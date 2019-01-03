Осторожно, опасные игрушки!

Игрушки, коляски, одежда, стульчики для кормления, автокресла и прочие товары для детей в очередной раз оказались под увеличительным стеклом главного в Германии фонда по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest. За 2017-2018 годы его специалисты провели в общей сложности 15 исследований, в ходе которых тщательно проверялось качество продукции, появившейся за этот период на немецком рынке. Испытаниям на предмет безопасности, эргономики и наличия вредных веществ подверглись 278 товаров. И, как выяснилось, практически каждый четвертый из них представляет серьезную опасность для здоровья малышей. А многие товары вообще не пригодны для продажи.

Возможные последствия для здоровья ребенка

Почти в каждом пятом предназначенном для детей товаре эксперты выявили токсичные вещества в концентрации, превышающей в несколько раз допустимую. В таком количестве эти субстанции представляют опасность даже для взрослых: они раздражают кожу и слизистую оболочку, отрицательно воздействуют на репродуктивную функцию человека, могут вызвать аллергию и даже рак. Среди них - бор, нафталин, формальдегид. Эксперты обнаружили их в колясках, беговелах, цветных карандашах, слаймах, игрушках.

В материале, из которого изготовлена ручка одной детской коляски, выявлено огнезащитное вещество, количество которого в несколько раз превышает норму, установленную в ЕС. Аналогичная субстанция найдена в обшивках некоторых моделей детских автокресел, а также материалах, использованных для изготовления рулевых устройств, седел и резиновых шин для беговелов. Вредные для здоровья субстанции, способные спровоцировать онкологические заболевания, оказались даже в материалах, из которых сделаны некоторые развивающие игрушки для грудничков - в кольцах с погремушками, предназначенных для выработки у младенца хватательного рефлекса, а также в аксессуарах для детских колясок.

Вредные вещества - самая распространенная проблема, но не единственная. Например, в каждом втором стульчике для кормления ограничитель сконструирован так, что ребенок может выпасть из него. Половина протестированных детских матрасов оказались настолько мягкими, что увеличивают вероятность удушения. Как выяснилось во время краш-тестов, проведенных Stiftung Warentest совместно с автомобильным клубом ADAC, не все, продаваемые в Германии автосиденья защищают ребенка от фронтального или бокового удара в случае аварии.

Вредные "умные" игрушки

Опасность исходит и из виртуального мира. Так, "умные" игрушки, снабженные микрофонами, подключенные к интернету и дистанционно управляемые со смартфона, могут быть использованы для слежки за ребенком и сбора конфиденциальных данных посторонними людьми. Любой владелец мобильного устройства может прослушивать малыша, выведывать информацию, угрожать ребенку, манипулировать им. А доверчивый малыш будет при этом думать, что общается с куклой.

Ненадежными оказались и некоторые "видеоняни" - камеры для домашнего наблюдения за грудничками, используемые родителями в случае, если они, пока младенец спит, хотят на некоторое время отлучиться из детской комнаты, чтобы заняться домашними делами, но при этом не терять своего малыша из виду. Как показывают тесты, не все подобные гаджеты справляются со своими задачами: связь между камерой и экраном часто обрывается, изображение передается с задержкой, и бывает, что ребенок уже проснулся и плачет, а на дисплее мама и папа видят его все еще безмятежно спящим.

Как проверить качество товаров для детей

Казалось бы, именно товары для самых маленьких должны быть наиболее качественными и надежными. Однако, по данным Stiftung Warentest, эти изделия не проходят тесты на качество в четыре раза чаще товаров для взрослых. Узнать о недоброкачественной продукции можно и из европейской базы данных Rapex, которая каждую неделю обнародует список опасных потребительских товаров. В 2017 году 30 процентов изделий, не отвечающих критериям качества и безопасности, составили детские игрушки. Причем, не только продукция, которая поставляется из Китая.

"Нельзя утверждать однозначно, что игрушки из Европы лучше дальневосточных. Хорошие и плохие изделия есть и тут и там", - подчеркивает Хольгер Бракман (Holger Brackmann), отвечающий за исследования потребительских товаров в Stiftung Warentest. И, как показывают результаты тестов, высокая цена на товар не гарантирует безупречное качество. Рынок товаров для детей настолько насыщен, что можно произвести лишь выборочный контроль. В ЕС действуют строгие предписания, касающиеся детских игрушек, но далеко не все товары для детей относятся к этой категории, и производители этим пользуются.

Поэтому при покупке товаров для малышей эксперты рекомендуют проверить, не издает ли изделие резкий химический запах, не шелушится ли краска. Если да, то оставьте товар в магазине. Лучше выбирать изделия из неокрашенных кусков цельного дерева. Безопасные для детей товары должны быть без острых углов и краев, детали должны быть прочно закреплены. Следует также обратить внимание на возрастные показатели и маркировку на упаковке. Сертификат GS (нем. Geprüfte Sicherheit - "проверенная безопасность") более надежный, чем маркировка СЕ, которая говорит лишь о то, что производитель придерживался стандартов, установленных в Евросоюзе.

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