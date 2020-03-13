"Остров цветов" на Боденском озере: цветы - есть, посетителей - нет (фото)

Майнау • Остров Майнау на Боденском озере принадлежит к числу самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно на этом "Острове цветов" или "Цветочном острове" (Blumeninsel Mainau) бывает около 1,2 миллиона человек - любителей экзотических растений, бабочек и садово-паркового искусства. Как он выглядит в обычные времена и разные времена года, можно увидеть в нашей фотогалерее ниже. А фотография выше сделана сейчас - во время пандемии коронавируса. Доступ на остров закрыт, как и во многие другие популярные места по всей стране.

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