 Осло признан самым зеленым городом в Европе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.01.2019

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Культура и стиль жизни

Осло признан самым зеленым городом в Европе

В столице Норвегии строят энергосберегающее жилье, разводят пчел на крышах, изгоняют с улиц автомобили. Что еще надо сделать, чтобы тебя признали самым зеленым городом континента?

Центр города

Еще недавно в порту норвежской столицы сновали грузовики, наполняя воздух выхлопными газами, а ландшафт "украшали" бесчисленные контейнеры. Сегодня городской транспорт перемещается по подводному тоннелю, а ухо едва улавливает приглушенное жужжание электрокаров и гибридных автомобилей. На освободившейся наземной территории вскоре построят новый Музей изобразительного искусства и библиотеку. Открыть их планируется в 2020 году.  

Новые культурные проекты отличаются своей экологичностью, подчеркивает Анита Линдаль Тросдаль, менеджер глобального проекта "Oslo European Green Capital 2019". Титул "зеленой столицы Европы" с 2010 года Еврокомиссия ежегодно присуждает городу, отводящему особую роль защите окружающей среды и повышению уровня жизни горожан. В 2019 году это почетное звание носит норвежская столица. 

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И в других районах Осло, помимо центра, в рекордное время строят новые жилые дома, учитывая при этом шумоизоляцию и эффективность использования энергии. "Мы изначально стараемся не использовать традиционные источники энергии, - поясняет Анита Линдаль Тросдаль. - Поэтому экологическим, насколько это возможно, дом становится задолго до начала его эксплуатации".

Пчелы на крышах и экологический бюджет

На севере столицы находится квартал под названием "Вулкан". Бывший индустриальный район превратился сегодня в образец зеленого строительства. В XIX веке здесь располагалась большая часть фабрик города. Теперь на крышах ультрасовременных зданий установлены пчелиные улья. "Этим летом у нас было 500 тысяч пчел! И мы получили от них 271 кг меда", - с гордостью рассказывает менеджер зеленого отеля Scandic Vulkan Моника Эгеберг. Пчелы для этой гостиницы - символ защиты окружающей среды. В 2011 году, когда бывшую фабричную территорию переоборудовали в современный квартал с офисами, квартирами, барами, ресторанами, был построен и отель.

Крупнейший фуд-корт Осло находится также в бывшем цехе. В бывшем заводском здании есть и собственная электростанция, использующая солнечную энергию и тепло Земли. Она покрывает более 80 процентов общего расхода энергии соседних зданий. 

Именно такие проекты помогли Осло обойти 13 других европейских городов и победить в конкурсе "European Green Capital 2019". Осло, насчитывающий около 700 тысяч жителей, - город небольшой. И, конечно, только его стараниями глобальное изменение климата не остановить. Но, по мнению Аниты Линдаль Тросдаль, Осло идеально подходит для разработки новых идей, которые, при поддержке других городов и стран, вполне могут привести к ощутимым результатам. Осло, например, гордится своими электрокарами. "Другие города вполне могут у нас поучиться", - улыбается Тросдаль.

Почти половина новых машин в городе - электромобили. Есть трамваи, электроавтобусы и паромы, для работы которых используется электроэнергия из гидроэлектростанций. А для отопления многих жилых домов города в зимний период используется тепло мусоросжигательного завода. 

К концу следующего года Осло планирует снизить выброс парниковых газов на 36 процентов (по сравнению с 1990 годом), а к 2030 году выбросы планируется снизить на 95 процентов. Специально для осуществления этой задачи городское управление выделило отдельный экологический бюджет. "Теперь мы считаем эмиссии вредных веществ так же, как деньги", - поясняет мэр города Раймонд Йохансен. "Все районы Осло должны отчитываться, насколько им удалось снизить выбросы вредных веществ, называя конкретные числа", - подчеркивает он.

Центр без машин и поддержка населения

Вредоносный автотранспорт удалось пока "изгнать" лишь с основных улиц центра. Также у городских властей получилось расширить зоны для пешеходов и велосипедистов. Однако по-прежнему в большей степени за выброс вредных веществ в атмосферу отвечает именно транспорт. Дорожные пошлины, введенные несколько лет назад, помогли сократить общее число транспортных средств. Чуть ли не вдвое увеличилась и дневная пошлина за въезд в город для частных автомобилей (в 2019 году она составляет в пересчете 5,60 евро).

Бесплатная зарядная станция для электромобилей в Осло

Электрокары бесплатно въезжают в город, паркуются и подзаряжаются

Электромобили в Норвегии пользуются все большим спросом, однако критики уверены, что позволить себе их купить могут только состоятельные жители столицы, остальным же обменять дизельный автомобиль на электрический просто не под силу.

И все же большая часть жителей столицы поддерживает планы по защите окружающей среды. По данным последнего опроса, три четверти горожан уверены, что власти должны сделать все необходимое для снижения эмиссии вредных веществ на 95 процентов к 2030 году. Более половины опрошенных выразили готовность поддержать идею освобождения городского центра от машин, а 63 процента участников опроса уверены, что все запланированные властями мероприятия идут Осло на пользу.

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    Автор: Наталия Королева, Бригитте Остерат


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