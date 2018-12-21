 Особенности российского решения проблем | Политика и общество | DW | 25.12.2018

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Политика и общество

Особенности российского решения проблем

В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

Медведев и Путин стреляют по воздушным шарикам.

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    Резкое ускорение падения этим летом

    Два года назад статистика еще фиксировала рост доходов. Год спустя они уже падали, а самые свежие данные Росстата показывают: в июле 2016 года скорость падения достигла 7 процентов. В данном случае сравниваются реально располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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    Инфографика: Россияне беднеют все быстрее

    Тренд, нарастающий с 2014 года

    Статистика не за один, а сразу за семь месяцев, показывает, что падение реальных доходов - устойчивый тренд, наметившийся еще в первом полугодии 2014 года, нараставший в 2015 году и значительно ускорившийся в этом году. При этом зарплаты номинально растут, однако, с учетом инфляции, у среднестатистического россиянина все меньше денег на расходы или сбережения.

    Автор: Андрей Гурков


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Просрочка по ипотеке, или Почему долги растут быстрее зарплаты

Контекст

Бурный рост сельского хозяйства в РФ оказался ошибкой статистики

После корректировки статистики выяснилось, что объемы производства картофеля оказались на 35,9 процентов, овощей и бахчевых - на 17,2 процентов, а молока - на 3,4 процентов ниже официальных данных. (19.12.2018)  

Комментарий: Табло с курсами валют пали жертвами дедолларизации в России

Подписанный Владимиром Путиным закон ударит по карману всех, кто совершает обменные операции, а официальное обоснование его необходимости просто абсурдно, считает Андрей Гурков. (19.12.2018)  

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Немецкие фирмы ожидают стагнации или ухудшения экономической ситуации в России, опасаются новых американских санкций. Негативно на бизнесе сказываются низкий курс рубля и протекционизм российских властей. (18.12.2018)  

Инфографика: Россияне беднеют все быстрее

В России до 2014 года наблюдался рост благосостояния, затем началось его снижение. О том, как в РФ нарастает скорость падения реальных располагаемых доходов, - в инфографике DW. (18.08.2016)  

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