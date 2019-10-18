Особенности борьбы с коррупцией в России: не можешь победить - возглавь?

Российские власти декларируют борьбу с коррупцией, но следуют ли за словами дела? Карикатурист Сергей Елкин так увидел эту схватку.
В РФ - новая волна обысков, допросов и арестов по "делу ФБК". О том, что репрессии против граждан стали нормой, размышляет Федор Крашенинников, однажды утром и сам проснувшийся в статусе свидетеля. (16.10.2019)
Живущий в США российский бизнесмен перевел ФБК 50 долларов. В интервью DW он рассказал, почему не верит, что его деньги сыграли роль в объявлении фонда Навального "иностранным агентом". (15.10.2019)
"Иностранные агенты" для Кремля - все, кто против его интересов. Борьбу за власть окружение Путина хочет представить как защиту от внешней угрозы, пишет об атаке на ФБК Иван Преображенский. (09.10.2019)
Суду не удалось обнаружить в "деле Гайзера" "преступное сообщество". Возможно, оно просто осталось за пределами дела экс-главы Коми, предполагает Иван Преображенский. (11.06.2019)