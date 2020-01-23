Осторожно, мошенники! или Не говорите "да" по телефону

Сколько ни предупреждает полиция, сколько ни рассказывают СМИ о том, как простодушные граждане попадаются на удочку телефонных мошенников, год за годом преступники выуживают у немцев сотни тысяч, если не миллионы евро. Проблема не только в легковерии, но и в том, что аферисты придумывают все новые и новые формы обмана. Теперь появилась еще одна, которую, наверняка, будут опробовать не только в Западной Европе.

Никогда не говорите "да" незнакомцам по телефону

Кто-то звонит по телефону и начинает разговор с невинного вопроса, ну, например: "Вы слышите меня?" Ответ: "Да". Или так: у немцев принято, чтобы тот, кто берет трубку, отвечал не просто "алло" или "слушаю", а называл свою фамилию, скажем, "Мюллер". "Герр Мюллер?" - переспрашивает неизвестный собеседник". Ответ: "Да".

Вот это как раз говорить нельзя. Мошенники выуживают слово "да" и монтируют с помощью суперсовременных компьютерных программ фрагменты последующего разговора так, как будто герр Мюллер (или фрау Мюллер) купили по телефону, дав на то согласие, какую-нибудь совершенно ненужную им дорогую вещь, которую вообще-то можно приобрести в обычном магазине втрое дешевле.

Мюллерам приходит счет, а если они его не оплачивают, им грозят штрафом, судом и всевозможными неприятностями. И немало людей действительно платят. В общем, рекомендация полиции и общества защиты потребителей: если уж вам позвонили неизвестные и вы не повесили трубку сразу (а это лучше всего), не говорите "да" по телефону.

Мошенники под видом полиции

Подобные вещи случаются чуть ли не каждый день: в квартире раздается телефонный звонок, определитель показывает "110" - телефонный номер полиции, но на другом конце провода - аферисты. Большинство, к счастью, на их удочку не попадается, но люди старшего возраста, доверчивые и наивные, а также иностранцы, плохо знающие реалии Германии, нередко становятся жертвами мошенничества. Только в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия аферисты "заработали" в 2018 году более 7 миллионов евро.

В Нижней Саксонии следственные группы, занимающиеся борьбой с этим очень распространенным сейчас видом мошенничества, зафиксировали за год почти 4 тысячи телефонных звонков фальшивых полицейских. Теперь этим занимается Федеральное ведомство криминальной полиции, в компетенцию которого входит и борьба с организованной преступностью.

Обычно мошенники звонят из Турции, где возможно так запрограммировать свой телефон, чтобы на другом конце провода определитель показывал номер немецкой полиции. Эти якобы полицейские или работники прокуратуры рассказывают тем, кто поднимает трубку, разные истории - например, о том, что надо помочь в разоблачении преступников или спасти от грабителей ценности. Смысл их сводится к одному: человек, которому позвонили, должен "на время" передать деньги или ценные вещи "сотруднику полиции", который сейчас подъедет. На самом деле - сообщнику в Германии.

Настоящие фальшивые деньги

89-летнюю Элизу Б. из Аугсбурга попросили по телефону помочь разоблачить работника банка, который якобы пускал в обращение фальшивые деньги. Для этого она должна была снять со своего счета 15 тысяч евро (как будто фальшивых) и передать их одетому в штатское полицейскому. Она поверила. К счастью, в банке показалось подозрительным, что бабушка вдруг снимает такую сумму со своего счета, и поставили в известность полицию. Афериста задержали во время передачи денег. В январе суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

73-летней немецкой пенсионерке повезло меньше. Ей рассказали похожую историю, но 10 тысяч евро, которые она, как велели "полицейские", положила на сиденье припаркованной у супермаркета машины, пропали навсегда.

Еще одну женщину из города Вайнхайма предупредили по телефону, что есть информация: готовится ограбление ее квартиры. Преступников будут ждать в засаде, но на всякий случай она должна срочно передать все имеющиеся в доме драгоценности комиссару полиции, который сейчас подъедет.

У женщины возникли сомнения, но тут она увидела в окно у соседнего дома патрульные полицейские машины. Значит, действительно засада! Позже оказалось, что аферисты сделали ложный срочный вызов якобы от имени соседей, чтобы эта история выглядела правдоподобнее.

Золотые слитки ради "спасения" сбережений

В Ганновере жуликам удалось убедить пожилую супружескую пару (ему 82 года, ей - 78 лет) в том, что банк, в котором они хранят свои сбережения, находится на грани банкротства. И чтобы деньги не пропали, необходимо срочно приобрести на них золотые слитки. Старики купили три золотых слитка на 110 тысяч евро и передали их "спасителям". Разумеется, это был последний раз, когда они их видели.

Фальшивые полицейские обманывают не только немецких пенсионеров. В прошлом году их жертвой стал украинский дальнобойщик. На автобане его обогнала легковая машина, у заднего стекла которой горела надпись "Полиция! Следуйте за нами". На повороте его остановили. Мошенники, выдававшие себя за дорожный патруль, потребовали взятку - и немалую. В противном случае якобы не соответствующую немецким стандартам фуру снимут с маршрута.

И водитель дал им деньги. Мысль о том, что немецкие полицейские взяток не берут, у него не возникала. И лишь в последний момент он заметил, что у якобы немецкой полицейской машины... польские номера. Но было уже поздно.

Как уберечься от мошенничества

Как распознать, что позвонили мошенники? Старший комиссар полиции Ян Пауль Маковски (Jan Paul Makowski) из Хильдесхайма по просьбе самого тиражного таблоида Германии, газеты Bild, дал несколько советов, которые могут быть полезны не только немцам. Нужно знать, что:

- телефонный номер, появившийся на определителе, не обязательно верный;

- настоящие полицейские или работники прокуратуры никогда не спрашивают по телефону о деньгах или других ценностях;

- настоящие полицейские никогда не берут "на хранение" деньги и ценности.

Маковски советует обязательно перепроверять подобные звонки и истории, позвонив по номеру полиции, который есть в телефонной книге, сразу ставить в известность членов семьи или друзей о подобных звонках. А самое лучшее: сразу класть трубку, если звонок покажется подозрительным.

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