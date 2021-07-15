Основной закон ФРГ

В Основном законе Германии сформулированы фундаментальные принципы правовой и политической системы страны. По сути это немецкая конституция, которая называется Основным законом в силу исторических обстоятельств.

Основной закон вступил в силу 23 мая 1949 года на территории западных оккупационных зон Германии и изначально считался временным вариантом конституции. Предполагалось, что принятая всем немецким народом в результате референдума конституция заменит его после присоединения советских зон оккупации к заново создававшемуся германскому государству. Однако воссоединение произошло лишь в 1989-1990 годах. Референдум после падения Берлинской стены проводить не стали, а провозгласили действие Основного закона на всей территории единой Германии, включая бывшую ГДР. Закон продолжает действовать в стране по сей день.