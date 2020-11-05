Островецкая АЭС

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Строящаяся атомная электростанция у северо-западной границы Беларуси.
Строительство первой АЭС в Беларуси вызывает критику экологов, оппозиции и государств-соседей.
После семи лет строительства первый энергоблок первой белорусской атомной электростанции был подключен к энергосистеме страны. DW - с основными фактами об АЭС под Островцом.
Глава литовского правительства не раскрыл подробностей своего плана по БелАЭС, с которым он обратится к властям Беларуси. Президент Литвы Грибаускайте высказалась за закрытие АЭС в Островце.
Беларусь добивается от Москвы более выгодных условий выплаты кредита на строительство первой белорусской АЭС, указывая, что Россия сорвала сроки запуска БелАЭС.
Участники акции почтили память жертв крупнейшей в истории техногенной катастрофы, произошедшей 32 года назад, и выступили с протестом против строительства в Беларуси атомной электростанции.
Вильнюс пытается заручиться поддержкой Риги и Таллина, чтобы остановить строительство АЭС в Островце. Почему соседи не спешат на помощь, выясняла DW.
Около 500 человек вышли вечером 26 апреля в Минске на акцию, посвященную 31-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мероприятие сопровождали бойцы ОМОН в форме и штатском, а также автозаки.
По словам канцлера ФРГ, после катастрофы на Чернобыльской АЭС известно, что "безопасность атомных станций имеет решающее значение".
Депутат Линас Бальсис объяснил, как, на его взгляд, надо решать проблемы, связанные со строительством АЭС в Беларуси. По мнению политика, без диалога с Минском не обойтись.
Сначала Александр Лукашенко молчал, затем "Росатом" согласился за свой счет поставить новый корпус реактора. Что случилось месяц назад поздним субботним вечером? Расследование DW.
Министр энергетики Республики Беларусь Владимир Потупчик заявил, что принято политическое решение о замене корпуса БелАЭС. В корпорации "Росатом" официальных заявлений не получали.
К генподрядчику возведения Белорусской АЭС российскому "Атомстройэкспорту" накопилось много вопросов, особенно после нештатной ситуации при монтаже реактора. О главных из них - у DW.
По данным минэнерго, "нештатная ситуация произошла на площадке хранения корпуса реактора при его перемещении в горизонтальной плоскости". Активисты говорят о более серьезном происшествии.
В Беларуси строят атомную электростанцию - в 50 километрах от Вильнюса. В Литве обеспокоены соблюдением требований безопасности при строительстве АЭС: строители заявили о повреждениях на стройплощадке.
Власти Беларуси решают, что делать с профицитом электроэнергии с возводимой Островецкой АЭС. Эксперты считают, что нужные для этого технологии повысят себестоимость электроэнергии.
С интеграцией стран Балтии и Польши в энергетический рынок Евросоюза перед Беларусью встанет вопрос, куда девать излишки электроэнергии со строящейся АЭС в Островце.
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