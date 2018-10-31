Осенний наряд для бранденбургских березок (фото)

Нет, нет... Это не средняя полоса России. На фотографии - живописные березы в восточногерманской земле Бранденбург.
31.10.2018, Бранденбург • Эта фотография была сделана в пустоши около бранденбургского Ямлица. На протяжении нескольких десятилетий здесь располагался военный полигон. Сейчас эта пустошь является частью природного парка Шлаубеталь (Naturpark Schlaubetal), созданного в 1995 году.
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