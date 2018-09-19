 Осень начинается три раза (фото) | Кадр дня | DW | 21.09.2018

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Кадр за кадром

Осень начинается три раза (фото)

Для некоторых в Германии осень начинается тогда, когда на землю начинают падать каштаны или открывается Октоберфест, но возможны варианты.

Каштаны в Бранденбурге

В Северном полушарии метеорологическое начало осени приходится на первое сентября. Это делается для того, чтобы можно было точно вести и сопоставлять метеорологическую статистику. Календарное или астрономическое начало осени приходится на 23 сентября - день осеннего равноденствия. Фенологическое начало осенней поры зависит от погоды и состояния природы. Основными признаками являются усиление дождливости, понижение температуры воздуха и почвы, а также усиление ветра.

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Тыквенные выставки в Германии

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    "Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!

  • Людвигсбург, 2018 год

    Скульптуры из тыкв

    Немцы любят тыквы, выращивают сотни разных сортов. Осенью не все они сразу идут куда-то в закрома фатерланда или на переработку. Некоторые сначала отправляются на гастроли. В сентябре-октябре повсюду в Германии проходят большие и малые выставки достижений тыквенного хозяйства.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Посмотрим, чем этой осенью решили удивить посетителей двух самых известных и крупных, начав в баден-вюртембергском Людвигсбурге. Первую такую выставку в здешнем дворцовом парке провели в 2000 году.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Сейчас она считается крупнейшей тыквенной выставкой в мире. Кролика, лису и белку мы уже поприветствовали, а на этой фотографии - гигантские муравьи.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для создания фигур и разных композиций в этом году в Людвигсбурге использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв самых разных сортов. Работает выставка до 4 ноября.

  • Людвигсбург, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Насладившись прекрасным, можно немного позаниматься изучением материальной части. Для создания экспонатов выставки использованы тыквы нескольких сотен сортов.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    В начале октября в Людвигсбурге также определят самую тяжелую тыкву 2018 года в Германии. На этой фотографии - один из чемпионов прошлых лет Маттиас Вюршинг, вырастивший этого более чем 900-килограммового гиганта.

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    За два месяца тыквенную выставку в Людвигсубурге посещает около 200 тысяч человек. Каким темам были посвящены выставки прошлых лет? Как не трудно догадаться по этой фотографии 2017 года...

  • Людвигсбург, 2017

    Скульптуры из тыкв

    ... В прошлый раз здесь можно было увидеть сцены из жизни Древнего Рима с тыквами в главных, эпизодических ролях и массовке.

  • Людвигсбург, 2016

    Скульптуры из тыкв

    Еще годом раньше тыквы были... весь вечер на манеже, то есть выставка посвящалась цирку. Обычный входной билет в парк стоит 9 евро. Для детей, школьников и студентов - 4,50 евро. Семейный билет - 17 евро или 25 евро в зависимости от количества взрослых и детей.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    С помощью этого неопознанного тыквенного объекта мы уже переместились из южной части Германии на восток - в столицу Тюрингии город Эрфурт.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Здесь в этом году решили пойти по стопам Икара - посвятили выставку стремлению человека ввысь, полетам и небу в целом.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Также в ассортименте - ковер-самолет с Алладином в придачу, а на заднем плане - тыквенный самолет, напоминающий... АН-2, он же - кукурузник.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Для подготовки выставки в этом году здесь использовали около 20 тысяч тыкв.

  • Эрфурт, 2018

    Скульптуры из тыкв

    Выставка будет открыта до 31 октября. Обычный входной билет стоит 9 евро, со скидкой - 7 евро. Семейный билет - 15,50 евро или 24,50 евро в зависимости от числа взрослых и детей.

    Автор: Максим Нелюбин


Октоберфест в фотографиях и цифрах

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сделано в Баварии

    Образ типичного немца складывался веками. Более двух столетий свой вклад в создание этого образа и поддержание его на должном уровне вносит ежегодный мюнхенский праздник Октоберфест. Миллионы гостей, пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… "Малые" Октоберфесты проводятся по всему миру - от Америки до Китая, но мы расскажем о главном и оригинальном.

  • Участники шествия в национальных костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Шествие

    В 2018 году мюнхенский Октоберфест проходит с 22 сентября по 7 октября. Открывается он торжественным парадом, главные участники которого - общества и клубы, поддерживающие традиции национальных баварских костюмов (Trachtenvereine), духовые оркестры, а также повозки с пивными бочками. Бочки символически везут к главному месту действия праздника.

  • Участники торжественного шествия

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Прямой эфир

    По городу проходит до десяти тысяч человек в народных костюмах из всех регионов Баварии. Открытие Октоберфеста, конечно же, передается по телевидению в прямом эфире, причем, не только региональным баварским каналом, но и Первым немецком телевидением (ARD) на всю Германию.

  • Смотр лошадей на первом Октоберфесте в 1810 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Премьера

    Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года. Поводом для народного праздника стала свадьба будущего баварского короля Людвига I и принцессы Терезы. На поле под Мюнхеном, которое с тех пор носит имя невесты - Theresienwiese, в честь молодоженов были устроены скачки. Баварское слово "Wiesn" (луг) стало вторым названием Октоберфеста.

  • Пивной шатер Хакер (Hacker Festzelt)

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    За столами - 119 тысяч человек

    На лугу Терезы устанавливают 14 больших пивных павильонов-шатров, каждый из которых может вместить несколько тысяч посетителей. Самый большой из них рассчитан на 10 тысяч человек. Ставят также более двух десятков малых павильонов: пивных, кафе и закусочных - до 500 человек. Общее количество мест за столами Октоберфеста составляет около 119 тысяч.

