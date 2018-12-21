 ″Останкино″ требует от ″Первого канала″ покрыть долги на 164 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 25.12.2018

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Россия

"Останкино" требует от "Первого канала" покрыть долги на 164 млн рублей

В целом, "Первый" и его подрядчики задолжали телецентру более миллиарда рублей, сообщает "Коммерсант".

Башня Останкинского телецентра

Башня Останкинского телецентра

ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" подало два иска к "Первому каналу" - на 89,46 млн рублей и 73,96 млн рублей. Еще 63 млн рублей телецентр требует с основного поставщика контента "Первого" - группы "Красный квадрат", принадлежащей бизнесмену Аркадию Ротенбергу, близкому к президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщают газета "Коммерсант" и "Ведомости".

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Как отмечает "Коммерсант", этой суммой исчисляются долги "Первого канала" за июль 2018 года, и "Останкино" требует взыскать данный долг, чтобы "обозначить претензии". В целом же, "Первый" и его подрядчики задолжали "Останкино" более одного миллиарда рублей. В октябре-ноябре телецентр подал к "Красному квадрату" 11 исков почти на 63 миллиона рублей. Суд удовлетворил самый крупный из них - на 39,9 миллиона.

Собеседники "Коммерсанта" пояснили, что "Первый канал" задолжал за услуги телепроизводства, передачу сигнала, аренду помещений и оборудования. Они связывают финансовые трудности "Первого канала" с сокращением господдержки: в 2018 году телеканал получил значительно меньше субсидий, несмотря на возросшие расходы.

"Останкино" взыскивает платежи с "Первого" по суду впервые как минимум за последние пять лет. Телецентр предпочитает не судиться с "Первым", опасаясь потерять столь крупного заказчика, однако задолженность телеканала и его субподрядчиков достигла критического уровня, отметил представитель "Останкино".

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