Fotolia 28032959 Maid At Work © stefanolunardi

Пора отпусков: сколько стоят отели в Германии? 10.06.2011

Одна ночевка в Берлине обходится, в среднем, в 84 евро, и столица в этом плане - далеко не самый дорогой город Германии. Немецкий лидер здесь - Мюнхен, мировой - Нью-Йорк, а европейский - Москва.
Dom, Köln, Cologne, Kirche, katholisch, Rhein, Nacht, Brücke, Eisenbahn, Eisenbahnbrücke, Rhein. Copyright: Maksim Nelioubin

Кельн: К сексуальному налогу прибавится налог на постели 31.03.2010

Голь на выдумки хитра... Годовой дефицит городского бюджета в Кельне составляет около 350 миллионов евро. Власти изобрели новый налог, который вызвал неподдельный интерес по всей стране.
Blankenheim (Ahr), Eifel. Deutschland entdecken, Relaunch. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU080

15 евро за ночь: Молодежные турбазы бьют рекорды 02.02.2010

15 евро за ночевку с завтраком, 25-30 евро - за полный пансион?! Немецкие молодежные турбазы, где цены именно такие, не только отметили вековой юбилей, но и установили новый рекорд популярности.
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