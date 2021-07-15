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Основной закон ФРГ

В Основном законе Германии сформулированы фундаментальные принципы правовой и политической системы страны. По сути это немецкая конституция, которая называется Основным законом в силу исторических обстоятельств.

Основной закон вступил в силу 23 мая 1949 года на территории западных оккупационных зон Германии и изначально считался временным вариантом конституции. Предполагалось, что принятая всем немецким народом в результате референдума конституция заменит его после присоединения советских зон оккупации к заново создававшемуся германскому государству. Однако воссоединение произошло лишь в 1989-1990 годах. Референдум после падения Берлинской стены проводить не стали, а провозгласили действие Основного закона на всей территории единой Германии, включая бывшую ГДР. Закон продолжает действовать в стране по сей день.

Belarus, Oktober 2020, Die Weißrussische Verfassung in einem Buchladen in Minsk

"Народная Конституция", или как белорусы сами пишут Основной закон 15.07.2021

Демократические силы Беларуси предлагают гражданам страны поучаствовать в создании "Народной конституции" и вынести ее текст на референдум вместе с проектом властей. Подробнее - у DW.
Panel Zukunft geht nur gemeinsam: Warum Klimaschutz alle Generationen braucht

Меркель назвала ограничения в пандемию соответствующими Основному закону 22.05.2021

Основной закон ФРГ, провозглашенный 23 мая 1949 года, - это "стабильный фундамент" общества и во времена пандемии, заявила Ангела Меркель.
Sadyr Schaparow, Präsident von Kirgisistan, geht während des Referendums zur Stimmabgabe in einem Wahllokal. Drei Monate nach dem gewaltsamen Machtwechsel in der zentralasiatischen Republik Kirgistan ist der Politiker Sadyr Schaparow mit 79,1 Prozent der Stimmen zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. +++ dpa-Bildfunk +++

Президент стал ханом? Зачем в Бишкеке опять поменяли конституцию 12.04.2021

В Кыргызстане прошел референдум по внесению изменений в конституцию. За какие поправки в основной закон страны проголосовали избиратели, на что они повлияют и за что их критикуют?
10.03.2020 *** Russia's President Vladimir Putin attends a session of the lower house of parliament to consider constitutional changes in Moscow, Russia March 10, 2020. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Законопроект об обнулении сроков Путина прошел второе чтение в Госдуме 23.03.2021

Обнуление президентских сроков для Владимира Путина стало возможным после поправок к Конституции РФ. Оппозиция обвинила действующего главу государства в стремлении стать пожизненным президентом.
24.10.2020, Bayern, München: Zwei Männer auf Stelzen halten auf dem Königsplatz ein Banner mit der Aufschrift «#KulturErhalten». Unter dem Motto «Aufstehen für die Kultur» erinnern Künstler an die schwierigen Lebenssituationen, die aus der Coronakrise für viele Kulturschaffende entstanden sind. (zu dpa «400 Künstler fordern bei Demo mehr Corona-Hilfen») Foto: Lino Mirgeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немцы требуют внести в конституцию культурные поправки 19.01.2021

Основной закон ФРГ гарантирует свободу культуры, но многим этого кажется мало, и они призывают внести поправки в конституцию. Почему? DW разбиралась.
ARCHIV - Ein Mann hält am 06.06.2016 in Rheinfelden (Baden-Württemberg) ein Heft mit dem Aufdruck «Deutsches Reich Reisepass» in der Hand. Am 15.02.2017 findet im Landtag eine Ausschusssitzung statt. Thema ist unter anderem ein Bericht von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu Maßnahmen gegen die «Reichsbürger»-Bewegung. Foto: Patrick Seeger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Контрразведка ФРГ обнаружила "рейхсбюргеров" в бундесвере 02.12.2020

Расследование против восьмерых подозреваемых в принадлежности к движению, члены которого не признают Основной закон ФРГ, ведется с 2019 года. Многие из них правые радикалы.
ARCHIV - 27.05.2020, Berlin: Polizisten laufen bei einer Razzia wegen Handelns mit Betäubungsmitteln zurück zu ihren Einsatzfahrzeugen. (zu Koks-Taxis, Bordelle, Schießereien - Neue Einblicke in die Clan-Szene) Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Полиция Берлина ведет 40 дел против праворадикальных коллег 03.11.2020

