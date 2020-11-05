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Островецкая АЭС

Строящаяся атомная электростанция у северо-западной границы Беларуси.

Строительство первой АЭС в Беларуси вызывает критику экологов, оппозиции и государств-соседей.

ARCHIV - 10.10.2018, Belarus, Ostrowez: Zwei Kühltürme des Atomkraftwerk Ostrowez. Das umstrittene Atomkraftwerk in Belarus (Weißrussland) hat kurz vor seiner Fertigstellung seinen Kernbrennstoff erhalten. Foto: Claudia Thaler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

БелАЭС готова к запуску: главное об атомной электростанции под Островцом 05.11.2020

После семи лет строительства первый энергоблок первой белорусской атомной электростанции был подключен к энергосистеме страны. DW - с основными фактами об АЭС под Островцом.
Proteste von Umweltschützern in Litauen gegen den Bau von AKW in Weißrußland W.Janczys, DW-Korrespondent in Vilnius (c) DW/W.Janczys 2016

Премьер Литвы намерен предложить Минску "план-хулиган" по БелАЭС 28.02.2019

Глава литовского правительства не раскрыл подробностей своего плана по БелАЭС, с которым он обратится к властям Беларуси. Президент Литвы Грибаускайте высказалась за закрытие АЭС в Островце.
03.04.2017 Russian President Vladimir Putin, right, and Belarus' President Alexander Lukashenko shakes hands after their news conference following the talks at Konstantin palace in St.Petersburg, Russia, Monday, April 3, 2017. The two leaders announced that they have settled the energy dispute between the two ex-Soviet neighbors and allies during their talks Monday. (AP Photo/Dmitri Lovetsky, Pool)

Минск обвиняет Москву в срыве сроков строительства БелАЭС 22.09.2018

Беларусь добивается от Москвы более выгодных условий выплаты кредита на строительство первой белорусской АЭС, указывая, что Россия сорвала сроки запуска БелАЭС.
Teilnehmer der Oppositionsaktion Tschernobyls Weg in Weißrussland, am 26.04.2018 in Minsk Autor: Artur Smirnov, DW-Korrespondent in Minsk (Weißrussland), d.h. Copyright DW

Годовщина катастрофы на ЧАЭС: Чернобыльский шлях дал старт Островецкому шляху 26.04.2018

Участники акции почтили память жертв крупнейшей в истории техногенной катастрофы, произошедшей 32 года назад, и выступили с протестом против строительства в Беларуси атомной электростанции.
2673615 08/04/2015 Construction of a reactor unit of the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. Viktor Tolochko/RIA Novosti picture-alliance/dpa/V. Tolochko

АЭС в Островце - повод для ссоры Литвы, Латвии и Эстонии? 07.09.2017

Вильнюс пытается заручиться поддержкой Риги и Таллина, чтобы остановить строительство АЭС в Островце. Почему соседи не спешат на помощь, выясняла DW.
26.04.2017 Alljährliche Demonstration der Opposition, die dem Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe gewidmet war: Teilnehmer der Demonstration

"Чернобыльский шлях" прошел под политическими и антиядерными лозунгами 26.04.2017

Около 500 человек вышли вечером 26 апреля в Минске на акцию, посвященную 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мероприятие сопровождали бойцы ОМОН в форме и штатском, а также автозаки.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Меркель призвала соблюдать стандарты безопасности при строительстве БАЭС 23.02.2017

По словам канцлера ФРГ, после катастрофы на Чернобыльской АЭС известно, что "безопасность атомных станций имеет решающее значение".
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Депутат сейма Литвы: Строительство АЭС в Беларуси опасно для всей Европы 24.08.2016

Депутат Линас Бальсис объяснил, как, на его взгляд, надо решать проблемы, связанные со строительством АЭС в Беларуси. По мнению политика, без диалога с Минском не обойтись.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Авария на Белорусской АЭС: строители решили потренироваться 18.08.2016

Сначала Александр Лукашенко молчал, затем "Росатом" согласился за свой счет поставить новый корпус реактора. Что случилось месяц назад поздним субботним вечером? Расследование DW.
2673615 08/04/2015 Construction of a reactor unit of the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. Viktor Tolochko/RIA Novosti picture-alliance/dpa/V. Tolochko

В Минске решили заменить корпус реактора после инцидента на БелАЭС 11.08.2016

Министр энергетики Республики Беларусь Владимир Потупчик заявил, что принято политическое решение о замене корпуса БелАЭС. В корпорации "Росатом" официальных заявлений не получали.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Белорусская АЭС: кто строит, тот и расследует инциденты 04.08.2016

К генподрядчику возведения Белорусской АЭС российскому "Атомстройэкспорту" накопилось много вопросов, особенно после нештатной ситуации при монтаже реактора. О главных из них - у DW.
2673615 08/04/2015 Construction of a reactor unit of the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. Viktor Tolochko/RIA Novosti picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Минэнергетики подтвердило нештатную ситуацию на строительстве БелАЭС 26.07.2016

По данным минэнерго, "нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при его перемещении в горизонтальной плоскости". Активисты говорят о более серьезном происшествии.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

АЭС в Беларуси: местные жители молчат, литовские власти критикуют (видео) 27.05.2016

В Беларуси строят атомную электростанцию - в 50 километрах от Вильнюса. В Литве обеспокоены соблюдением требований безопасности при строительстве АЭС: строители заявили о повреждениях на стройплощадке.

В Литве критикуют строительство АЭС в Беларуси (27.05.2016) 27.05.2016

В Беларуси строят атомную электростанцию - в 50 километрах от Вильнюса. В Литве обеспокоены соблюдением требований безопасности при строительстве АЭС: строители заявили о повреждениях на стройплощадке.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Белорусская АЭС: экономическая бомба замедленного действия? 14.03.2016

Власти Беларуси решают, что делать с профицитом электроэнергии с возводимой Островецкой АЭС. Эксперты считают, что нужные для этого технологии повысят себестоимость электроэнергии.
2673610 08/04/2015 Workers are building the first Belarusian nuclear power plant (NPP) in the Grodno Region. picture-alliance/dpa/V. Tolochko

Кто купит излишки электроэнергии с будущей белорусской АЭС 24.12.2015

С интеграцией стран Балтии и Польши в энергетический рынок Евросоюза перед Беларусью встанет вопрос, куда девать излишки электроэнергии со строящейся АЭС в Островце.
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