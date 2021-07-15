Основной закон ФРГ

В Основном законе Германии сформулированы фундаментальные принципы правовой и политической системы страны. По сути это немецкая конституция, которая называется Основным законом в силу исторических обстоятельств.
Основной закон вступил в силу 23 мая 1949 года на территории западных оккупационных зон Германии и изначально считался временным вариантом конституции. Предполагалось, что принятая всем немецким народом в результате референдума конституция заменит его после присоединения советских зон оккупации к заново создававшемуся германскому государству. Однако воссоединение произошло лишь в 1989-1990 годах. Референдум после падения Берлинской стены проводить не стали, а провозгласили действие Основного закона на всей территории единой Германии, включая бывшую ГДР. Закон продолжает действовать в стране по сей день.
Несмотря на пандемию, Кремль решил провести в среду Побед парады, а на следующей неделе - голосование по поправкам в конституцию. По мнению многих, менять Основной закон РФ решили из-за так называемого "обнуления" Путина. На этом фоне сотни членов участковых избиркомов отказались работать на голосовании по поправкам в конституцию. По их мнению, речь идет о бессмысленном риске во время пандемии.