Половина этих дисциплинарных дел ведется с целью увольнения фигурантов, заявила глава столичной полиции Барбара Словик. Но 99,9 процента полицейских Берлина верны Основному закону ФРГ.
ARCHIV 2016 **** Babys liegen nebeneinander auf der Neugeborenenstation in Halle in ihren Bettchen. Jedes dritte Neugeborene in Deutschland hat nach Angaben des Statistischen Bundesamtes Eltern ohne Trauschein. (zu dpa «Bei jeder dritten Geburt sind die Eltern nicht verheiratet» vom 19.12.2016) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Власти Германии намерены убрать понятие расы из Основного закона 02.11.2020

В правительстве Германии все едины во мнении, что разных человеческих рас не существует, заявила министр юстиции. Конституция ФРГ должна защищать от расизма и без упоминания расы, подчеркнула она.
SCREENSHOT - 23.09.2020, Niedersachsen, Garbsen: Polizeiwagen stehen während einer Razzia vor einem Gebäude. Die Bundespolizei führt seit den frühen Morgenstunden in fünf Bundesländern Durchsuchungen im Zusammenhang mit der illegalen Einschleusung von Arbeitskräften für die Fleischindustrie durch. Rund 800 Beamte seien schwerpunktmäßig in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen im Einsatz, sagte ein Sprecher der Bundespolizei Mitteldeutschland am Mittwoch. Mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume werden nach Angaben der Bundespolizei durchsucht. Foto: Fernando Martinez/TNN/dpa | Verwendung weltweit

В Нижней Саксонии изучат распространение правого экстремизма в полиции 12.10.2020

Глава МВД Нижней Саксонии Борис Писториус предлагает, чтобы в рамках исследования ученые сопровождали полицейских во время рабочих дежурств.

01.07.2020, Russland, Ryazan: RYAZAN, RUSSIA - JULY 1, 2020: Inmates vote at a polling station at No 1 Pre-trial Detention Centre during the 2020 Russian constitutional referendum. Most regions of Russia are voting in the referendum on proposed draft amendments to the Russian Constitution from 25 June to 1 July 2020. One of the proposed amendments would make it possible for presidents of Russia to be re-elected regardless of the existing constitutional rule which limits the number of consecutive presidential terms. Alexander Ryumin/TASS Foto: Alexander Ryumin/TASS/dpa |

В Москве заочно арестовали россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Израиле 28.08.2020

В рамках дела Яэль Ильински также прошел обыск в московской квартире галериста Гельмана. Суд постановил, что они якобы проживают вместе, хотя Ильински живет в Израиле, а Гельман - в Черногории.
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Суд в ФРГ требует сократить передачу данных граждан правоохранителям 17.07.2020

Положения закона о телекоммуникациях, разрешающие правоохранителям доступ к данным пользователей, нарушают права на информационное самоопределение и тайну сведений, установил Конституционный суд ФРГ.
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Поправки к Конституции России вступили в силу 04.07.2020

Нововведения в Основной закон РФ означают обнуление президентских сроков Владимира Путина и позволяют властям не выполнять решения международных органов. Вступление поправок в силу ознаменовалось небольшим скандалом.
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Главное о поправках в Конституцию РФ: обнуление сроков Путина, СССР и бог 25.06.2020

Ограничение президентских сроков не затронет Путина. Он теперь сможет назначать и увольнять судей и министров. DW собрала в одном тексте ключевые изменения в Основном законе РФ.

Путин-2036: что говорят на Западе об обнулении и поправках в Конституцию. DW Новости (23.06.2020) 23.06.2020

Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.
18.02.2020, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this photo illustration are copies of the Constitution of the Russian Federation at the Russian State Library. The constitutional amendment group meets on February 20 to settle a date for the national vote day. On January 23, the Russian State Duma unanimously approved a draft law on constitutional amendments, proposed by the Russian President. Anton Novoderezhkin/TASS Foto: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa |

Венецианская комиссия критикует поправки Путина к Конституции РФ 19.06.2020

Нововведения в Основной закон РФ делают Конституционный суд более уязвимым для политического давления, считает Венецианская комиссия. Кроме того, у России появится возможность не исполнять решения ЕСПЧ.
Karikatur - ein Riesenbuch mit dem Titel Verfassung zu Änderungen

Конституция vs. поправки: что важнее 16.06.2020

Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.
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