 Особенности политической оттепели в России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 09.04.2019

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Россия

Особенности политической оттепели в России

Кирилла Серебренникова освободили под подписку о невыезде. Теперь многие - среди них и карикатурист Сергей Елкин - задаются вопросом, не наступила ли в России политическая оттепель.

Карикатура: репрессии - палач рядом с человеком в петле. Оттепель - палач обнимает улыбающегося человека в петле

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    Автор: Сергей Елкин


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