"Оскара" за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента "Рома"

Без "Оскара": 4 мэтра и 1 дива

Ричард Бёртон

На счету британского актера семь номинаций на "Оскар" без единой победы. А ведь на пике своей популярности Бёртон считался одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Всего одной номинации не хватило супругу Элизабет Тэйлор, чтобы поравняться с Питером О’Тулом - восемь номинаций без победы. Лишь в 2003 году Американская киноакадемия наградила О’Тула почетным "Оскаром".