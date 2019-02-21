 ″Оскара″ за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента ″Рома″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 25.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

"Оскара" за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента "Рома"

Фильм Альфонсо Куарона "Рома" удостоен "Оскара" как лучшая иностранная лента. Немецкая картина "Работа без авторства" также претендовала на премию американской киноакадемии.

Оскар-2019

Оскар-2019

Кинопремию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке получила лента "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона.

Контекст

Немецкий режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял новый фильм об истории Германии. У "Работы без авторства" есть сильные и слабые стороны. Картина номинирована на "Оскар". (24.02.2019)

На награду в этой номинации также претендовал немецкий фильм "Работа без авторства" (Werk ohne Autor) режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка (Florian Henckel von Donnersmarck).

Фильм "Рома" также был отмечен "Оскаром" за лучшую операторскую работу.

Церемония вручения наград американской киноакадемии, которая проходит в воскресенье, 24 февраля, открылась выступлением легендарной группы Queen с американским певцом Адамом Ламбертом, которые исполнили всемирно известные хиты "We are the champions" и "We will rock you".

Новость обновляется

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android 

Смотрите также:

  • Марчелло Мастроянни и Анита Экберг

    Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

    Марчелло Мастроянни

    Фильм "Сладкая жизнь" (1960) Феллини прославил итальянского актера на весь мир. К его юношескому амплуа жизнерадостного любовника после этого фильма добавилась актерская ипостась интеллектуала и космополита. Мастроянни дважды награждался как "лучший актер" в Каннах, выиграл "Золотой глобус", но так и не удостоился "Оскара", получив три номинации на премию Американской киноакадемии.

  • Ричард Бёртон и Элизабет Тэйлор

    Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

    Ричард Бёртон

    На счету британского актера семь номинаций на "Оскар" без единой победы. А ведь на пике своей популярности Бёртон считался одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Всего одной номинации не хватило супругу Элизабет Тэйлор, чтобы поравняться с Питером О’Тулом - восемь номинаций без победы. Лишь в 2003 году Американская киноакадемия наградила О’Тула почетным "Оскаром".

  • Марлен Дитрих

    Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

    Марлен Дитрих

    Одна из величайших актрис классического голливудского кино, Марлен Дитрих еще при жизни стала легендой киноэкрана и оказала большое влияние на моду и женское самосознание. Всемирно знаменитой актрису сделал немецкий фильм "Голубой ангел". Он же открыл ей дорогу в Голливуд. Ее первый голливудский фильм "Марокко" принес Дитрих первую и единственную номинацию на "Оскар".

  • Альфред Хичкок

    Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

    Альфред Хичкок

    Несмотря на все его заслуги перед кинематографом, даже почетной премии не удосужился получить от Американской киноакадемии непревзойденный мастер саспенса Хичкок. Пять раз его фильмы номинировались на "Оскар", четыре номинации получил, в частности, "Психо". Но ни разу престижный американский трофей не доставался британскому режиссеру.

  • Ридли Скотт

    Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

    Ридли Скотт

    "Тельма и Луиза", "Марсианин", "Чужой" и "Бегущий по лезвию", - создатель целого ряда эпохальных киношедевров три раза номинировался на премию "Оскар" в категории "Лучший режиссер". Надежда для Ридли Скотта еще не угасла окончательно. Ныне 80-летний британский режиссер продолжает активно работать и в настоящее время снимает для студии Дисней фильм о волшебнике Мерлине.

    Автор: Антье Биндер, Элла Володина


Смотреть видео 01:57

Контрасты на Берлинале

 

Контекст

Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

Целый ряд голливудских звезд так и не удостоились заветной премии. Хронически не везло с "Оскаром" и некоторым легендарным деятелям европейского кино. (02.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале (01.02.2019)  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Контрасты на Берлинале  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера