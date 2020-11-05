Островецкая АЭС

Депутат сейма Литвы: Строительство АЭС в Беларуси опасно для всей Европы

Депутат Линас Бальсис объяснил, как, на его взгляд, надо решать проблемы, связанные со строительством АЭС в Беларуси. По мнению политика, без диалога с Минском не обойтись.