  • В каждой кружке - литр пива

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Тяжелая атлетика

    10-12-14… Кельнерши на Октоберфесте ухитряются переносить за раз неподъемное, с точки зрения нетренированных граждан, количество тяжелых пивных кружек. В каждой - литр пива, да и сама кружка из толстого стекла весит порядочно. На празднике работают, в общей сложности, около 13 тысяч официантов, барменов, поваров и другой обслуживающий персонал.

  • Церемония открытия первой бочки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    O'zapft is!

    В первый день проходит церемония начала праздника - открытие первой бочки. По традиции эту почетную обязанность выполняет бургомистр Мюнхена. Он должен с помощью деревянного молотка вогнать в бочку кран. Обычно для этого требуется два-три удара. Подняв первую кружку, бургомистр призывает: "O'zapft is!", то есть "Налито!" - конечно же, на баварском диалекте.

  • Во время церемонии открытия праздника в 2013 году

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Почем пиво?

    Согласно данным организаторов праздника, в 2018 году цена литровой кружки пива (Maß Bier) на мюнхенском Октоберфесте - от 10,79 евро до 11,50 евро. Много пива утекло с тех времен, когда (в 1971 году) литр стоил 2,95 марки ФРГ. И даже в 2002 году за кружку платили 6,8 евро.

  • Посетители пивного праздника в традиционных баварских костюмах

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Мучает жажда

    Специально для Октоберфеста в Мюнхене варят около 7 миллионов литров пива. В 1980 году гости праздника за две недели выпили 3,8 миллиона литровых кружек, в 2017 году - 7,5 миллиона.

  • Отдыхающие посетители пивного праздника

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Спят усталые

    К сожалению, не все посетители могут правильно оценить возможности своего организма. В лучшем случае, им приходится мирно отсыпаться на газонах, но бывает и хуже. Сюжеты о нелегкой работе санитаров, охранников и полиции на Октоберфесте давно стали обязательной частью телевизионных репортажей во время праздника и после его окончания.

  • Посетитель праздника разговаривает по мобильному телефону

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Бюро находок

    Чем больше людей, тем больше потерь. Во время праздника 2017 года в бюро находок на Октоберфесте было сдано более 4000 вещей. Среди них - 1300 удостоверений, 620 предметов одежды, 600 кошельков, 520 мобильных телефонов. Каждую четвертную находку удалось возвратить хозяйке или хозяину.

  • Бык на вертеле

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гастрономические итоги

    В 2017 году гости Октоберфеста съели 127 быков и 59 телят, приготовленных на вертеле.

  • Веганское блюдо на Октоберфест

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    В ногу со временем

    Октоберфест - это не только море пива и горы мяса. Праздник идет в ногу со временем, не ограничиваясь традиционными свиными рульками. Несколько лет назад в меню здесь появились блюда, приготовленные по правилам веганской кухни. Есть данные, что за последние два года количество людей, отказывающихся от продуктов животного происхождения, увеличилось в Германии с 600 тысяч до 900 тысяч человек.

  • Мода 2016 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Модный дирндль

    В последние годы всё больше и больше гостей приходят на Октоберфест в традиционных баварских костюмах. Мужчины надевают знаменитые кожаные шорты, женщины - дирндль. Многие народные женские платья шьют по классическим образцам, но с учетом актуальной моды.

  • Октоберфест вечером

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Время работы

    В больших пивных шатрах по рабочим дням пиво разливают с десяти утра и до половины одиннадцатого вечера, а в выходные страдающих пивной жаждой гостей праздника начинают обслуживать на час раньше. В 23:30 на лугу Терезы все закрывается, а самые стойкие посетители перемещаются в обычные мюнхенские пивные, кабачки и рестораны.

  • Сувенирная кружка 2018 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Сувенирные кружки

    Каждый год организаторы Октоберфеста выпускают специальные памятные кружки с новыми эмблемами - стеклянные и глиняные, с крышками или без них. Стоят они от 7 до 34 евро.

  • Пряничное сердце

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Пряничный орден

    Типичными подарками на такого рода немецких праздниках являются большие пряники (Lebkuchen) с разными надписями: романтическими, шуточными, просто забавными или стандартными.

  • Открытка с Октоберфеста 1896 года

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Гулянья 1896 года

    Какие народные гулянья без аттракционов! Как видно на этой старой открытке с Октоберфеста 1896 года, карусели уже тогда пользовались в Мюнхене большим спросом. Если присмотреться, то помимо тира на переднем плане, здесь можно найти шатры с "Гигантским ребенком", "Людоедом" и "Морским чудовищем", а также купить турецкий мед.

  • Американские горки

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Аттракционы

    Классические американские горки, качели и карусели продолжают пользоваться популярностью, но людоедами и прочими чудовищами в наши времена уже никого не удивишь. Впрочем, куда приятнее вместо них просто взглянуть на Мюнхен с большого колеса обозрения или с высоты американской горки.

  • Качели на Октоберфесте

    Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

    Рекорд

    В последние годы число посетителей Октоберфеста составляет около 5,6 - 6,5 миллионов человек. Рекордным стал 1985 год, когда Октоберфест посетило более семи миллионов человек.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

60 интересных фактов об Октоберфесте

Мюнхенский Октоберфест - это не только миллионы литров пива и горы вкусной баварской еды.  

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Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене  

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