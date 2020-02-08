 ″Оскара″ за лучший фильм получили ″Паразиты″ режиссера Пон Чжун Хо | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.02.2020

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Мир

"Оскара" за лучший фильм получили "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо

Южнокореец Пон Чжун Хо получил статуэтку и как лучший режиссер, а "Паразитам" также присудили "Оскаров" как лучшему иностранному фильму и за лучший оригинальный сценарий.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо держит статуэтку Оскара

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо - триумфатор "Оскара"

В Лос-Анджелесе в воскресенье, 9 февраля, прошла 92-я церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук. Лучшим фильмом названы "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо из Южной Кореи. Социально-сатирическая картина рассказывает о жизни бедной семьи, получившей работу в богатой семье. Она же удостоилась и "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке - впервые одна лента получает оба эти приза. 

Пон Чжун Хо также получил статуэтку как лучший режиссер, а "Паразитам" присудили "Оскара" и за лучший оригинальный сценарий. В 2019 году лента также получила "Золотую пальмовую ветвь" на Каннском кинофестивале.

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Лучшей актрисой признана Рене Зеллвегер за главную роль в фильм "Джуди" о жизни американской певицы и актрисы Джуди Гарленд. "Оскара" за лучшую мужскую роль первого плана получил Хоакин Феникс - он снялся в психологическом триллере "Джокер", который стал лидером по количеству номинаций в 2020 году, будучи выдвинут в 11 категориях.

Лучшим полнометражным мультфильмом признана "История игрушек - 4", продолжающая рассказ о приключениях живых игрушек - космического рейнджера База Лайтера, ковбоя Вуди и других.

Лучший актер второго плана - Бред Питт

Лучшей актрисой второго плана в 2020 году признана Лора Дерн за ее роль в семейной мелодраме о разводе "Брачная история" режиссера Ноа Баумбака. "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана получил Бред Питт, сыгравший в фильме "Однажды в… Голливуде" режиссера Квентина Тарантино. В январе Питту уже досталась кинопремия "Золотой глобус" в аналогичной номинации.

Премию киноакадемии за лучший адаптированный сценарий получил новозеландский сценарист и режиссер Тайка Вайтити за трагикомедию "Кролик Джоджо", рассказывающую о жизни 10-летнего мальчика в нацистской Германии. Кроме того, приз за лучший короткометражный мультфильм получила "Любовь к волосам" Метью Черри и Карен Руперт Толивер, а за лучший короткометражный фильм - "Окно напротив" Маршалла Карри. 

Российские фильмы в число номинантов не попали

Три российских претендента на "Оскара" не попали в число номинантов. В этом году 24 номинации на основные награды получил стриминговый сервис Netflix, начавший производить оригинальные полнометражные фильм с 2015 года. Его результаты сравнивают с успехами традиционных голливудских кинопроизводителей.

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    Автор: Хайке Мунд, Ксения Сафронова


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