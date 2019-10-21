 Осенний Шварцвальд - разноцветный ″Черный лес″ (фото) | Кадр дня | DW | 12.11.2019

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Кадр за кадром

Осенний Шварцвальд - разноцветный "Черный лес" (фото)

Шварцвальд - очень красивый немецкий регион. Число туристов из России в прошлом году здесь выросло почти на 20 процентов.

Шварцвальд

Оберрид • Немецкий Шварцвальд - "Черный лес" - в земле Баден-Вюртемберг - один из самых популярных туристических регионов Германии. Причем количество туристов здесь устойчиво увеличивается.

Шварцвальд

Согласно данным регионального отраслевого объединения Schwarzwald Tourismus GmbH, в прошлом году число гостей в здешних отелях и пансионах составило более 8,6 миллиона человек, что на 300 тысяч выше показателя предыдущего года. Общее число ночевок превысило 22 миллиона. Доля иностранных туристов уверенно приближается к 30-процентной отметке. Из России здесь в 2018 году побывало почти 34 тысячи человек (+19,2 процента). Однако до сих пор рекордным по этому показателю остается 2013 год, когда в отелях Шварцвальда было зарегистрировано 40 тысяч российских гостей.

Шварцвальд

Так "Чернолесье" выглядит сейчас - в середине ноября. Подробнее о достопримечательностях Шварцвальда в разные времена года - смотрите в нашей фотогалерее ниже, как и видео о знаменитом Шварцвальдском вишневом торте.

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    Достопримечательности Шварцвальда

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    Достопримечательности Шварцвальда

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    Одно из крестьянских подворий в районе горы Фельдберг (Feldberg) - самой высокой точки Шварцвальда (1493 м).

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    Достопримечательности Шварцвальда

    Водяная мельница в "Ведьмином ущелье" (Hexenlochmühle) - единственная в Шварцвальде такая мельница, оснащенная сразу двумя колесами. Находится между Санкт-Мергеном и Фуртвангеном.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Замерзшее зимой озеро Титизе (Titisee) в южном Шварцвальде. Площадь озера составляет около 1,3 квадратных километра, а средняя глубина - 20 метров. Расположено на высоте 840 метров над уровнем моря недалеко от горы Фельдберг.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Участники праздничного шествия в городе Филлинген-Швеннинген (Villingen-Schwenningen) в традиционных масках Швабско-алеманнского фастнахта - карнавалов перед Великим постом в юго-западных регионах Германии.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Между весенними виноградниками и лесом в окрестностях Дурбаха (Durbach) на окраине Шварцвальда.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Шляпы болленхут (Bollenhut), украшенные 14 шерстяными помпонами, являются самой известной деталью традиционного женского костюма в Шварцвальде и давно стали одним из символов этого региона. Незамужним девушкам полагалось носить шляпы с красными помпонами, замужним женщинам - с черными.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Так гора Фельдберг в Шварцвальде выглядит летом. На фотографии - телевизионная башня компании SWR.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Такой живой ковер можно увидеть в шварцвальдском городе Хюфингене (Hüfingen) раз в году - на Праздник Тела и Крови Христовых (Fronleichnam). Протяженность составляет около 450 метров, а на его создание уходит несколько миллионов цветов.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Этот домик в Шварцвальде около города Тодтнау (Todtnau) принадлежал знаменитому немецкому философу Мартину Хайдеггеру (Martin Heidegger).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Весной и летом 2015 года в Шварцвальде были вновь замечены рыси, вернувшиеся в этот регион. Этот снимок был сделан автоматической камерой в начале июня в окрестностях города Хаузаха (Hausach).

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Окрестности горы Шлифкопф (Schliffkopf). Часть леса, пострадавшего во время сильного урагана 1999 года, решили оставить нетронутым и проложить здесь пеший маршрут. Обычно после таких стихийных бедствий лес в Германии расчищают и засаживают новыми деревьями, но в этом месте природе дали возможность восстановить его естественным путем, на что, конечно же, потребуется еще очень много времени.

  • Шварцвальд

    Достопримечательности Шварцвальда

    Северный Шварцвальд в окрестностях Зеебаха (Seebach).

    Автор: Максим Нелюбин


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