Особенности политической оттепели в России

Нурсултан Назарбаев ушел с поста президента Казахстана, но остался во главе Совета безопасности и в названиях столицы и улиц страны. Карикатурист Сергей Елкин о бремени культа личности.
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Советы по пожарной безопасности от Мадуро
Глава Венесуэлы Николас Мудоро, судя по сообщениям из этой страны, намерен сменить правительство. Карикатурист Сергей Елкин об эффективности такой меры в разгар кризиса.
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Чей рубль, или Будет ли у России и Беларуси единая валюта?
Президент Беларуси заявил, что единой валютой РФ и Беларуси мог бы стать не российский, а "общий рубль". Карикатурист Сергей Елкин о том, удастся ли Лукашенко и Путину найти рублевое равновесие.
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Ким и Трамп: ни ты мне, ни я тебе
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не достигли прорыва на саммите в Ханое. Встреча завершилась без подписания соглашения. Карикатурист Сергей Елкин об итогах саммита.
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Что общего между Путиным и Мадуро
Горящие грузовики с гуманитарной помощью на границе с Венесуэлой напомнили Сергею Елкину об уничтожении в России санкционных продуктов из ЕС. Диагноз карикатуриста - иррациональное уничтожение.
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Ангела Меркель огласила "завещание"
Ангела Меркель выступила на Мюнхенской конференции по безопасности с пламенной речью, которые многие наблюдатели расценили как своего рода "политическое завещание". Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
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Кризис в Венесуэле: чем Путин может помочь Мадуро?
Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции Николаса Мадуро, который за последние годы получил немало кредитов и инвестиций из РФ.
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"Брекзит" а-ля Мэй не прошел: что делать Евросоюзу?
Голосование по "Брекзиту" провалилось, "застряв" в британском парламенте. Европейские политики в недоумении - чего теперь ждать от Великобритании? Карикатура Сергея Елкина.
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Станут ли желтые жилеты новогодним трендом?
Пятая протестная неделя антиправительственного движения "желтые жилеты" во Франции не стала самой массовой. Но карикатурист Сергей Елкин не исключает: цвет настроения желтый может стать новогодним трендом.
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Глобальное потепление: точка кипения достигнута?
На конференции ООН по защите климата в Катовице политики и эксперты обсуждают, как снизить вредные выбросы в атмосферу. Карикатурист Сергей Елкин согласен: проблема назрела.
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Первые снимки InSight с Марса: что осталось за кадром
Космический аппарат NASA InSight передал на Землю первые фотографии после успешной посадки на Марс. Карикатурист Сергей Елкин о том, что не вошло в "селфи" марсохода.
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Все сама: Меркель сделала свой выбор
Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении.
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Руслан Боширов, он же Анатолий Чепига: след ГРУ в деле Скрипалей
Настоящее имя Руслана Боширова, обвиняемого в покушении на Скрипалей, - Анатолий Чепига, он - полковник ГРУ, служил в Чечне, считают Bellingcat и The Insider. Сергей Елкин почему-то не удивлен.
Политика в картинках
Меркель и ее блок теряют доверие избирателей
Блок немецких консерваторов ХДС/ХСС во главе с канцлером Меркель теряет популярность, показывая рекордно низкие рейтинги. Карикатурист Сергей Елкин о мнении немецких избирателей.
Политика в картинках
Из России с любовью: с чем Путин летит на свадьбу главы МИД Австрии
18 августа Владимир Путин был не только только на встрече с Меркель, но и на свадьбе главы МИД Австрии. С собой он привез казачий хор.
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Сценарий российского МИДа для Стивена Сигала
Стивен Сигал стал представителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям. О новом амплуа актера - карикатурист Сергей Елкин.
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Трамп вносит раскол в G7
Саммит G7 в Канаде проходит на фоне серьезных разногласий президента США Дональда Трампа с европейскими коллегами. Взгляд Сергея Елкина на встречу мировых лидеров в Квебеке.
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Как Путин с Си Цзиньпином водку пили
Владимир Путин накануне визита в Китай вспомнил, как праздновал один из дней рождения с Си Цзиньпином, выпив по рюмке водки и закусив колбасой. Взгляд Сергея Елкина на переговоры двух лидеров.
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Перенос посольства США в Иерусалим: с ослиным упрямством
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме состоялось 14 мая. Карикатурист Сергей Елкин - о том, с каким упорством Вашингтон реализовал эту идею.
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Явление Кима южнокорейскому народу
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Впервые за 65 лет лидер КНДР пересек границу Южной Кореи. Сергей Елкин об этом эпохальном событии.
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Меркель встала на пути Турции в Евросоюз
Ангела Меркель выступила за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС. Крепость "Европа" Эрдогану, судя по всему, не взять, считает карикатурист Сергей Елкин.
Автор: Сергей Елкин
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В России вступил в силу спорный закон об оскорблении власти