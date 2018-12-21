Особенности российского решения проблем

Инфографика: Россияне беднеют все быстрее

Тренд, нарастающий с 2014 года

Статистика не за один, а сразу за семь месяцев, показывает, что падение реальных доходов - устойчивый тренд, наметившийся еще в первом полугодии 2014 года, нараставший в 2015 году и значительно ускорившийся в этом году. При этом зарплаты номинально растут, однако, с учетом инфляции, у среднестатистического россиянина все меньше денег на расходы или сбережения.

Автор: Андрей Гурков