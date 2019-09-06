 Основатель ″Рольфа″ Сергей Петров заочно арестован на два месяца | Новости из Германии о России | DW | 06.09.2019

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Россия

Основатель "Рольфа" Сергей Петров заочно арестован на два месяца

Экс-депутат Госдумы и основатель крупного автодилера "Рольф" Сергей Петров объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Судейский молоток

Басманный суд Москвы в пятницу, 6 сентября, заочно арестовал председателя совета директоров и основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова. Таким образом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Петрову меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента задержания Петрова в России или его экстрадиции из другой страны. Защита намерена обжаловать решение суда.

Ранее в тот же день основатель "Рольфа" был объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном выводе за рубеж крупной суммы. По версии следствия, он вместе с бывшим гендиректором группы Татьяной Луковецкой и гендиректором кипрской компании Panabel Limited Георгией Кафкалием в 2014 году перевел за границу 4 млрд рублей.

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О возбуждении дела стало известно 27 июня, в тот же день прошли не менее 29 обысков в отделениях компании и квартирах менеджеров. В том числе, как рассказал "Медузе" Петров, у его 90-летней матери. Сам предприниматель уже около двух лет вместе с семьей живет в Австрии. Один из менеджеров компании задержан.

Петров видит политическую подоплеку в уголовном деле

Петров связал возбуждение дела со своей предыдущей политической деятельностью. Будучи депутатом Госдумы РФ, он помогал широкому кругу сил, борющихся против коррупции и авторитарной системы, за плюрализм, разделение властей и "за какой-то европейский путь", рассказал Петров. Как написал в своем Telegram-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Петров, в частности, голосовал против "закона Димы Яковлева" и не поддержал аннексию Крыма.

"Рольф" был основан в 1991 году и позиционирует себя как крупнейший автомобильный дилер России, работающий с такими брендами, как Audi, BMW, Chrysler, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, KIA, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, SKODA, Toyota и Volkswagen.

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    Автор: Галина Петровская


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