Осужденная христианка из Пакистана Асия Биби покинула страну

51-летняя католичка из Пакистана, Асия Биби, покинула страну. Об этом в среду, 8 мая, заявил представитель внешнеполитического ведомства Исламской республики. "Она - свободна и выехала по собственному желанию", - цитирует дипломата агентство epd.

По данным агентства dpa, которое ссылается на адвоката Биби, женщина уже прибыла в Канаду, где, как ожидается, она попросит убежище.

Смертный приговор и годы в тюрьме

Мать пятерых детей, Асия Биби в июне 2009 года работала в поле вместе с мусульманками. Ее попросили принести воды, но некоторые мусульманки стали протестовать, утверждая, что от прикосновения христианки к кувшину вода может стать нечистой. Через несколько дней они пожаловались на Биби местному мулле и обвинили ее в богохульстве.

Женщину арестовали и в 2010 году приговорили к смертной казни, признав виновной в оскорблении пророка Муххамеда. В конце октября Верховный суд Пакистана неожиданно для многих оправдал Асию Биби и потребовал ее немедленно освобождения. В то же время суд запретил ей покидать страну.

Исламисты бурно протестовали против оправдательного приговора, в адрес Биби и ее семьи сыпались угрозы. 29 января 2019 года Верховный суд Пакистана отклонил апелляцию, поданную исламистами, оставив свое решение в силе. Как сообщали местные СМИ, вероятнее всего после это Биби разрешат покинуть страну. Ранее муж женщины говорил, что семья намерена просить убежище в США, Канаде или одной из стран ЕС. О согласии принять Биби еще в ноябре 2018 года заявили власти Германии.

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Хиджаб, чадра, паранджа - в чем разница? Большое разнообразие Различия в некоторых элементах традиционной мусульманской женской одежды порой кажутся незначительными. Неудивительно, что многие нередко путают никаб с паранджой или чадрой. Кроме того, женщины часто носят разные элементы одежды в сочетании, что только усугубляет путаницу. Чем отличаются традиционные головные уборы и элементы одежды женщин-мусульманок - в галерее DW.

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