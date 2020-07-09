Отдых в детских лагерях в России во время пандемии: это безопасно?

15 июля откроются детские лагеря отдыха сразу в нескольких регионах России. Хорошая ли идея - отправлять ребенка на отдых во время пандемии, и что об этом думают эпидемиологи и родители - у DW.
В середине июля в ряде российских регионов, включая Подмосковье, откроются детские летние лагеря отдыха. На фоне пандемии работать они будут в новом формате - с меньшим количеством детей в отрядах и без концертов и дискотек. Готовы ли родители отправлять туда своих детей и что думают об этом эпидемиологи - у DW.
В Москве опаснее: что думают сторонники отдыха детей в лагерях
Москвичка Алена Иванова четыре года подряд отправляла сына летом в один и тот же детский лагерь в Рузе. Этот год - не исключение. "Думаю, что солнце, воздух, хорошее настроение и физическая активность - это лучшая защита от вирусов и поддержка иммунитета. Подростков дома не запрешь, а гулять в Москве, пользуясь общественным транспортом, посещая торговые центры, кафе и многолюдные парки, опаснее", - уверена женщина. По ее словам, заезд откладывали уже два раза, хотя лагерь в полной готовности. Сейчас перенесли на середину июля - ждут приемки лагеря Роспотребнадзором. Именно это ведомство определяет правила проживания в лагере во время пандемии.
Так отдыхали в "Артеке" 40 лет назад
Так, руководство лагеря в подмосковной Рузе, в который поедет сын Алены Ивановой, пообещало вдвое сократить количество детей в отрядах, обрабатывать каждый час все поверхности, отменить массовые мероприятия (например, концерты). Плюс ежедневно будут измерять у детей температуру, сделают всему персоналу тесты на коронавирус, а родительские дни и вовсе запретят. По словам Ивановой, помимо стандартной медицинской справки для детского лагеря ей нужно будет взять справку, что у ребенка в окружении нет людей, которые контактируют с больными COVID-19.
Татьяна Юдина из Ростова-на-Дону тоже решила не отменять отдых своего ребенка в этом году. Она во второй раз повезет дочь в лагерь в Евпатории в Крыму: "Мы бронировали билеты на август еще в прошлом году - смена, куда хотим, очень популярная. Решение и ответственность за своего ребенка принимает каждый родитель сам. Я очень хочу, чтобы моя дочь хорошо отдохнула, и никакая корона нам не помешает".
Расторгли договор: почему родители передумали везти детей в лагеря
Многодетная мать Елена из Санкт-Петербурга тоже сначала хотела отправить свою старшую дочь в Крым. Уже купила путевку в лагерь, но передумала. "Знаю, что многие родители с удовольствием бы отправили детей в лагерь. А кто не смог отправить, сами повезли на отдых. У нас вот родственники уехали в Ейск, где ребенок учится парусному спорту и виндсерфингу. Но мы как только поняли, насколько серьезная ситуация с коронавирусом, дали знать лагерю, что дочка не поедет", - рассказывает Елена.
Потраченные деньги женщина возвращала чуть ли не с боем: "Больше месяца пришлось повоевать. Я написала, что хочу вернуть не по причине пандемии, а по личным обстоятельствам". В ответ фирма ссылалась на то, что не может вернуть деньги, так как деятельность их организации приостановлена в связи с карантинными действиями. Тогда женщина закидала их звонками и жалобами.
"Даже писала в правительство Крыма и ставила в копию эту фирму. В итоге получила, как и прописано в договоре, 95 процентов от стоимости путевки", - поделилась Елена. Она убеждена, что если бы Роспотребнадзор оперативнее принимал решение о том, как бизнес открывается после карантина, таких проблем бы не было: "В данной ситуации получается, что родителей бросили и они сами принимали решение. Кто рискнет, кто нет. Полный бред, что творится свыше".
Некоторых родителей смущают новые правила от Роспотребнадзора
Юрист из Одинцово Ольга Иванова в принципе перестала доверять детским лагерям после трагедии на Сямозере в Карелии и пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Она считает, что во время пандемии поездка для ее ребенка тем более небезопасна: "Во-первых, потому что официальная статистика по коронавирусу далека от реальной. Во-вторых, потому что меня не устраивает организация работы таких лагерей. Присмотр за детьми осуществляется не должным образом, пожарная безопасность и продукты питания и тому подобное не контролируется, потому что страна погрязла в коррупции и все разрешения и соглашения покупаются".
Ольгу также сильно смущают новые правила от Роспотребнадзора. "Раньше если ребенок заболевал в лагере, его помещали в стационар. Теперь как юрист я понимаю, что его просто отправят домой, а вернуть деньги за оставшиеся дни будет практически невозможно", - резюмирует она.
"Я никогда не отправляла детей просто в лагерь. Всегда - в лечебно-оздоровительный, где дети еще и лечились, - рассказывает логопед Наталья из Уфы. - У меня вокруг много знакомых медиков, которые не рекомендуют в этом году посещать лагерь. У нас есть дача, будем там с пятницы по воскресенье на свежем воздухе". Снова отпустить ребенка в лагерь Наталья будет готова только после снятия всех ограничительных мер, открытия школ и конца пандемии.
Эпидемиологи о летнем отдыхе в лагерях
Соблюдать все ограничения Роспотребнадзора на практике вряд ли получится, уверен профессор, член ученого совета ВШЭ, в прошлом - член экспертного комитета Европейского бюро ВОЗ Василий Власов. "Особенность этих летних лагерей состоит в том, что дети там длительное время располагаются кучно. В первую очередь, во время дневного сна или в дождливый день. Ну и потом - это же дети, они неизбежно все друг друга перетискают, тут ни о какой социальной дистанции речи быть не может", - предупреждает Власов. По его словам, ни Роспотребнадзор, ни администрация лагеря никак не могут гарантировать эффективность своих рекомендаций и мер. Заболеет ребенок в лагере или нет - абсолютно непредсказуемо, считает он.
Но нельзя также утверждать, что опасность заразиться в лагере выше или ниже, чем, например, в Москве или другом крупном городе: "В июне этого года в ряде европейских стран и в Израиле решили продолжить учебу в школах. В принципе, все прошло нормально, но в паре школ было несколько групповых заболеваний коронавирусом. Примерно такая же картина может быть в летних лагерях".
Ограничение Роспотребнадзора о том, что ребенок должен отдыхать только в своем регионе, лишено смысла, полагает Власов: "Мы в России не знаем достоверно, где много, а где мало заболевших коронавирусом. Все плохо учитывается, да еще и фальсифицируется. Родители должны понимать, что это их решение. Никто не гарантирует, что если не повезешь ребенка в Крым, а оставишь в лагере в Подмосковье, то он не заболеет".
Главное - уберечь от коронавируса взрослых, особенно персонал детских лагерей с хроническими заболеваниями, указывает доктор биологических наук, заведующий Лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов. Он поддерживает запрет Роспотребнадзора встречаться родителям с детьми во время лагерной смены.
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