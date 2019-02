"Оскара" за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента "Рома"

Кинопремию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

На награду в этой номинации также претендовал немецкий фильм "Работа без авторства" (Werk ohne Autor) режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck).

Фильм "Рома" также был отмечен "Оскаром" за лучшую операторскую работу.

Церемония вручения наград американской киноакадемии, которая проходит в воскресенье, 24 февраля, открылась выступлением легендарной группы Queen с американским певцом Адамом Ламбертом, которые исполнили всемирно известные хиты "We are the champions" и "We will rock you".

