 Осторожно, мошенники! или Не говорите ″да″ по телефону | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.01.2020

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Культура и стиль жизни

Осторожно, мошенники! или Не говорите "да" по телефону

Телефонные звонки, цель которых - обманным путем выудить у людей деньги, - излюбленный вид мошенничества. Теперь повявился новый трюк.

Мошенник у телефона

Сколько ни предупреждает полиция, сколько ни рассказывают СМИ о том, как простодушные граждане попадаются на удочку телефонных мошенников, год за годом преступники выуживают у немцев сотни тысяч, если не миллионы евро. Проблема не только в легковерии, но и в том, что аферисты придумывают все новые и новые формы обмана. Теперь появилась еще одна, которую, наверняка, будут опробовать не только в Западной Европе.

Никогда не говорите "да" незнакомцам по телефону

Кто-то звонит по телефону и начинает разговор с невинного вопроса, ну, например: "Вы слышите меня?" Ответ: "Да". Или так: у немцев принято, чтобы тот, кто берет трубку, отвечал не просто "алло" или "слушаю", а называл свою фамилию, скажем, "Мюллер". "Герр Мюллер?" - переспрашивает неизвестный собеседник". Ответ: "Да".

Вот это как раз говорить нельзя. Мошенники выуживают слово "да" и монтируют с помощью суперсовременных компьютерных программ фрагменты последующего разговора так, как будто герр Мюллер (или фрау Мюллер) купили по телефону, дав на то согласие, какую-нибудь совершенно ненужную им дорогую вещь, которую вообще-то можно приобрести в обычном магазине втрое дешевле.

Мюллерам приходит счет, а если они его не оплачивают, им грозят штрафом, судом и всевозможными неприятностями. И немало людей действительно платят. В общем, рекомендация полиции и общества защиты потребителей: если уж вам позвонили неизвестные и вы не повесили трубку сразу (а это лучше всего), не говорите "да" по телефону.

Мошенники под видом полиции

Подобные вещи случаются чуть ли не каждый день: в квартире раздается телефонный звонок, определитель показывает "110" - телефонный номер полиции, но на другом конце провода - аферисты. Большинство, к счастью, на их удочку не попадается, но люди старшего возраста, доверчивые и наивные, а также иностранцы, плохо знающие реалии Германии, нередко становятся жертвами мошенничества. Только в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия аферисты "заработали" в 2018 году более 7 миллионов евро.

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В Нижней Саксонии следственные группы, занимающиеся борьбой с этим очень распространенным сейчас видом мошенничества, зафиксировали за год почти 4 тысячи телефонных звонков фальшивых полицейских. Теперь этим занимается Федеральное ведомство криминальной полиции, в компетенцию которого входит и борьба с организованной преступностью.

Обычно мошенники звонят из Турции, где возможно так запрограммировать свой телефон, чтобы на другом конце провода определитель показывал номер немецкой полиции. Эти якобы полицейские или работники прокуратуры рассказывают тем, кто поднимает трубку, разные истории - например, о том, что надо помочь в разоблачении преступников или спасти от грабителей ценности. Смысл их сводится к одному: человек, которому позвонили, должен "на время" передать деньги или ценные вещи "сотруднику полиции", который сейчас подъедет. На самом деле - сообщнику в Германии.

Настоящие фальшивые деньги

89-летнюю Элизу Б. из Аугсбурга попросили по телефону помочь разоблачить работника банка, который якобы пускал в обращение фальшивые деньги. Для этого она должна была снять со своего счета 15 тысяч евро (как будто фальшивых) и передать их одетому в штатское полицейскому. Она поверила. К счастью, в банке показалось подозрительным, что бабушка вдруг снимает такую сумму со своего счета, и поставили в известность полицию. Афериста задержали во время передачи денег. В январе суд приговорил его к двум годам тюрьмы.

73-летней немецкой пенсионерке повезло меньше. Ей рассказали похожую историю, но 10 тысяч евро, которые она, как велели "полицейские", положила на сиденье припаркованной у супермаркета машины, пропали навсегда.

Еще одну женщину из города Вайнхайма предупредили по телефону, что есть информация: готовится ограбление ее квартиры. Преступников будут ждать в засаде, но на всякий случай она должна срочно передать все имеющиеся в доме драгоценности комиссару полиции, который сейчас подъедет.

У женщины возникли сомнения, но тут она увидела в окно у соседнего дома патрульные полицейские машины. Значит, действительно засада! Позже оказалось, что аферисты сделали ложный срочный вызов якобы от имени соседей, чтобы эта история выглядела правдоподобнее.

Золотые слитки ради "спасения" сбережений

В Ганновере жуликам удалось убедить пожилую супружескую пару (ему 82 года, ей - 78 лет) в том, что банк, в котором они хранят свои сбережения, находится на грани банкротства. И чтобы деньги не пропали, необходимо срочно приобрести на них золотые слитки. Старики купили три золотых слитка на 110 тысяч евро и передали их "спасителям". Разумеется, это был последний раз, когда они их видели.

Рука на деньгах

Фальшивые полицейские обманывают не только немецких пенсионеров. В прошлом году их жертвой стал украинский дальнобойщик. На автобане его обогнала легковая машина, у заднего стекла которой горела надпись "Полиция! Следуйте за нами". На повороте его остановили. Мошенники, выдававшие себя за дорожный патруль, потребовали взятку - и немалую. В противном случае якобы не соответствующую немецким стандартам фуру снимут с маршрута.

