Осенний Шварцвальд - разноцветный "Черный лес" (фото)

Шварцвальд - очень красивый немецкий регион. Число туристов из России в прошлом году здесь выросло почти на 20 процентов.
Оберрид • Немецкий Шварцвальд - "Черный лес" - в земле Баден-Вюртемберг - один из самых популярных туристических регионов Германии. Причем количество туристов здесь устойчиво увеличивается.
Согласно данным регионального отраслевого объединения Schwarzwald Tourismus GmbH, в прошлом году число гостей в здешних отелях и пансионах составило более 8,6 миллиона человек, что на 300 тысяч выше показателя предыдущего года. Общее число ночевок превысило 22 миллиона. Доля иностранных туристов уверенно приближается к 30-процентной отметке. Из России здесь в 2018 году побывало почти 34 тысячи человек (+19,2 процента). Однако до сих пор рекордным по этому показателю остается 2013 год, когда в отелях Шварцвальда было зарегистрировано 40 тысяч российских гостей.
Так "Чернолесье" выглядит сейчас - в середине ноября. Подробнее о достопримечательностях Шварцвальда в разные времена года - смотрите в нашей фотогалерее ниже, как и видео о знаменитом Шварцвальдском вишневом торте.
Смотрите также:
В немецких винодельческих регионах полным ходом идет сбор нынешнего урожая. На этих фотографиях - нагорье Кайзерштуль. (28.09.2019)
Первый раз за бутылкой кондитер Фредди Бох тянется уже ранним утром… Ничего не поделаешь: вишневый шнапс входит в состав этого рецепта. (26.10.2015)
Памятники Отто фон Бисмарку начали возводить в Германии еще при жизни, а после смерти они стали появляться повсеместно. (31.08.2019)
Богатой на сказочные пейзажи выдалась в этом году зима в Германии. (10.02.2019)
Их названия - как главы зимней сказки: Тюрингский лес, Рудные горы, Шварцвальд, Гарц… Здесь можно кататься на лыжах или просто гулять по заснеженным лесам и склонам. (26.12.2018)
Эта фотография была сделана в ночь на понедельник, 11 июня, в немецком регионе Шварцвальд. (11.06.2018)
Город Альтенштайг в Баден-Вюртемберге считается своего рода воротами в заповедный немецкий "Черный лес". (26.12.2017)
Колокольни бывшей монастырской церкви в баден-вюртембергском Санкт-Мергене отражаются в капле воды на стекле в один из пасмурных декабрьских дней этого года. (16.12.2017)
Швабский свадебный суп - одна из достопримечательностей Шварцвальда. (27.02.2013)
Часы с кукушкой из Шварцвальда, щелкунчики из Рудных гор, откуда угодно - пивные кружки и подставки под них, мозельские рислинги, марципановые сладости... Что вы привозите или хотели бы привезти из Германии? (01.03.2011)
Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить. (08.10.2018)