Особенности борьбы с коррупцией в России: не можешь победить - возглавь?

Коррупция в России - самые громкие дела

За злоупотребление служебными полномочиями

Только за 11 месяцев 2016 года в России было выявлено 28,4 тысячи преступлений коррупционной направленности, сообщает Генпрокуратура. Из них более 10 тысяч - получение и дача взяток. Суммы поборов и злоупотреблений иногда измеряются миллионами долларов. 15 тысяч дел о коррупции было передано в суд за весь минувший год, это почти на 3 тысячи больше, чем в 2013 году.