И водитель дал им деньги. Мысль о том, что немецкие полицейские взяток не берут, у него не возникала. И лишь в последний момент он заметил, что у якобы немецкой полицейской машины... польские номера. Но было уже поздно.

Как уберечься от мошенничества

Как распознать, что позвонили мошенники? Старший комиссар полиции Ян Пауль Маковски (Jan Paul Makowski) из Хильдесхайма по просьбе самого тиражного таблоида Германии, газеты Bild, дал несколько советов, которые могут быть полезны не только немцам. Нужно знать, что:
- телефонный номер, появившийся на определителе, не обязательно верный;
- настоящие полицейские или работники прокуратуры никогда не спрашивают по телефону о деньгах или других ценностях;
- настоящие полицейские никогда не берут "на хранение" деньги и ценности.

Маковски советует обязательно перепроверять подобные звонки и истории, позвонив по номеру полиции, который есть в телефонной книге, сразу ставить в известность членов семьи или друзей о подобных звонках. А самое лучшее: сразу класть трубку, если звонок покажется подозрительным.

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    В качестве патрульных машин в Германии используются седаны, универсалы и микроавтобусы разных производителей. Основным цветом кузова долгое время был белый, но затем стали также заказывать машины серебристой лакировки, которые после обновления автопарка легче продать. Вторым цветом в комбиации раньше был зеленый, но затем в Германии перешли на синий - рекомендуемый в качестве стандартного в ЕС.

  • Porsche 924

    Техника на службе немецкой полиции

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  • Porsche Cayenne

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    ... Некоторые полицейские на таких машинах все же ездят, но только не настоящие, а несущие службу в популярном автодорожном сериале немецкой телекомпании RTL про спецотряд "Кобра 11" ("Alarm für Cobra 11"). Это спортивный кроссовер Porsche Cayenne.

  • Renault Twizy

    Техника на службе немецкой полиции

    В городах земли Северный Рейн - Вестфалия уже появились полицейские электромобили Renault Twizy. Предназначены они для курьерских поездок. Однако этими новинками мирового автопрома "электрификация" немецкой полиции не заканчивается.

  • Кассель

    Техника на службе немецкой полиции

    В некоторых городах Германии можно повстречать полицейских на электроскутерах - например, в гессенском Касселе.

  • Боркум

    Техника на службе немецкой полиции

    На этой фотографии - первый в Германии полицейский электроцикл модели Zero FX. Он используется на острове Боркум - популярном курорте на Северном море.

  • Дюссельдорф

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершая тему двухколесных транспортных средств, отметим, что в Германии также существуют специальные полицейские патрули на велосипедах. Многие немецкие велосипедисты ездят, как бог на душу положит, так что работы у служителей порядка хватает.

  • Один из вертолетов федеральной полиции

    Техника на службе немецкой полиции

    А теперь уходим в небо... В Германии насчитывается более сотни полицейских вертолетов. Большая часть находится в распоряжении федеральной полиции (Bundespolizei) - 62, остальные - в разных федеральных землях: например, восемь - в Баварии, шесть - в Баден-Вюртемберге, два - в Тюрингии...

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Часть задач, ради которых раньше приходилось поднимать в воздух полицейские вертолеты, теперь решается с помощью дронов. Они используются, например, для изучения мест происшествий или преступлений, поиска пропавших людей, а также для наблюдения за массовыми мероприятиями. В отличие от военных дронов полицейские мультикоптеры не вооружены.

  • Гамбург

    Техника на службе немецкой полиции

    Что с реками и озерами? Одна из последних новинок - такие гидроциклы, которые сейчас испытывает полиция в Гамбурге. Они предназначены для быстрого реагирования в случае террористических актов или других чрезвычайных ситуаций на Эльбе или Альстере.

  • Дуйсбург

    Техника на службе немецкой полиции

    В отличие от новых гидроциклов такие катера уже давно находятся в распоряжении немецкой полиции. Этот несет свою службу на Рейне в Дуйсбурге, где находится самый большой речной порт Европы. Он оснащен 560-сильным двигателем и может разгоняться до 60 километров в час.

  • Берлин

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор спецтехникой. 17-тонный бронеавтомобиль спецназа Survivor R рассчитан на десять человек, включая водителя. Стоимость в зависимости от комплектации - от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

  • Кельн

    Техника на службе немецкой полиции

    Такие машины производит американская фирма Patriot 3. Эта фотография была сделана в 2017 году в Кельне перед началом обыска в одном из здешних мотоклубов, на территорию которого за крепкие железные ворота полицейские попали по выдвижной гидравлической рампе. Эта машина также может использоваться для штурма захваченных самолетов.

  • Магдебург

    Техника на службе немецкой полиции

    Завершим обзор полицейским водометом WAWE 10. Первая такая модель поступила на вооружение немецкой полиции в 2010 году. Всего заказано полсотни WAWE 10 стоимостью 900 тысяч евро каждый. Последний должен быть передан полиции в будущем году. Водометы оснащены 400-сильным двигателем и баками на 10 тысяч литров воды.

    Автор: Максим Нелюбин


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Чем пользуется немецкая полиция, чтобы выполнять свои задачи? (04.06.2018)  

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