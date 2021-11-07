 Отвлекающий спектакль. Президентский детсад. QR-кодики и другие кошмарики – ″Заповедник″, выпуск 192, 14.11.21 | ″Заповедник″ - сатирическое шоу DW: итоги недели с юмором | DW | 14.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Сатирическое шоу "Заповедник"

Отвлекающий спектакль. Президентский детсад. QR-кодики и другие кошмарики – "Заповедник", выпуск 192, 14.11.21

Репетиция отвлечения внимания от войск РФ на границе с Украиной. Недетские игры в политическом детском саду. Песня о QR-кодах, Союзном государстве, законе для олигархов и горящей тундре. Смотрите в 192-м выпуске "Заповедника"!

Смотреть видео 13:27

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

Смотрите здесь или подписывайтесь на наш YouTube-канал.

Присоединяйтесь к нашим сообществам в InstagramFacebookTikTok"Одноклассники" и "В контакте".

Следите за последними новостями "Заповедника" в Twitter и Telegram.

Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

Другие сюжеты в медиатеке

Локдаун добил экономику. Почему грустят генералы. Климатический "Стар Треп" – "Заповедник", выпуск 191, 07.11.21 07.11.2021

Локдаун до седьмого. Чего боятся политики. Раскопки холодной войны – "Заповедник", выпуск 190, 31.10.21 31.10.2021

Игра в КРАБА. Газовый шантаж. Театр одного политика – "Заповедник", выпуск 189, 24.10.21 24.10.2021

Офшорный юмор. Вечный Лукашенко. Топовые каналы Ютуба – "Заповедник", выпуск 187, 10.10.21 10.10.2021

Читайте также

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy holds a press conference at the Ukrainian Embassy to France, Friday, April 16, 2021, in Paris. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy held talks with French President Emmanuel Macron and German Chancellor Angela Merkel amid his country's growing tensions with neighboring Russia, which has deployed troops near its border with Ukraine.(AP Photo/Lewis Joly)

Зеленский о возможном саммите США-РФ: Обсуждать Украину без нас - неправильно 16.04.2021

Президент Украины надеется обсудить с российским лидером обострение ситуации на границе. Зеленский не считает правильным возможный диалог Путина и президента США Байдена по Украине без участия Киева.