Отбывшая срок за связи с ИГ Варвара Караулова отказалась от псевдонима

Бывшая студентка, осужденная за попытку примкнуть к ИГ, сообщила, как изменилась ее жизнь после 3,5 лет заключения, и рассказала DW о планах на будущее.
Бывшая студентка МГУ имени Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство"(ИГ), в понедельник, 29 апреля, дала первую большую пресс-конференцию после выхода из исправительной колонии по УДО.
Отвечая на вопрос корреспондента DW, она призналась, что больше не использует псевдоним Александра Иванова. "Отказаться тогда от своего имени - это была ошибка. У меня больше нет псевдонима Александра Иванова", - рассказала Караулова.
Как ранее пояснял адвокат Александр Карабанов, решение сменить имя было принято его подзащитной в 2015 году в целях безопасности и по рекомендации правоохранительных органов. После возвращения в Россию из Турции, откуда она рассчитывала проникнуть в Сирию, к девушке было приковано повышенное внимание общественности.
Заведет страницу в Instagram или канал в YouTube
Говоря о том, что она будет делать после 3,5 лет заключения, Варвара Караулова призналась, что не связывает своего будущего с политикой.
При этом она отметила, что хотела бы сделать свой опыт публичным и, возможно, заведет страницу в приложении для обмена фотографиями Instagram или же создаст канал на сайте YouTube. "Есть планы относительно учебы, работы. Есть фонды, организации, с которыми хотелось бы сотрудничать, чтобы оказывать помощь животным, людям", - подчеркнула она.
Караулова добавила, что заочно проходит обучение в двух вузах, причем основной упор делает на юриспруденцию.
О сотрудничестве со спецслужбами
На пресс-конференции, проходившей в пресс-центре "Россия сегодня", присутствовали и родители девушки. Ее мать Кира Караулова рассказала, что дочь сотрудничала со спецслужбами, однако "других виновных" по ее делу "не нашли". "Кажется, и не искали никого", - добавила она.
Варвара Караулова 27 апреля освободилась из исправительной колонии № 1 в Вологде. Она вышла на свободу по УДО на один год и 10 дней раньше срока.
До конца испытательного периода ей предстоит раз в месяц отмечаться у инспектора, запрещено покидать Москву без уведомления и менять работу.
Дело Карауловой
Студентку Варвару Караулову, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву. Караулова была приговорена в декабре 2016 года к 4,5 годам колонии общего режима. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.
По всей видимости, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой.
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